Julián Álvarez rompe su sequía a lo grande

El Atlético de Madrid ha ganado con sufrimiento al PSV Eindhoven (2-3), en la sexta jornada de la Champions, en un partido en el que los de Diego Pablo Simeone se rehicieron al tempranero tanto de los holandeses con los goles de Julián Álvarez, Dávid Hancko y Alexander Sorloth, todo para situarse momentáneamente en el Top 8 de la máxima competición continental.

En una noche con final agónico, el Atlético se sobrepuso a la sombra de los malos resultados lejos del Metropolitano y reaccionó para remontar el tanto de Guus Til a los diez minutos. Julián empató el duelo antes del intermedio y Hancko y Sorloth pusieron a los colchoneros por delante, pero Pepi, en el 85, acercó a los de Peter Bosz. Ahora, el Atlético dormirá séptimo, a la espera de completarse la jornada este miércoles.

Con Sorloth acompañando a la Araña arriba y Marc Pubill repitiendo en el once inicial, los del Cholo saltaron muy fríos al terreno de juego del Philips Stadion, con la afición apretando y el humo de las bengalas amenazando con nublar la visión. Los problemas llegaron muy pronto y, nuevamente, por la banda derecha, donde Nahuel Molina era claramente superado. Apenas diez minutos después del pitido inicial, Couhaib Driouech recibió un gran balón en profundidad y rompió al lateral argentino, que se quedó atrás mientras reclamaba un fuera de juego inexistente; ante la salida de Oblak, el extremo marroquí puso un balón raso para la llegada de Til, que marcó a placer.

El cuadro rojiblanco acusó el golpe y estuvo a punto de encajar el segundo dos minutos más tarde, de nuevo por el costado de Molina, donde Driouech recibió de Joey Veerman antes de mandar el esférico a la grada. Poco después, era Pubill el encargado de taponar otro disparo de Ismael Saibari. Los de Simeone trataron de retener más el balón y alargar las jugadas, y en el minuto 23 encontraron el hueco por la derecha; Giuliano sirvió para Julián Álvarez y el argentino llegó hasta línea de fondo para centrar atrás para Sorloth. Sin embargo, el remate de cabeza del noruego se cruzó excesivamente y se marchó fuera. El PSV respondió con una jugada en la que Driouech, solo ante Oblak, cedió el balón en vez de chutar.

Aún así, el equipo no le perdió la cara al partido y en el minuto 37, tras una buena presión de Giuliano Simeone en la frontal, la pelota llegó a las botas de un Sorloth que se se la cedió a Julián Álvarez para anotar a puerta vacía. Antes del descanso, el delantero escandinavo también buscó su gol, pero se encontró con la mano providencial de Matej Kovar.

Nada más reanudarse el partido, Molina pudo expiar sus pecados de la primera parte para contribuir al tanto de la remontada colchonera. Todo empezó en un saque de esquina, con el balón llegando a las botas del defensa argentino; el portero local despejó su derechazo desde la frontal, pero el rechace le cayó a un Dávid Hancko que cruzó la bola al palo opuesto (min.52).

Fueron los mejores minutos del Atlético, que solo cuatro después conseguía sentenciar definitivamente el choque: un genial pase de Julián para Pablo Barrios, que la puso al segundo palo para que Sorloth la mandase a guardar con un sólido testarazo (min.56).

No fue hasta el minuto 68 cuando el Cholo empezó a mover el banquillo, dando entrada a hombres como Gallagher, Thiago Almada o Griezmann, mientras Driouech perdonaba el segundo de los holandeses. A cinco para el final, Ricardo Pepi encendía el Philips Stadion al ganar en el salto a Pubill y anotar el segundo en una jugada a balón parado, mientras que Armando Obispo, ya rozando el descuento, amenazó con un empate que al final no llegó.

Ficha técnica

PSV Eindhoven, 2: Kovar; Dest, Schouten, Yarek (Obispo, m.59), Salah-Eddine; Veerman, Mauro Júnior, Wanner (Dennis Man, m.59); Saibari, Til (Pepi, m.73) y Driuouch (Perisic, m.81)

Atlético de Madrid, 3: Oblak; Nahuel Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano (Le Normand, m.89), Barrios, Koke (Almada, m.76), Nico González (Gallagher, m.69); Sorloth (Griezmann, m.76) y Julián Álvarez

Goles: 1-0, m.10: Til; 1-1, m.37: Julián Álvarez; 1-2, m.52: Hancko; 1-3, m.56: Sorloth; 2-3, m.85: Pepi

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó con tarjeta amarilla a Saibari (m.21), Schouten (m.33), Mauro Júnior (m.40) y Yarek (m.54), del PSV; y a Giuliano (m.48), Barrios (m.50) y Ruggeri (m.92), del Atlético

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Philips Stadion de Eindhoven (Holanda) ante unos 35.000 espectadores