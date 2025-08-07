Wembanyama, el "alien" que desafía a la trombosis, domina la NBA y crea su propio torneo de ajedrez

Victor Wembanyama aterrizó en la NBA para alterar todos los números. El pívot francés mide 2,21 metros de altura y 2,44 de envergadura, un valor solo superado por Tacko Fall - 2,54 m - y Manute Bol - 2,59 m – en toda la historia de la NBA. En el pasado mes de febrero, sufrió una trombosis venosa profunda en su hombro derecho, lo que podría haber perjudicado gravemente su carrera de no haberse detectado a tiempo por los servicios médicos.

"Es como si se tratase de un alien. Nunca había visto alguien como él", reconoció LeBron James en rueda de prensa. A diferencia de otros jugadores tan altos, Victor tiene movilidad, agilidad y una coordinación extraordinaria, siendo un peligro tanto en ataque como en defensa para bloquear lanzamientos. A pesar de que la temporada pasada se vio interrumpida por esa lesión sufrida en su hombro derecho, lideró la NBA en tapones.

Wembanyama promedió 24,3 puntos, 11 rebotes, 3,7 asistencias y 3,8 tapones habiendo jugado un total de 46 partidos, pero el incidente durante la temporada impidió que ganase el premio al Mejor Defensa del Año por no poder ser elegible. Además, el pívot francés fue seleccionado para el All-Star este 2025.

Elegido Rookie del año en 2024, desde que llegó a los Spurs contabiliza 207 triples y 430 tiros bloqueados. Sus espectaculares números totales en bloqueos no son algo casual para él, ya en un partido de 2024, registró 8. El récord de máximos bloqueos lo ostenta Elmore Smith con 17, registrado el 28 de octubre de 1973.

Un parón indeseado

El pasado mes de febrero fue diagnosticado de trombosis venosa profunda en su hombro derecho, lo que le impidió brillar aún más en la temporada. El jugador fue sometido a una cirugía para tratar la trombosis y durante su proceso de rehabilitación, optó por un método poco convencional: marcharse a un retiro espiritual durante 10 días con monjes en un templo Shaolin en China, combinando meditación con entrenamiento físico.

Además, realizó trabajos de acondicionamiento físico, incluyendo levantamiento de pesas, a pesar de estar bajo tratamiento con anticoagulantes. A mediados de julio, recibió el alta por parte de los médicos de los Spurs y está preparado para saltar a la cancha. Su regreso para la temporada 2025-2026 se espera con optimismo.

Otras aficiones

Antes de iniciar su andadura en el basquet, el francés practicó fútbol, en la posición de guardameta, y judo. Comenzó su carrera en el baloncesto en su club local, el Entente Le Chesnay Versailles, influenciado por su madre, Élodie de Fautereau, que también jugó a este deporte. Rápidamente comenzó a destacar por su envergadura y sus habilidades y a los 10 años se unió al sistema de cantera del Nanterre 92.

Además de su pasión por el baloncesto, Wembanyama es un apasionado del ajedrez. En 2025, organizó un torneo llamado "Hoop Gambit" en su ciudad natal, Le Chesnay, que combina la estrategia mental del ajedrez y la destreza física del baloncesto fomentando ambas disciplinas.