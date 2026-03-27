La crisis que no evitarán ni Carlos Cuerpo ni Arcadi España

Se va María Jesús Montero, se va a ser presidenta de la Junta de Andalucía o líder de la oposición. Al menos esto sobre el papel. Y ocasiona una pequeña crisis de Gobierno. Si María Jesús Montero se consideraba la mujer más poderosa de la historia de la democracia, Sánchez ha querido sustituirla no por otra mujer sino, en este caso, por dos hombres.

Su papel como vicepresidenta primera lo asumirá Carlos Cuerpo, ministro de Economía que vino a sustituir a Nadia Calviño y Arcadi España como ministro de Hacienda. España viene de la cuota de los socialistas valencianos de la que, en los últimos años, ha tomado muy buena posición Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación.

Los retos de cada uno no son menores. El de Carlos Cuerpo será el de manejar el golpe que las turbulencias económicas de la guerra de Irán van a tener sobre la economía europea peor preparada para ese escenario, que es España y que es la economía más empobrecida prácticamente del mundo desarrollado. El ministro de Hacienda, elaborar algún presupuesto, si es que puede, o cerrar la financiación autonómica, dos de las asignaturas pendientes de Montero, aunque no parece que vaya a lograr ninguna de las dos.

Finalmente, está el de manejar la herencia de Montero, que por un lado tiene una saña especial en esquilmar los recursos de los contribuyentes con recaudaciones récord cada año subiendo todos los impuestos y lacerando las espaldas de ciudadanos, autónomos y empresas disparando la recaudación a medida que la inflación erosiona sus bolsillos.