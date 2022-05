Messi: "¿La Champions? No siempre gana el mejor"

​​​​​​Leo Messi ha hablado de varios asuntos en una entrevista a TyC Sports y, entre otras cosas, ha dicho que en la Liga de Campeones "no siempre gana el mejor", después de que el Real Madrid conquistara este sábado su decimocuarta Copa de Europa tras derrotar al Liverpool en la final de París (0-1).

"El Real Madrid, sin quitarle mérito ni mucho menos porque es el campeón de Champions y siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions", apunta el crack argentino del París Saint-Germain.

"Lo del Real Madrid nos mató", confiesa Messi, en referencia a la eliminación del PSG frente a los blancos en octavos de final, después de que los parisinos ganaran la ida por 1-0 en el Parque de los Príncipes y perdieran por 3-1 la vuelta en el Santiago Bernabéu, con un hat-trick de Karim Benzema.

Precisamente, el rosarino no tiene reparos en reconocer que le daría el Balón de Oro a Benzema por su "año espectacular". "Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año", ha señalado Messi.