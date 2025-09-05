Esta noche, el Arthur Ashe Stadium acogerá a las 21:00, hora española, uno de los duelos más esperados del US Open 2025: Carlos Alcaraz frente a Novak Djokovic. Un partido que no solo enfrenta dos estilos de juego distintos, sino también a dos generaciones diferentes del tenis, ya que la diferencia de edad entre el español y el serbio es de 16 años.

New York, New York get ready. pic.twitter.com/7dDFf6ni5P — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2025

Historial de enfrntamientos

Hasta la fecha, ambos tenistas se han enfrentado en ocho ocasiones, con un balance favorable para Djokovic de cinco victorias frente a las tres del murciano. Sin embargo, Alcaraz logró imponerse al serbio en las finales de Wimbledon de 2023 y 2024. Por su parte, Djokovic se llevó los dos últimos enfrentamientos, el más reciente en los cuartos de final del Open de Australia, y también en la final de los Juegos Olímpicos de 2024 en París.

Si nos centramos únicamente en sus duelos sobre superficie dura, Alcaraz aún no ha logrado vencer a Djokovic. El serbio se impuso en la final de Cincinnati de 2023, en las ATP Finals de Turín y en los cuartos de final del Open de Australia.

Camino hasta las semifinales

Carlos Alcaraz llega a estas semifinales en un estado de forma impecable, habiendo ganado todos sus partidos del torneo sin ceder un solo set. Su juego agresivo y su rapidez de piernas lo consolidan como uno de los grandes favoritos para alzarse con el título. Además, el murciano cuenta con un aliciente extra: si iguala o mejora el resultado de Jannik Sinner se convertirá en número 1 del mundo al finalizar el US Open.

Por su parte, Novak Djokovic, con 38 años, busca su 25.º título de Grand Slam. Aunque ha mostrado signos de desgaste físico durante el torneo, su experiencia puede ser decisiva en este enfrentamiento. En los últimos duelos frente a Alcaraz, el serbio ha logrado neutralizar los ataques del español y variar el ritmo de juego a su antojo, imponiéndose con autoridad.

This semifinal round is stacked with champions. pic.twitter.com/pEARtFHqbN — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2025

El partido promete ser una batalla épica que podría definir al próximo campeón del US Open. El ganador se enfrentará, salvo sorpresa, a Jannik Sinner en la final del domingo, quien se mide en semifinales al canadiense Félix Auger-Aliassime.