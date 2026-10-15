BAE Systems presenta un nuevo sistema de defensa aérea por capas contra misiles y drones

La proliferación de drones de bajo coste y el desarrollo de nuevas amenazas aéreas han puesto de manifiesto la necesidad de contar con sistemas de defensa capaces de responder a ataques numerosos sin recurrir constantemente a costosos misiles interceptores. En este contexto, BAE Systems ha presentado dos nuevas tecnologías destinadas a interceptar misiles y aeronaves no tripuladas mediante proyectiles hiperveloces y energía electromagnética.

La compañía ha aprovechado la reunión anual de la Asociación del Ejército de Estados Unidos (AUSA), celebrada esta semana, para dar a conocer el Sistema de Cañón de Artillería Multidominio (MDACS) y un sistema de Microondas de Alta Potencia (HPM). Ambas tecnologías están concebidas para reforzar la protección de instalaciones estratégicas y unidades militares desplegadas sobre el terreno.

Según ha explicado Travis Langer, responsable de comunicación de BAE Systems, en declaraciones recogidas por Military Times, ambos sistemas pretenden cubrir una carencia operativa surgida como consecuencia de la evolución de las amenazas tecnológicas y de los procedimientos tradicionales de adquisición de armamento de las Fuerzas Armadas.

"Ambos productos complementan los sistemas de defensa aérea existentes, pero cada uno ofrece una solución más rentable para defenderse de amenazas numerosas y de bajo coste, lo que permite reservar los misiles de mayor valor para los objetivos más críticos y prolongar así la vida útil y la eficacia de todo el arsenal de misiles", ha señalado Langer.

Un cañón capaz de interceptar misiles y drones

El primero de los sistemas presentados por BAE Systems, denominado MDACS, utiliza proyectiles hiperveloces guiados de precisión (HVP) para neutralizar amenazas aéreas. A diferencia de los misiles convencionales, estas municiones son más pequeñas y económicas, lo que permite disponer de cargadores con decenas o incluso cientos de proyectiles para responder a ataques numerosos.

Su funcionamiento se basa en la combinación de una elevada velocidad y un sistema de guiado de precisión. Los proyectiles no necesitan un motor cohete, sino que aprovechan un diseño aerodinámico que reduce la resistencia al aire y favorece su alcance y maniobrabilidad.

"Reducimos el tiempo necesario para alcanzar el objetivo y el margen del que dispone el enemigo para maniobrar", ha explicado Langer.

El portavoz también ha destacado que la empresa trabaja con el Ejército estadounidense para integrar el sistema con su red de sensores y el Sistema Integrado de Mando de Combate (IBCS). Esta integración busca mantener la capacidad letal del MDACS incluso en escenarios donde las señales GPS no estén disponibles.

"Estamos colaborando con el Ejército para integrar su red de sensores y el Sistema Integrado de Mando de Combate (IBCS), con el fin de garantizar que el sistema mantenga su capacidad letal incluso cuando no se disponga de GPS", ha añadido.

El MDACS también podrá emplearse en operaciones ofensivas gracias al Scorpio-XR, un nuevo proyectil desarrollado por la compañía para unidades de artillería. Según las previsiones de BAE Systems, esta munición podría duplicar el alcance de los actuales proyectiles de precisión disparados desde cañones de 155 milímetros.

Mientras los proyectiles HVP estarán destinados a interceptar misiles, combatir drones y atacar otros objetivos aéreos, el Scorpio-XR permitirá alcanzar objetivos terrestres, tanto fijos como móviles, incluso en entornos donde las fuerzas enemigas dificulten las operaciones.

El proyecto ya cuenta con el respaldo del Ejército estadounidense, que en enero de 2025 seleccionó a BAE Systems para desarrollar un prototipo. Según las informaciones publicadas por Breaking Defense y DefenseScoop, el Ejército tenía previsto destinar aproximadamente 646 millones de dólares al programa hasta el ejercicio fiscal de 2027.

Microondas para neutralizar enjambres de drones

La segunda tecnología presentada por la compañía apuesta por un procedimiento completamente diferente. En lugar de utilizar proyectiles, el sistema HPM recurre a energía electromagnética concentrada para neutralizar amenazas aéreas, especialmente los enjambres de drones que pueden saturar las defensas convencionales.

BAE Systems lo describe como un "arma de energía dirigida escalable" y asegura que ha sido desarrollada teniendo especialmente en cuenta la reducción de costes. De hecho, según la empresa, el 99 % de sus componentes son piezas comerciales disponibles en el mercado.

El funcionamiento del sistema se ha mostrado mediante una simulación en vídeo en la que aparece instalado sobre un remolque en campo abierto. Cuando sus sensores detectan la aproximación de un enjambre de drones, un gran imán se desplaza hasta colocarse en posición antes de que el sistema emita lo que la compañía denomina "miles de millones de pulsos" contra los objetivos aéreos.

Esta tecnología está concebida para hacer frente a amenazas caracterizadas por un elevado número de unidades y un bajo coste, como los enjambres de drones, que pueden poner a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas tradicionales de defensa aérea.

Aunque todavía se encuentra en fase de prototipo, BAE Systems sostiene que el HPM ha alcanzado el nivel 6 de madurez tecnológica (TRL 6). Esto significa que su funcionamiento ya ha sido demostrado en un entorno relevante, aunque todavía quedan etapas por superar antes de su posible incorporación al servicio.

Dos tecnologías para reforzar la defensa aérea

La compañía ha aclarado que ambos sistemas no han sido concebidos específicamente para funcionar juntos, aunque sus características permitirían combinarlos en función de las necesidades operativas.

En el caso del MDACS, una de sus principales ventajas sería la posibilidad de transportarlo en un avión militar C-130 Hércules, facilitando su despliegue en zonas donde resulte necesario reforzar rápidamente las defensas.

"El MDACS puede transportarse en un C-130, lo que permite desplegar rápidamente una elevada potencia de fuego y una alta cadencia de disparo allí donde lo exija el combate. Está diseñado para proteger activos estratégicos frente a ataques con drones y amenazas de misiles, proporcionando una capa de protección adaptable y eficiente", ha explicado Langer.

Por su parte, el sistema de microondas proporcionaría una protección más amplia frente a ataques protagonizados por múltiples objetivos. El portavoz lo ha definido como "una eficaz capa de protección de amplias zonas" que puede complementar las defensas basadas en proyectiles y misiles.

La combinación de ambas tecnologías permitiría, según Langer, establecer "un escudo integral para las instalaciones de las Fuerzas Armadas y las unidades desplegadas en posiciones avanzadas".

No obstante, ambos sistemas continúan en fase de prototipo y deberán superar los correspondientes procesos de evaluación antes de que se determine su posible entrada en servicio.

"Las decisiones finales sobre las pruebas y la certificación corresponden al Gobierno", ha concluido el portavoz de BAE Systems.