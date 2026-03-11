Thales presenta SkyDefender, la primera cúpula europea de defensa aérea y antimisiles con IA integrada

La empresa europea Thales ha presentado SkyDefender, un nuevo sistema integrado de defensa aérea y antimisiles diseñado para hacer frente a amenazas cada vez más complejas. La compañía describe esta solución como una cúpula de protección multicapa y multidominio capaz de operar de forma coordinada en tierra, mar y espacio para interceptar amenazas aéreas en diferentes fases de su trayectoria.

El sistema combina sensores avanzados, interceptores y un sistema de mando y control que coordina todos los elementos de la defensa. Esta arquitectura permite detectar, seguir e interceptar objetivos a diferentes distancias. SkyDefender está diseñado además con una estructura abierta y modular, lo que facilita su integración con sistemas de defensa aérea ya existentes en los ejércitos de distintos países.

En el nivel de corto alcance, el sistema incluye la solución ForceShield, destinada a proteger fuerzas desplegadas, infraestructuras críticas y emplazamientos sensibles frente a amenazas cercanas. Este sistema crea una burbuja de protección frente a objetivos de baja altitud, especialmente drones y otras amenazas aéreas de muy corto y corto alcance que se han multiplicado en los conflictos recientes.

La defensa de alcance medio se basa en el sistema SAMP/T NG, desarrollado por el consorcio europeo Eurosam. Este sistema puede interceptar amenazas a distancias de hasta 150 kilómetros y utiliza el radar Ground Fire desarrollado por Thales, capaz de detectar objetivos a 350 kilómetros con cobertura de 360 grados, lo que permite proteger amplias zonas dentro de un teatro de operaciones.

La capa de largo alcance incorpora capacidades de alerta temprana destinadas a detectar amenazas complejas como aviones de combate o misiles balísticos. Para ello se emplean radares SMART-L MM y UHF capaces de identificar objetivos a distancias de hasta 5.000 kilómetros, lo que permite mejorar el conocimiento de la situación aérea y reforzar la vigilancia estratégica.

Además de los radares terrestres, el sistema incorpora sensores espaciales desarrollados por Thales Alenia Space capaces de detectar el lanzamiento de misiles desde órbita geoestacionaria. Estos satélites utilizan sensores infrarrojos que permiten identificar el punto de lanzamiento y seguir la trayectoria inicial del misil incluso antes de que entre en el alcance de los radares terrestres.

Todos los elementos del sistema se coordinan mediante el sistema de mando y control SkyView, que permite integrar sensores y armas en una misma red operativa. SkyView Alliance facilita además la interoperabilidad con plataformas y sistemas aliados, incluidos los utilizados por la OTAN, mientras que la inteligencia artificial y las capacidades de ciberseguridad se integran a través del acelerador cortAIx desarrollado por Thales.