Dzanan Musa: "El Dubai Basketball tiene plantilla para poder ganar a cualquiera"

Dubái no solo construye rascacielos. También construye equipos de baloncesto capaces de mirar a los ojos de los gigantes del Viejo Continente. En apenas quince meses, el Dubai Basketball Club ha pasado de ser un proyecto embrionario, casi doméstico y hasta precario, a consolidarse como uno de los clubes más ambiciosos de Europa.

En el centro de ese salto se encuentran dos jugadores que conocen al dedillo la canasta europea, ambos con pasado madridista: el bosnio Dzanan Musa y el esloveno Klemen Prepelic. El primero, que es uno de los mejores tiradores del mundo, encarna la ilusión reciente y explosiva; el segundo, que tiene capacidad anotadora desde cualquier punto de la cancha y un gran poderío físico, representa la memoria del proyecto dubaití desde que los jugadores apenas tenían toallas para poder entrenar.

Este redactor de Libertad Digital ha tenido la ocasión de desplazarse hasta Dubái, junto con un grupo de periodistas, para poder charlar en la misma pista de entrenamiento con Musa y Prepelic.

La conversación con ambos jugadores permite entender por qué el Dubai Basketball ya no es una extravagancia deportiva, sino un contendiente real tanto en la Liga Adriática (ABA), donde marcha líder indiscutible con un impoluto 7-0, como en la Euroliga (el equipo es decimotercero con un balance de 6-7). Y lo más llamativo de todo es que ninguno habla en condicional, sino en afirmativo. En una ambición pasmosa, a pesar de que la tradición baloncestística de Dubái brilla por su ausencia de éxitos. Pero esto no va de rememorar del pasado, sino de mirar al presente y al futuro. Y para ello, junto a Musa y Prepelic, el Dubai Basketball cuenta con otros jugadores de la talla de Davis Bertans, Sertac Sanli, Filip Petrusev o Justin Anderson, entre otros. Palabras mayores...

"Dubái es otro nivel"

Dzanan Musa aterrizó en los Emiratos Árabes Unidos —Dubái es uno de los siete emiratos que componen el Estado— hace casi cinco meses. Habla de su adaptación a esta nueva casa, después de cuatro años en la Liga ACB (uno en el Breogán Lugo, donde fue elegido MVP de la temporada, y tres en el Real Madrid).

Dzanan Musa, tras ser entrevistado por Libertad Digital.

"Mi familia y yo estamos muy felices aquí en Dubái. Es una experiencia increíble: la ciudad, la organización… esto es otro nivel", dice Musa, cuya salida del Madrid sigue sin ser comprendida por muchos aficionados merengues. Para el bosnio, sin embargo, la decisión fue racional, profesional y muy meditada: "Teníamos una oportunidad para venir aquí, para que yo fuera uno de los líderes del proyecto. Y la decisión fue puramente por baloncesto. Estoy muy contento de haberla tomado".

Lo dice con calma, sin rencor, pero con el respeto de quien sabe que su paso por el Real Madrid no fue un capítulo cualquiera: "Tengo mucho amor por el Real Madrid y por Madrid. Es mi segunda casa. Incluso hablamos de comprar una casa allí y otra en Lugo. España es un país muy especial para nosotros".

Pero lo que de verdad desvela su motivación es lo que ocurre ahora, no lo que dejó atrás. Su primera temporada en Euroliga con el Dubai Basketball avanza entre brotes de ilusión y una realidad tozuda: las lesiones. "Hemos tenido demasiadas. (Dwayne) Bacon está fuera, Aleksa (Avramovic) también se ha perdido diez partidos, y yo mismo otros diez. No es fácil tener un plan y ver que nunca puedes estar con todos los jugadores buenos juntos en la pista".

Aun así, su mensaje final no deja espacio para el pesimismo: "Tenemos un equipo que puede ganar a cualquiera. Vamos a apretar para meternos en el play-in (de la Euroliga)", competición donde Musa espera que haya una final entre su equipo actual y el Real Madrid. "Ojalá. Me encantaría", apuntó a Libertad Digital.

"Ahora todo es más fácil, pero no teníamos ni toallas"

Si Musa representa el presente desatado del proyecto, Klemen Prepelic es su memoria viva. El esloveno aún recuerda cómo empezó todo: "Estuve aquí desde el primer día. He visto este club cuando no teníamos toallas y no teníamos nada. Ahora todo es increíble. Todo parece muy fácil".

Momento de la entrevista a Klemen Prepelic.

La transición, insiste, ha sido meteórica. Y pone nombre propio a los responsables: "En quince meses el crecimiento ha sido enorme gracias a gente como Dejan (Kamenjasevic, CEO y mánager general del equipo), Jurica (Golemac, entrenador) o Abdulla (Saeed Juma Al Naboodah, presidente del club), por citar algunos, aunque hay muchas personas involucradas en este gran proyecto".

Su análisis deportivo es más racional, más terrenal que el de Musa, quizá porque ha jugado siete partidos fuera de casa, contra auténticos monstruos europeos, y sabe lo que significa sacar victorias en ese entorno. En la Liga Adriática, el equipo va lanzado: "Siete partidos, siete victorias. Ganamos incluso al Partizán en un partido muy completo".

Pero en la Euroliga el inicio ha sido cruel, especialmente porque "tuvimos el peor calendario de todos". "Siete partidos fuera, contra equipos de Final Four: Olympiacos, Panathinaikos, Fenerbahçe… todo el mundo sabe lo que significa viajar tanto".

Aun así, los números en Dubái hablan por sí solos: de cinco partidos en casa, ganaron cuatro. El restante, ante Hapoel, se jugó en Sarajevo. Y si alguien piensa que el equipo ha mostrado debilidad, Prepelic matiza: "Podría haber sido mejor, sí, pero también peor. En Francia, contra el Asvel, íbamos ganando durante 33 minutos y acabamos perdiendo. Pero digo que también pudo haber sido peor porque podríamos haber perdido dos o tres partidos más".

El tramo que llega ahora, insiste, es decisivo: "Tenemos un buen calendario por delante, con cuatro partidos en casa. Ojalá contra el Maccabi podamos jugar aquí. Y en la ABA hay que seguir ganando. El primer puesto y la ventaja de campo son muy importantes".

El Real Madrid, referencia inevitable

El Real Madrid aparece en la conversación con Musa y con Prepelic. Lógicamente. Musa lo vive con afecto, casi con nostalgia positiva. Prepelic, con un respeto profundo: "En Madrid no existen las temporadas de transición. Eso lo sabemos todos".

El esloveno observa el terremoto blanco desde la distancia: "Con Chus Mateo ya había salidas. Ahora llega Sergio (Scariolo). Es un cambio profundo. El Madrid tenía un equipo hecho para muchos años. Ahora algunas piezas tienen que dar ese paso adelante".

Y aun así, mantiene su postura: "El Real Madrid es el mejor club del mundo, pero ahora soy feliz en Dubái". Si Musa ve factible una final Real Madrid–Dubai Basketball, Prepelic es más prudente: "Sería precioso, pero lo veo lejano".

En definitiva, hablar con Musa y Prepelic es entender que el Dubai Basketball no es un experimento, ni un capricho geográfico, ni un proyecto vistoso sin sustancia. Es un club con recursos, ambición, un plan deportivo sólido y jugadores acostumbrados a ganar.

En mitad de todo, queda la frase que resume esta entrevista, este proyecto y esta temporada: "Tenemos plantilla para poder ganar a cualquiera". La firma Dzanan Musa, la confirma Klemen Prepelic y la pueden acabar sufriendo los primeros espadas del baloncesto europeo.