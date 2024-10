Contundente respuesta de Thibaut Courtois al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, sobre los incidentes ocurridos el pasado 29 de septiembre durante el derbi liguero que los colchoneros y el Real Madrid disputaron en el Metropolitano (1-1), en un partido que tuvo que estar interrumpido por el árbitro durante casi 20 minutos por el lanzamiento de objetos (especialmente mecheros) hacia la zona donde se encontraba el cancerbero belga.

Simeone habló entonces de "provocación" de Courtois hacia los seguidores colchoneros ubicados en el fondo sur del Metropolitano, donde se encuentran los ultras del Frente Atlético.

Tres semanas después, el guardameta de Bree se ha pronunciado por primera vez sobre estos incidentes y sobre las palabras del Cholo. En la previa del partido de Champions que el Real Madrid jugará este martes contra el Borussia Dortmund en el Santiago Bernabéu, Courtois ha asegurado que "Simeone y yo tenemos ideas distintas de lo que es una provocación", añadiendo que respeta la opinión del técnico argentino pero no la comparte.

"Tenemos una idea diferente de lo que es una provocación. Lo importante es que no puede haber violencia. No tengo ningún problema con los que animan a su equipo y crean rivalidad. Esos derbis y los partidos calientes me gusta jugarlos y me da más adrenalina", afirmaba el portero belga.

Courtois dice que entiende la rivalidad siempre desde "el respeto" a los que están jugando y, por tanto, sin "violencia". "A veces hay un poco de juego entre un jugador y una afición, y no tengo problema en que me canten, pero luego si metemos gol pues puede haber una reacción pequeña sin más. Pero hay que eliminar a esos aficionados que quieren hacer daño y son violentos", apuntaba.