Polonia pide prepararse "para los peores escenarios" con Rusia

Mientras no cesan los ataques rusos sobre Ucrania, que están recibiendo una intensa respuesta del Gobierno de Volodímir Zelenski, el Gobierno polaco ha vuelto a advertir este miércoles de la amenaza que el régimen de Vladímir Putin supone para los países del este y para toda Europa.

En una entrevista en la emisora RMF24, el coordinador de los Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, se ha referido a las maniobras rusas que detecta su Gobierno y a la posibilidad de un ataque directo, con drones u otro armamento, sobre suelo polaco o europeo. Siemoniak ha confirmado que existe preocupación en los servicios de inteligencia y ha precisado que "esto se aplica a los países bálticos y a Polonia".

El responsable polaco ha pedido prepararse "para los peores escenarios" ante la amenaza de un ataque ruso y ha señalado que las autoridades se enfrentan "a toda una serie de actos de sabotaje por parte de los servicios de inteligencia rusos", por lo que ha llamado a extremar la preparación ante incidentes más graves.

"Todo esto está ocurriendo, y debemos, junto con los servicios de inteligencia occidentales, asumir seriamente que podría suceder en cualquier momento (...) debemos estar preparados para los peores escenarios", ha insistido.

Días más tarde del enfrentamiento público entre los gobiernos ucraniano y polaco con la retirada de una distinción a Zelenski, Siemoniak ha puesto la situación como ejemplo de los intentos de desestabilización rusos. "Ahora es muy fácil echar leña al fuego, y eso es un problema, porque el sueño de Rusia era y sigue siendo aumentar la tensión entre Polonia y Ucrania", ha descrito, para alertar de que Rusia "querrá explotar esta tensión".

Rusia, ha señalado, busca socavar la confianza de los refugiados ucranianos en Polonia en el Gobierno de Zelenski, al tiempo que desea avivar las tensiones. "Intenta influir en los ucranianos en Polonia, incluso debilitando sus vínculos con las autoridades ucranianas. Esto beneficia los intereses rusos", ha ejemplificado avisando de que Rusia está llegando a "niveles mucho más altos" en sus guerras de información.

La pasada semana, la Inteligencia polaca arrestó a once personas sospechosas de colaborar con la Inteligencia rusa, acusados de pagar a refugiados ucranianos para asistir a manifestaciones prorrusas contra el Gobierno de Ucrania.

Funkcjonariusze ABW we współpracy ze Strażą Graniczną zatrzymali dziewięciu obywateli Ukrainy i dwóch obywateli Białorusi w celu ich natychmiastowego wydalenia z Polski. Od jesieni 2025 osoby te rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji organizowanych wśród ukraińskich… — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) June 29, 2026

Los detenidos, que serán deportados, son nueve ucranianos y dos bielorrusos con vínculos tanto con Bielorrusia y Rusia y habrían alentado y financiado las protestas desde otoño de 2025.