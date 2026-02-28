El discurso completo de Donald Trump tras el inicio de los ataques a Irán, en español

Hace poco tiempo, las fuerzas militares de los Estados Unidos iniciaron operaciones de combate de gran envergadura en Irán.

Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní —un grupo perverso de personas muy duras y terribles. Sus actividades ponen en peligro directo a los Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo.

Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado "¡Muerte a Estados Unidos!" y ha librado una campaña incesante de derramamiento de sangre y asesinatos en masa dirigidos contra los Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en muchos, muchos países.

Entre los primeros actos del régimen estuvo el apoyo a la toma violenta de la Embajada de los EEUU en Teherán, manteniendo a docenas de rehenes estadounidenses durante 444 días. En 1983, los aliados del régimen llevaron a cabo el bombardeo del cuartel de la Marina en Beirut, que mató a 241 militares estadounidenses. En el año 2000, sabían y probablemente estuvieron involucrados en el ataque al USS Cole (donde) murieron muchos. Las fuerzas iraníes han matado y mutilado a cientos de miembros del servicio estadounidense en Irak.

Los aliados del régimen han continuado lanzando innumerables ataques contra las fuerzas estadounidenses estacionadas en el Medio Oriente en años recientes, así como contra embarcaciones navales y comerciales de EEUU y rutas de navegación internacional. Ha sido un terror masivo, y ya no vamos a aguantarlo más.

Desde el Líbano hasta Yemen, y de Siria a Irak, el régimen ha armado, entrenado y financiado milicias terroristas que han empapado la tierra con sangre y vísceras. Y fue Hamás, aliado de Irán, quien lanzó los monstruosos ataques del 7 de octubre contra Israel, masacrando a más de 1,000 personas inocentes, incluidos 46 estadounidenses, mientras tomaba a 12 de nuestros ciudadanos como rehenes. Fue brutal, algo que el mundo nunca antes había visto.

Irán es el patrocinador estatal del terrorismo número uno en el mundo, y recientemente mató a decenas de miles de sus propios ciudadanos en las calles mientras protestaban. Siempre ha sido la política de los Estados Unidos, en particular de mi administración, que este régimen terrorista nunca pueda tener un arma nuclear. Lo diré de nuevo: nunca podrán tener un arma nuclear.

La amenaza nuclear aún en marcha

Es por eso que, en la Operación Midnight Hammer el pasado junio, obliteramos el programa nuclear del régimen en Fordow, Natanz e Isfahán. Después de ese ataque, les advertimos que nunca reanudaran su malvada búsqueda de armas nucleares, e intentamos repetidamente llegar a un acuerdo. Lo intentamos. Ellos querían hacerlo, luego no querían hacerlo de nuevo, luego querían hacerlo, luego no querían, luego no sabían qué estaba pasando… Solo querían hacer el mal.

Pero Irán se negó –a llegar a un acuerdo–, tal como lo ha hecho durante décadas y décadas. Rechazaron cada oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares, y ya no podemos soportarlo más. En su lugar, intentaron reconstruir su programa nuclear y continuar desarrollando misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros muy buenos amigos y aliados en Europa, a nuestras tropas estacionadas en el extranjero y que pronto podrían alcanzar la patria estadounidense.

Imaginen cuán envalentonado estaría este régimen si alguna vez tuviera y realmente estuviera armado con armas nucleares como medio para entregar su mensaje. Por estas razones, el ejército de los Estados Unidos está llevando a cabo una operación masiva y continua para evitar que esta dictadura radical y muy perversa amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses centrales de seguridad nacional.

El plan de batalla de EEUU

Vamos a destruir sus misiles y a arrasar su industria de misiles hasta el suelo. Será totalmente obliterada de nuevo. Vamos a aniquilar su armada. Vamos a asegurar que los aliados terroristas de la región ya no puedan desestabilizar la región o el mundo y atacar a nuestras fuerzas, y que ya no usen sus IED —o bombas de carretera, como a veces se les llama— para herir tan gravemente y matar a miles y miles de personas, incluyendo a muchos estadounidenses.

Y nos aseguraremos de que Irán no obtenga un arma nuclear. Es un mensaje muy simple: nunca tendrán un arma nuclear. Este régimen pronto aprenderá que nadie debe desafiar la fuerza y el poder de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Yo construí y reconstruí nuestro ejército en mi primera administración, y no hay ningún ejército en la tierra que se acerque siquiera a su poder, fuerza o sofisticación.

Advierte de que habrá bajas

Mi administración ha tomado todas las medidas posibles para minimizar el riesgo para el personal de EEUU en la región. Aun así —y no hago esta declaración a la ligera— el régimen iraní busca matar. Las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse y podemos tener bajas. Eso suele suceder en la guerra. Pero estamos haciendo esto —no por ahora— lo estamos haciendo por el futuro, y es una misión noble.

Oramos por cada miembro del servicio mientras arriesgan desinteresadamente sus vidas para asegurar que los estadounidenses y nuestros hijos nunca se vean amenazados por un Irán armado nuclearmente. Pedimos a Dios que proteja a todos nuestros héroes en peligro, y confiamos en que con su ayuda, los hombres y mujeres de las fuerzas armadas prevalecerán. Tenemos a los mejores (soldados) del mundo, y prevalecerán.

Aviso a la Guardia Revolucionaria y al pueblo iraní

A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas y toda la policía, les digo esta noche que deben deponer sus armas y tendrán inmunidad completa o, en su defecto, se enfrentarán a una muerte segura. Así que depongan sus armas. Serán tratados justamente con total inmunidad, o se enfrentarán a una muerte segura.

Finalmente, al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad está cerca. Manténganse bajo refugio. No salgan de su casa, es muy peligroso, caerán bombas por todas partes. Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo para hacerlo y esta será probablemente su única oportunidad en generaciones.

Durante muchos años, han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la obtuvieron. Ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen un presidente que les está dando lo que quieren, así que veamos cómo responden. Estados Unidos los respalda con una fuerza abrumadora y devastadora. Ahora es el momento de tomar el control de su destino y desatar el futuro próspero y glorioso que está cerca de su alcance.

Este es el momento para la acción. No lo dejen pasar. Que Dios bendiga a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.