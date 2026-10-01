Indra potencia sus capacidades en radares y drones con la compra de Dares Technology

Indra ha comprado Dares Technology, compañía barcelonesa especializada en radares de apertura sintética (SAR) y procesamiento de imágenes. La operación permitirá incorporar a la cartera de Indra un sensor compacto de altas prestaciones y software capaz de analizar imágenes radar y detectar variaciones imperceptibles en el terreno. La compañía prevé integrar esta tecnología en sus sistemas no tripulados para reforzar sus capacidades para las Fuerzas Armadas.

Dares Technology fue fundada en 2015 en Castelldefels y nació como una startup Deep Tech vinculada al Centro de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA BIC). Hasta ahora ha desarrollado servicios de procesamiento SAR para sectores como la minería y las infraestructuras, además de crear su propio radar. Con la adquisición, Indra incorpora también a 27 especialistas al Centro de Excelencia de Radares, ampliando su conocimiento técnico.

El primer objetivo será adaptar el radar a los requisitos del ámbito militar e integrarlo en la familia de drones Tarsis. Indra lo orientará a sistemas no tripulados de clase I, con un peso inferior a 150 kilos, dentro del Programa Especial de Modernización de las Fuerzas Armadas. Entre sus funciones estará generar mapas topográficos de alta precisión y detectar cambios de apenas unos centímetros sobre el terreno.

El radar SAR permite obtener imágenes de alta resolución sin depender de la luz solar y mantener su funcionamiento bajo condiciones meteorológicas adversas. Estas características amplían sus posibilidades para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como para el seguimiento de movimientos sobre el terreno. El sistema podrá contribuir a detectar y controlar desplazamientos de personas, vehículos y otros elementos, incluso cuando las variaciones resulten difíciles de apreciar.

La tecnología también tiene aplicaciones más allá de los drones terrestres o aéreos. Indra señala su potencial para patrulla marítima, vigilancia de fronteras y seguimiento de embarcaciones, además de observación de la Tierra desde satélites. Otro campo será la monitorización continua de infraestructuras críticas y zonas consideradas estratégicas. El procesamiento avanzado permitirá convertir las imágenes obtenidas por el radar en información útil para operaciones de vigilancia.