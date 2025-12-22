Terrible parte médico de Isak

El delantero sueco del Liverpool Alexander Isak, que el sábado se lesionó ante el Tottenham en Londres, ha sido operado este lunes de una fractura del peroné de la pierna izquierda, informa su club.

"Alexander Isak se sometió hoy con éxito a una intervención quirúrgica por la lesión que sufrió el sábado. El delantero del Liverpool se lesionó en una jugada en la que marcó el primer gol contra el Tottenham Hotspur y tuvo que ser sustituido", recuerda el club.

Tras el diagnóstico, este lunes se ha sometido a una operación en el tobillo, que presentaba una fractura de peroné", agrega el Liverpool.

"La rehabilitación de Isak continuará ahora en el centro de entrenamiento AXA, sin que por el momento se haya fijado una fecha para su regreso", concluye.

Isak se retiró del césped del Hotspur Stadium nada más marcar el gol que adelantaba a su equipo en el encuentro de la Premier League.

El sueco, que saltó al campo en el descanso por el defensa Conor Bradley, marcó diez minutos más tarde, al aprovechar un pase del alemán Florian Wirtz, aunque fue trabado por el defensa local Van de Ven. Sin embargo, ya no se levantó del terreno de juego y se marchó auxiliado por los médicos del Liverpool y Jeremie Frimpong ocupó su lugar.

El encuentro se mantuvo detenido durante varios minutos. Pero, a pesar de que la camilla tuvo que salir al campo, el hecho de que Isak se marchase por su propio pie (aunque cojeando ostensiblemente), arrojó un pequeño aro de esperanza a la afición del Liverpool. Era más un deseo que una convicción, ya que las informaciones que han comenzado a circular en las últimas horas evidenciaban un parte devastador que, finalmente, se ha terminado confirmando.

De momento, el Liverpool no ha hecho oficial el tiempo aproximado de baja que podría mantener a Isak fuera de los terrenos de juego. Pero, en cualquier caso, no volverá antes de que finalicé la temporada y tampoco parece que pueda estar disponible en caso de que Suecia se clasifique al próximo Mundial.