Corea del Norte lanza múltiples proyectiles balísticos en una nueva exhibición militar

La dictadura comunista de Pionyang ha vuelto a protagonizar un nuevo episodio de hostilidad militar en la región de Asia Oriental. Las autoridades de Japón y Corea del Sur han alertado a primera hora de este lunes del lanzamiento consecutivo de varios misiles balísticos por parte de Corea del Norte, en lo que representa ya el decimosexto ensayo armamentístico del régimen totalitario en lo que va de 2026. Hasta el momento, las autoridades norcoreanas no han reivindicado la autoría de este nuevo test militar ni se tiene constancia de percances materiales o víctimas.

En Tokio, los dispositivos de alerta y vigilancia se activaron de inmediato al detectarse la trayectoria balística. El Ministerio de Defensa nipón emitió dos avisos en menos de quince minutos alertando de que "un objeto que podría ser un misil balístico ha sido lanzado desde Corea del Norte". Ante la gravedad de la situación, la Oficina de la primera ministra, Sanae Takaichi, ordenó de urgencia "informar a la población de manera oportuna y adecuada; garantizar la seguridad de aeronaves, embarcaciones y otros activos y adoptar todas las medidas de precaución posibles, incluida la preparación ante contingencias". Poco después, el propio Departamento de Defensa japonés confirmó que el artefacto ya se había precipitado al mar sin causar daños.

Por su parte, el Estado Mayor Conjunto surcoreano precisó los detalles del despliegue hostil. Según explicó su director de asuntos públicos, Jang Do Young, se registraron lanzamientos continuados entre las 09:20 y las 09:40 (hora local). El portavoz militar señaló, en declaraciones recogidas por la agencia oficial Yonhap, que Pionyang empleó "varios tipos diferentes de misiles balísticos", confirmando además que al menos uno de los artefactos recorrió más de 900 kilómetros de distancia.

Desde Seúl interpretan esta ofensiva como una maniobra coordinada de intimidación y reafirmación frente a las democracias aliadas. El mando surcoreano consideró la prueba como "una demostración de fuerza ante nuestra exitosa prueba de misil hipersónico, una exhibición de logros conforme a la hoja de ruta del plan quinquenal de desarrollo de capacidades de defensa nacional y una muestra intencionada de sus capacidades de misiles". De este modo, el hermético régimen asiático mantiene inalterable su pulso disuasorio frente a la presencia de Occidente y sus aliados en el Pacífico, ratificando su rechazo sistemático a cualquier desescalada o desmantelamiento de su programa nuclear.