"Este Real Madrid es imposible de arreglar a mitad de temporada"

El Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más críticos y el diagnóstico de la tertulia de Fútbol esRadio ha sido unánime y demoledor. Con el equipo a cuatro puntos del liderato pero con sensaciones de vacío absoluto, la sentencia en el estudio no ha dejado lugar a la interpretación: "El Real Madrid ahora mismo no juega ni a las chapas". Esta frase resume el sentir de una mesa que ve al equipo en una auténtica "silla eléctrica" antes de visitar Vigo, partido para el que "es favorito el Celta" para Alfredo Somoza.

El debate sobre el estado físico y la planificación deportiva ha centrado las críticas más feroces, señalando que el problema es estructural y que "es imposible de arreglar a mitad de temporada". "El equipo está físicamente destrozado" y "después de una pretemporada en la que tuvieron 15 días de vacaciones y 15 días de pretemporada, me parece que es imposible" comprar cualquier argumento de mejora. Además, la confección del plantel ha sido calificada de error histórico: "La plantilla está mal configurada; si no tienes un organizador, es imposible". Los tertulianos insisten en que "necesitas a alguien que mueva la pelota, no necesitas a tres tíos que tengan un físico importante y que solo sepan cortar". La conclusión es que "Bellingham no es un jugador asociativo, tampoco lo es Vinicius" y, por tanto, "no tienes un equipo para gobernar los partidos".

La gestión de los jóvenes y el clima que se respira en Chamartín también han dejado titulares de gran dureza, denunciando que "el ambiente en el Bernabéu es un caldo de cultivo que va a terminar devorando a los chavales". En la mesa se ha calificado la estrategia actual como un riesgo innecesario: "Fichar a un chico de 18 años por 60 millones para que no sea titular y la grada le pite es un suicidio deportivo". Sobre la figura del técnico, se ha subrayado que "Arbeloa ha heredado un marrón" y que, aunque intenta crecer desde la defensa, "ha perdido dos partidos seguidos". Además se ha recordad que sigue poniendo a Gonzalo en la banda derecha cuando a Xabi Alonso "se le mató por hacerlo en un solo partido".

Por último, el comportamiento de Kylian Mbappé fuera de los terrenos de juego ha indignado a los colaboradores. "Se pilla antes a Mbappé que a un cojo; si está de fiesta en una discoteca en París mientras su equipo se juega la vida contra el Getafe, y estando tocado de la rodilla, el mensaje es nefasto".

Todo ello en un contexto donde las revelaciones de Gareth Bale sobre la era Zidane —"Zidane realmente no nos decía mucho", "no había mucho trabajo táctico" y "estábamos 15 minutos o menos hablando de táctica defensiva"— sirven para recordar que aquel modelo de autogestión es historia: "No puedes entrenar como con Zidane porque estos jugadores no son aquellos; este equipo necesita un cambio de modelo urgente". Aquí sí había consenso: o Florentino Pérez vuelve a fichar a los mejores del mundo o van a necesitar un entrenador que compense las deficiencias de la plantilla.