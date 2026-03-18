El Rey inaugura BACSI, el proyecto del Ejército del Aire para convertir sus bases aéreas en centros tecnológicos 4.0

La Maestranza Aérea de Albacete, en la base aérea de Los Llanos, se ha convertido desde este miércoles en el epicentro de uno de los grandes proyectos del Ejército del Aire y el Espacio. El objetivo es encontrar ideas que consigan que las instalaciones y bases aéreas no sean meras infraestructuras, sino que evolucionen al mismo ritmo que la tecnología y se conviertan en verdaderos centros tecnológicos 4.0.

Un propósito que gira en torno al acrónimo BACSI (Bases Aéreas Conectadas Sostenibles e Inteligentes) y en el que están participando no sólo los propios militares del Ejército del Aire, sino también grandes empresas del sector de la defensa y la tecnología, pymes con mucho talento y ganas de dar un salto cualitativo, así como centros académicos como la Universidad Politécnica de Madrid y la Real Academia de Ingeniería.

El pistoletazo de salida a un reto de estas características lo ha puesto el primer aviador de España, que no es otro que su majestad el Rey, Felipe VI, que ha acudido portando el uniforme de capitán general del Ejército del Aire. Junto a él, la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente de la Junta de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page; y el Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), general del Aire Francisco Braco.

Felipe VI junto a Margarita Robles, Amparo Valcarce y el general del Aire Francisco Braco

El monarca ha recorrido los stand con los proyectos que están desarrollando algunas de las grandes empresas presentes en los pabellones habilitados en la base. Nombres de peso en el panorama de la industria de la tecnología y/o la defensa, como Telefónica, Repsol, Airbus, Grupo Oesía, Amper, GMV o Indra, entre otras, que no han dudado en responder a la llamada del Ejército del Aire y el Espacio.

También ha asistido a varias exhibiciones dinámicas. La más llamativa, un show acrobático aéreo protagonizado por un caza Eurofighter Typhoon del Ala 14 pilotado por el capitán Jaime Molina Cegarra. La aeronave portaba un poderoso kit de humo blanco que potenciaba la espectacularidad de sus maniobras, lo que ha hecho que más de uno lo haya visto como una primera prueba para una pasible Patrulla Águila con cazas de primer nivel.

El proyecto BACSI busca ser el mayor laboratorio de innovación abierto por la fuerza aeroespacial en un entorno demostrativo realista y práctico. Un escenario en el que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están llamadas a tener un peso determinante. En su dimensión interior, BACSI se encuentra dividido en siete áreas funcionales en las que se deben centrar los nuevos avances de la empresa y la universidad.

Se trata de la conectividad avanzada (despliegue de redes 5G, conexiones y uso de satélites, redes wifi, sistemas de relés y seguimiento logístico en tiempo real), la neurotecnología (digitalización sensorial del personal aplicada directamente al vuelo) y la sostenibilidad y transición energética (uso de combustibles sostenibles de aviación SAF y tecnologías de hidrógeno aplicadas a la operación aérea).

También la seguridad y ciberdefensa (demostraciones de seguridad aeroespacial y sistemas para neutralizar amenazas de drones), la logística inteligente (digitalización, automatización de proyectos y mantenimiento predictivo de aeronaves), Las dos últimas áreas son la fabricación aditiva (mantenimiento e impresión de repuestos in situ bajo condiciones de crisis) y la gestión ambiental (infraestructuras inteligentes para optimizar las bases aéreas).