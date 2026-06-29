Ucrania asfixia a Rusia: oleada de 209 drones y escasez de combustible en Moscú

Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 209 drones ucranianos de largo alcance sobre once regiones rusas, la anexionada región ucraniana de Donetsk y los mares Negro y Azov, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 209 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en su canal de Telegram, la red de mensajería rusa.

Según informó en Telegram Mijaíl Razvozháev, gobernador de la ciudad portuaria de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa en Crimea, durante la pasada jornada fueron derribados 29 drones, cuyos fragmentos dañaron cuatro viviendas y provocaron un incendio forestal que abarcó 8 hectáreas.

Hasta el momento ni los medios oficiales rusos ni los independientes han informado de daños significativos a la infraestructura crítica y energética de Rusia, objetivo permanente de los ataques ucranianos.

El petróleo de Rusia sigue ardiendo después de los ataques de drones ucranianos de ayer a la principal refinería en la región de Krasnodar Krai. La mayor parte de la gasolina vendida en Crimea solía proceder de esta refinería. Tomará algún tiempo a los rusos reconstruirla.… pic.twitter.com/RMmIMyhJDA — 𝙎𝙞𝙜𝙪𝙚 𝙖𝙡 𝙘𝙤𝙣𝙚𝙟𝙤 𝙗𝙡𝙖𝙣𝙘𝙤 🇪🇸 (@rabbitwhite_84) June 29, 2026

Limitaciones a la venta de combustible en Moscú y el Oriente

Sin embargo, las consecuencias de los ataques contra las refinerías rusas de las últimas semanas no pasan inadvertidas: en la región de Primorie, en el Lejano Oriente ruso, se impusieron restricciones a la venta de combustibles para los camiones de carga.

Según el vicepresidente del Gobierno local, Vladímir Maliushitski, solo se dispensan 100 litros de combustible en las gasolineras ubicadas en zonas urbanizadas y 200 litros en las autopistas.

"Estas limitaciones se imponen debido a que algunos consumidores inescrupulosos cargan miles de toneladas (de combustible) en sus rastras y luego lo acaparan y vuelven a repostar", explicó.

Esta medida se suma a la prohibición de venta de gasolina y diésel en bidones. De hecho, en Moscú y la región de Moscú, según pudo constatar EFE, se mantienen las limitaciones a la venta de combustible en las redes de gasolineras locales: mientras en la red Gazprom la venta se limita a 30 litros, Lukoil solo dispensa 20 litros.

Ambas redes solo ofrecían gasolina 92 y diésel, mientras otras redes, como Tatneft, mantienen cerradas la mayoría de sus gasolineras.