Airbus prueba con éxito su nuevo dron interceptor capaz de derribar drones kamikaze de forma autónoma

Airbus ha completado con éxito el primer vuelo de demostración de su dron interceptor Bird of Prey (Ave de Presa), diseñado para detectar y destruir drones kamikaze de forma autónoma. La prueba se realizó en un campo militar en el norte de Alemania, donde el sistema ejecutó un perfil completo de misión, incluyendo búsqueda, identificación y neutralización de un objetivo aéreo sin intervención humana directa.
Durante el ensayo, el dron fue capaz de localizar, clasificar y seguir un UAV de ataque tipo one-way antes de proceder a su interceptación. La neutralización se llevó a cabo mediante el lanzamiento de un misil aire-aire Mark I, desarrollado por la empresa Frankenburg Technologies, validando tanto la integración del sistema de armas como la arquitectura de control autónomo.
El Bird of Prey está basado en una plataforma modificada Airbus Do-DT25, con una envergadura de 2,5 metros, 3,1 metros de longitud y un peso máximo al despegue de 160 kilogramos. El prototipo probado estaba equipado con cuatro misiles, aunque la versión operativa podrá integrar hasta ocho, incrementando significativamente su capacidad de enfrentamiento por salida.
Los misiles Mark I representan uno de los elementos diferenciales del sistema. Con una longitud de 65 centímetros y un peso inferior a 2 kilogramos, son interceptores guiados de alta subsónica y tipo fire-and-forget, con un alcance de hasta 1,5 kilómetros. Incorporan una cabeza de guerra de fragmentación optimizada para neutralizar objetivos mediante proximidad, lo que mejora la probabilidad de destrucción frente a drones ágiles.
El sistema ha sido concebido para integrarse en arquitecturas de defensa aérea en red, concretamente a través del Integrated Battle Management System de Airbus. Esta interoperabilidad permite su despliegue como parte de soluciones escalonadas de defensa antiaérea, aportando una capacidad móvil y de bajo coste frente a amenazas masivas de drones, cada vez más presentes en conflictos contemporáneos.