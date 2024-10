Morientes: "A Roberto Carlos le tiraban un plátano y nos reíamos"

En el marco de la una jornadas organizadas por LaLiga con motivo de la lucha contra el odio en el fútbol profesional, Fernando Morientes, exjugador entre otros de Real Madrid, Liverpool o Mónaco, ha dado su opinión sobre el tema recordando lo que pasaba en su día cuando, por ejemplo, compartía vestuario con jugadores como el brasileño Roberto Carlos.

"Se ha dicho que esta no es una mesa para pedir perdón, pero yo hay veces que sí que siento la necesidad de pedir perdón. Aunque en el vestuario no se daba el racismo como tal, nosotros normalizábamos mucho cosas que pasaban fuera. Me refiero a la grada. He jugado con Seedorf, Makelele, Roberto Carlos... han sido insultados en campos de fútbol y nosotros no hacíamos nada. Incluso nos reíamos", explicó Morientes.

El salmantino fue más allá y puso ejemplos como el de Roberto Carlos: "Cuando uno va al extranjero y le tratan diferente, sí que te das cuenta. Ellos lo sufrían con su familia. Ahora con el paso del tiempo, voy a los campos y digo "cómo ha cambiado esto". Ahora puedes denunciar a alguien que tienes al lado. Se ha evolucionado una barbaridad. A mi me insultaban por ser hijo de un Guardia Civil, a Roberto Carlos le tiraban un plátano y yo me reía, el compañero se reía. Naturalizábamos eso...".

Morientes, por otro lado, recordó que a él le insultaban por ser hijo de Guardia Civil: "No sé lo que pasa por la cabeza de un racista. El racismo es un escalón más de odio. Es absurdo atacar a alguien por ser hijo de un Guardia Civil, pero cuando a ti te atacan por el color de piel, te atacan por la identidad. Insultos nunca, pero si te llaman 'hijo de tal', no te va a afectar lo mismo que un insulto racista. Se lleva mucho más adentro. Muchas veces esas personas están dañadas, y la gente dañada intenta dañar. Hay mucha incultura. Y luego el papel de los medios de comunicación. La rueda de prensa de Eto'o después de que le insultaran... si tú ves la rueda de prensa ahora, es criminal. Parece que es culpa de Eto'o. Esas cosas por suerte ya nos estamos sensibilizando".

Por su parte, Javier Tebas, presidente de la Liga, habló de optimismo tras lo sucedido con Vinícius en Mestalla: "Algo positivo desde lo de Vinicius en Valencia es que ha habido un aumento de concienciación de los ciudadanos".