La verdadera razón por la que los precios podrían dispararse con el cierre del estrecho de Ormuz

El estallido del conflicto en Irán este fin de semana no es solo un evento geopolítico de primer orden; es el detonante de una explosión en cadena que amenaza con desmantelar la frágil estabilidad económica de 2026. Lo ocurrido en el Estrecho de Ormuz tras la operación de Estados Unidos e Israel no representa únicamente un pico de volatilidad, sino que resucita el fantasma más temido por las familias y los bancos centrales: una inflación descontrolada que ya no es una posibilidad teórica, sino una realidad inminente.

Hasta hace apenas unos días, el consenso de los analistas daba por cerrado el capítulo de la crisis de precios, con la inflación estabilizada cerca del 2% en Europa y EE. UU. Sin embargo, el ataque a Irán ha transformado esa "gota malaya" de pérdida de poder adquisitivo en un grifo abierto. La parálisis del comercio marítimo y el cierre de facto de Ormuz —por donde fluye el 20% del crudo y gas mundial— actúan como un multiplicador de costes que llegará inevitablemente a la cesta de la compra.

Como bien señala el análisis de expertos como Joel Grau, el impacto en el shipping es la clave. Si las rutas se cortan o se encarecen por los seguros y los desvíos, el sistema productivo global, ya tensionado por una masa monetaria excesiva tras años de tipos bajos, se enfrenta a una tormenta perfecta.

La respuesta de los mercados este lunes es el reflejo del pánico a lo desconocido. El hundimiento de las Bolsas europeas y la subida vertical del crudo conviven con una señal de aviso fundamental: el oro por encima de los 5.400 dólares. Este récord histórico no es otra cosa que un certificado de desconfianza hacia el dólar y el euro. Los inversores han dejado de creer en la seguridad de las divisas tradicionales y se refugian en el metal precioso mientras el Bitcoin, lejos de actuar como salvavidas, se hunde confirmando su naturaleza de activo de riesgo.

La muerte de Alí Jamenei y el cambio de régimen en Irán sitúan al mundo en una encrucijada similar a las crisis de 1973 o 1990. La gran diferencia hoy es que la capacidad de respuesta de los bancos centrales es limitada. Con los tipos de interés todavía en niveles altos, una nueva espiral de costes energéticos dejaría a las autoridades monetarias sin munición, obligándoles a elegir entre permitir la recesión o ver cómo la inflación devora los ahorros de los ciudadanos.

En definitiva, la economía global se enfrenta a un test de estrés sin precedentes. La duración del conflicto en el Golfo Pérsico determinará si estamos ante un bache temporal o ante el inicio de una era de estanflación crónica donde la energía barata y la logística fluida pasen a ser, tristemente, cosas del pasado.