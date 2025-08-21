Mohamed Dabone, el pívot de 2,10 metros y 13 años que juega en el Barça y ya está en el radar de la NBA

Mohamed Dabone en el punto de mira de la NBA. El pívot cumplirá 14 años el 21 de octubre, mide 2,10 metros y realizará la pretemporada con el Barça a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, sus actuaciones dentro de la cancha han hecho que desde Estados Unidos se fijen en su figura para próximas incorporaciones.

Dabone nació en Burkina Faso y el Barcelona lo incorporó en 2022. En noviembre de 2022, fue MVP del torneo sub15 Fundación Leucemia y Linfoma donde acabó con 25 puntos, 14 rebotes y 6 tapones. En 2023, ganó el trofeo MVP del campeonato de España Cadete de selecciones autonómicas, donde participó con Cataluña a pesar de ser preinfantil.

En 2024, disputó la fase final de la Euroliga júnior, la Next Gen Euro League de Adidas, aunque tenía seis años menos que sus compañeros y era infantil de primer año. En el estreno ante el Alba sus números fueron: 21 puntos, 6 rebotes, 2 tapones y 26 de valoración. Con 12 años y en 12 minutos.

Sonidos de sirena desde la NBA

En la Minicopa ACB del años pasado fue elegido MVP en la final disputada frente al Madrid con 22 puntos, 26 rebotes y 48 créditos de valoración. Además, destacó en el Torneo Internacional U16 de La Oratava con unas cifras de 31 puntos, 19 rebotes, 4 tapones y 45 de valoración en el encuentro ante el Real Madrid. Sus destrezas en la cancha han llevado a Dabone a ser comparado con estrellas como Giannis Antetokounmpo y Victor Wembanyama.

El portal especializado Clutch Points, muy seguido por el público norteamericano, ha llegado a equipararlo con LeBron James. Esta temporada sus números en le Next Gen Euro League, donde compiten principalmente jugadores de 20 años, han sido: 12 puntos, 7,3 rebotes y 1,3 tapones por partido. En Clucth Points ya marcan la fecha para poder ser elegido en el próximo draft, aunque todavía quedan cinco años.

En la pasada temporada, también estuvo presente en la pretemporada del primer equipo. Este curso, Joan Peñarroya ha vuelto a confiar en él para la preparación y si llegara a disputar algún partido de ACB con el Barça esta temporada se convertiría en el estreno más precoz de la Liga Endesa. El récord lo ostenta Bassala Bagayoko, quien debutó con 14 años, 7 meses y 14 días en el Surne Bilbao. En el caso de Dabone, tiene hasta el 4 de junio de 2026 - día incluido - para coger este testigo.