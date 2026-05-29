"Está prácticamente cerrado bajo un pacto de confidencialidad"

En una nueva entrega de El Primer Palo, el programa nocturno de esRadio dirigido por Juanma Rodríguez, se analizó con lupa la actualidad deportiva, centrando el foco en las elecciones a la presidencia del Real Madrid y las controvertidas operaciones de fichajes del Fútbol Club Barcelona. Con la participación de colaboradores habituales como Isra Íñiguez, María Trisac, Sergio Fernández y el análisis de expertos como José Félix Díaz, director del diario As, y José Alberto Chozas, periodista de La Media Inglesa.

El debate comenzó abordando la sorprendente entrevista que Florentino Pérez concedió a Televisión Española. Tras escuchar las declaraciones del candidato a la presidencia del Real Madrid, Isra aseguraba que "hay madridistas que van a votar a Riquelme y no por eso son menos madridistas", mientras Sergio se mostraba "muy sorprendido" con el hecho de que su primera entrevista la haya concedido a una televisión como TVE: "Los que defienden a Florentino atacaban a Riquelme dibujándolo como una candidatura ligada a Sánchez, y Florentino se va a TVE".

Enrique Riquelme, por su parte, tampoco sale bien parado en el análisis de los tertulianos. El joven aspirante a la presidencia blanca está llevando a cabo una campaña basada en "el populismo y la improvisación constante, lanzando nombres de entrenadores como Mikel Arteta sin un proyecto sólido detrás" según María Trisac. Juanma Rodríguez se encargó de desmontar algunas de las afirmaciones que Riquelme vertió en el diario Sport, desmintiendo categóricamente que Antonio Medina, actual miembro de la candidatura del joven empresario, formase parte de la junta directiva de Florentino Pérez, aclarando que únicamente desempeñó un papel menor como patrono de la Fundación Real Madrid. Este tipo de imprecisiones empaña la credibilidad de una candidatura que parece buscar el titular fácil antes que la solvencia institucional.

Por vía telefónica se incorporó José Félix Díaz, director de As, quien calificó el proceso electoral del club de Concha Espina como un "pestiño infumable". Según el periodista, no existe una verdadera movilización de la masa social madridista, percibiéndose las elecciones más como un producto de la narrativa periodística que como una demanda real de los socios. Díaz explicó que la brevedad de los plazos electorales, reducidos drásticamente en comparación con procesos de años anteriores, impide realizar estudios de opinión o tracking fiables, lo que sumado al hermetismo del censo de socios compromisarios hace imposible predecir con exactitud el resultado, aunque la balanza sigue claramente inclinada a favor de la continuidad de Florentino.

A pesar de la aparente parálisis electoral, la maquinaria deportiva del Real Madrid no se detiene. Según reveló Díaz, el fichaje del técnico portugués José Mourinho "está prácticamente cerrado bajo un pacto de confidencialidad y cláusula de liberación". Mourinho ya estaría ejerciendo una influencia directa en la sombra sobre la planificación de la plantilla del próximo curso, habiendo puesto sobre la mesa nombres como el del defensor italiano de la Juventus o del Inter, Alessandro Bastoni, para reforzar una zaga que ha mostrado evidentes flaquezas a lo largo de la temporada.

El otro gran bloque del programa se centró en el mercado de fichajes del Fútbol Club Barcelona, cuya gestión financiera sigue generando enormes dudas. Los tertulianos analizaron con estupefacción el millonario fichaje de Anthony Gordon por una cifra que ronda los setenta millones de euros fijos más diez en variables. Para José Alberto Chozas, esta operación representa un claro ejemplo de sobreprecio, una práctica habitual cuando se adquieren futbolistas procedentes de la Premier League. Aunque Gordon posee un perfil muy del agrado de Hansi Flick gracias a su incansable capacidad de presión y velocidad en banda, Chozas advirtió de que sus discretas cifras de cara a puerta no justifican, bajo ningún concepto, el desembolso de una cantidad propia de una estrella mundial de primer orden.

La situación financiera del club catalán se vuelve aún más inverosímil al analizar los rumores que sitúan al argentino Julián Álvarez en la órbita azulgrana. Con el Atlético de Madrid exigiendo cerca de ciento cincuenta millones de euros por su traspaso, sumado a una ficha anual para el jugador que oscilaría entre los treinta y los treinta y cinco millones de euros, la viabilidad de la operación es nula bajo las actuales restricciones de la Liga de Fútbol Profesional. Los colaboradores recordaron que el Barcelona aún no ha logrado encajar sus cuentas dentro de la estricta regla del uno a uno del fair play financiero, por lo que prometer este tipo de contrataciones a la afición roza la irresponsabilidad de la junta directiva de Joan Laporta.

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