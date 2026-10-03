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Defensa

Drones bielorrusos obligan a cerrar el espacio aéreo en Vilna

La presencia de drones en la capital lituana activó una patrulla de la OTAN.

LD/Agencias
La presencia de drones en la capital lituana activó una patrulla de la OTAN.
Un avión lituano en la base Lielvarde. | EFE

Una alerta por posibles drones declarada esta mañana en Lituania ha forzado el cierre del espacio aéreo del aeropuerto de la capital del país báltico, Vilna, y el despliegue de una patrulla aérea de la OTAN para identificar la amenaza.

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El mensaje lanzado esta mañana por el Centro Nacional de Gestión de Crisis (NKMC) ha confirmado el cierre temporal del "espacio aéreo controlado del aeropuerto de Vilna" por "la presencia de objetos voladores no identificados" consistentes con "aviones no tripulados" procedentes de Bielorrusia.

Bielorrusia es uno de los más estrechos aliados de Rusia en la guerra contra Ucrania. El país alberga misiles rusos, pero su presidente, Alexander Lukashenko, ha insistido en que no tiene intención de participar abiertamente en las hostilidades.

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