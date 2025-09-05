Menú

Otra protesta pro Hamás frena la escapada en la etapa reina de La Vuelta

Pese a todo la etapa se ha terminado con el lusitano Almeida ganando el pulso a Vingegaard.

Libertad Digital
Pese a todo la etapa se ha terminado con el lusitano Almeida ganando el pulso a Vingegaard.
Otra protesta pro Hamás frena la escapada en la etapa reina de La Vuelta | Eurosport

Ni un solo día sin un nuevo bochorno pro Hamás en la Vuelta Ciclista España 2025. Sigue la tensión en La Vuelta tras el inicio de estas protestas en la undécima etapa con salida y meta en Bilbao pasando por Cantabria y teniendo problemas ahora en la etapa reina, la subida al Angliru.

El último altercado ha llegado en Asturias donde se ha tenido que parar la fuga de varios ciclistas por la presencia de nuevo de manifestantes.

Este fue el momento en el que se paró la escapada:

En las imágenes se pueden ver los intentos de las autoridades para despejar la zona llegando incluso a utilizar las porras para sacar de la carretera a los manifestantes. Los ciclistas, víctimas de todo ello, han tenido que pararse y esperar a que se despejara la zona.

Relacionado

Eso ha pasado en Asturias, hecho que recuerda a lo sucedido en la etapa 11 en Bilbao:

Pese a todo la etapa se ha terminado con el lusitano Almeida ganando el pulso a Vingegaard con una ascensión de libro. El problema es que ya van demasiados días con estas protestas por Hamás que están, sin duda, ensuciando la imagen de la competición y por lo tanto del deporte español. De momento, nadie reacciona.

Temas

En Deportes

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Libro
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida