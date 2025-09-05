Otra protesta pro Hamás frena la escapada en la etapa reina de La Vuelta

Ni un solo día sin un nuevo bochorno pro Hamás en la Vuelta Ciclista España 2025. Sigue la tensión en La Vuelta tras el inicio de estas protestas en la undécima etapa con salida y meta en Bilbao pasando por Cantabria y teniendo problemas ahora en la etapa reina, la subida al Angliru.

El último altercado ha llegado en Asturias donde se ha tenido que parar la fuga de varios ciclistas por la presencia de nuevo de manifestantes.

Este fue el momento en el que se paró la escapada:

Una protesta detiene a la cabeza de carrera a pie del Angliru.#LaVuelta25 pic.twitter.com/FrPzF4wbhj — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 5, 2025

En las imágenes se pueden ver los intentos de las autoridades para despejar la zona llegando incluso a utilizar las porras para sacar de la carretera a los manifestantes. Los ciclistas, víctimas de todo ello, han tenido que pararse y esperar a que se despejara la zona.

Eso ha pasado en Asturias, hecho que recuerda a lo sucedido en la etapa 11 en Bilbao:

🔴Así está la línea de meta en la etapa 11 de #LaVuelta25 en Bilbao, que ha provocado que la organización decidiera que no haya ganador y que se tomen los tiempos a tres kilómetros de la llegada.#VueltaRTVE2shttps://t.co/Mid7B2zOG9 pic.twitter.com/FWVUZPvOBn — Teledeporte (@teledeporte) September 3, 2025

Pese a todo la etapa se ha terminado con el lusitano Almeida ganando el pulso a Vingegaard con una ascensión de libro. El problema es que ya van demasiados días con estas protestas por Hamás que están, sin duda, ensuciando la imagen de la competición y por lo tanto del deporte español. De momento, nadie reacciona.