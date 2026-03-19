La OTAN suspende su misión en Irak por la guerra de Irán: más de 240 militares españoles van a ser evacuados

La OTAN ha decidido suspender temporalmente su misión en Irak como consecuencia del deterioro de la seguridad provocado por la guerra de Irán. La medida implica la evacuación de más de 600 efectivos aliados desplegados en el país, de los que unos 240 aproximadamente pertenecen a las Fuerzas Armadas españolas. La decisión responde a la necesidad de proteger al personal después de que un militar francés falleciera la pasada semana.

La organización internacional ha optado por evitar el término "retirada" y habla de un ajuste de su despliegue sobre el terreno. Considera que la prioridad absoluta en estos momentos es la seguridad de sus militares, en un contexto en el que los ataques contra las instalaciones donde están desplegados los militares aliados podrían ir en aumento si se sigue prolongando el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El objetivo de la misión de la OTAN en Irak –denominada NMI– era colaborar con el Gobierno del país y, específicamente, con el Ministerio de Defensa y la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional para crear estructuras de seguridad nacional e instituciones profesionalizadas que permitan mantener la seguridad y el control interno del país, que hace unos años se desmoronó como un castillo de naipes ante la emergente pujanza de ISIS ó Estado Islámico.

La decisión de abrir un paréntesis en la misión ya fue adelantada en parte ayer por la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante un acto en la base aérea de Albacete junto al Rey para la inauguración del proyecto BACSI del Ejército del Aire y el Espacio. Allí se acercó a los periodistas que cubrían el evento para trasmitirse que en las siguientes horas si iba a proceder a la evacuación de los militares desplegados en Irak.

Éste va a ser el segundo movimiento relacionado con las tropas españolas desplegadas en Irak a consecuencia de la guerra en Irán. Durante el pasado fin de semana ya se replegó a los 70 militares españoles de operaciones especiales que están en una misión de la Coalición Internacional contra Estado Islámico formando a los agentes del nuevo del Servicio de Contraterrorismo iraquí (CTS).