Histórico vendaval del Como de Cesc en Champions

Lo del Como de Cesc Fàbregas empieza a dejar de ser una bonita historia para convertirse en una auténtica revolución futbolística. Si la clasificación para la Champions League conseguida la pasada temporada ya había supuesto un hito para un club que hace apenas seis campañas militaba en la tercera categoría del fútbol italiano, lo que está haciendo en su primera participación en la máxima competición continental supera cualquier expectativa. Este miércoles, el conjunto lombardo firmó una de las mayores exhibiciones que se recuerdan en Europa al golear por 1-9 al Lens en Francia, establecer un nuevo récord de tantos a domicilio y colocarse provisionalmente en la cuarta posición de la clasificación.

El resultado no fue una simple goleada. El Como se convirtió en el primer equipo italiano de la historia de la Copa de Europa y la Champions League capaz de marcar al menos siete goles como visitante. No se conformó con alcanzar esa cifra y terminó anotando nueve, igualando el registro del Bayern de Múnich, que había derrotado por 9-2 al Dinamo de Zagreb en septiembre de 2024. La diferencia es que los alemanes lo consiguieron en casa, mientras que los hombres de Cesc Fàbregas establecieron una nueva referencia para las victorias más abultadas a domicilio en la historia del torneo. Con 19 goles en cuatro jornadas, el Como es además el segundo equipo más goleador de esta Champions, únicamente por detrás del PSG de Luis Enrique.

🎥:Lens vs Como highlights today pic.twitter.com/2ljKfUbglj — Utd Baron (@UtdBaron1313) November 5, 2026

Douvikas se codea con Haaland y Nico Paz domina Europa

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Tasos Douvikas. El delantero griego, exjugador del Celta de Vigo, por el que el Como pagó alrededor de 13 millones de euros, firmó un espectacular hat-trick con tantos en los minutos 7, 32 y 57. Sus seis goles en los cuatro primeros partidos de la competición le sitúan como máximo goleador, por delante de Erling Haaland.

Pero el rendimiento ofensivo del equipo italiano no se explica únicamente por su delantero. Nico Paz volvió a demostrar que está preparado para brillar en los grandes escenarios europeos. El argentino suma tres goles y cinco asistencias y es, por el momento, el futbolista con más participaciones directas en goles de toda la Champions League. Su inmediato perseguidor es precisamente Douvikas, con seis tantos y una asistencia. Por detrás quedan nombres de la dimensión de Harry Kane, Lamine Yamal o el propio Haaland.

El dominio de ambos resulta todavía más llamativo si se tiene en cuenta que el Como representa a una ciudad de apenas 80.000 habitantes y está disputando la competición por primera vez en su historia. Un proyecto que ha conseguido competir de tú a tú con algunos de los clubes más poderosos del continente sin necesidad de construir su identidad alrededor de grandes estrellas consagradas.

Los jóvenes italianos que desmontan las críticas a Cesc

La goleada también dejó espacio para dos de las grandes promesas del fútbol italiano. Mattia Liberali, que llegó al Como pese al interés del Milan, club en el que se había formado, entró al terreno de juego en el minuto 58. Cuatro minutos después marcó y se convirtió, con 19 años, seis meses y 29 días, en el futbolista italiano más joven en marcar en la Champions desde Mario Balotelli, que lo consiguió en 2009.

Sin embargo, el récord le duró muy poco. En el tiempo añadido, un magnífico pase filtrado del propio Liberali permitió a Matteo Papaccioli, nacido en 2008, marcar el noveno tanto del Como y convertirse en el italiano más joven en anotar en la competición. Una curiosidad que añade todavía más valor a la apuesta de Fàbregas por el talento joven.

Y es que resulta llamativo que todavía haya críticas en Italia hacia el técnico catalán por supuestamente no conceder suficientes oportunidades a los futbolistas nacionales. La exhibición ante el Lens ofreció una respuesta bastante elocuente: dos jóvenes italianos protagonizaron una de las historias de la noche y uno de ellos terminó estableciendo un nuevo récord de precocidad.

Un equipo en cuadro que no encuentra obstáculos

El mérito de Cesc adquiere todavía más dimensión cuando se observa la situación de su plantilla. El Como atraviesa una importante plaga de lesiones, con Chalobah fuera de combate y más de la mitad de sus efectivos ofensivos de baja: Assane Diao, Jesús Rodríguez, Jayden Addai y Moise Kean. Pese a ello, el técnico catalán ha encontrado soluciones mediante un sistema flexible, con cuatro o cinco centrocampistas capaces de intercambiar posiciones, asociarse en corto, atacar los espacios y generar ocasiones constantemente.

El triunfo ante el Lens supone, además, la sexta victoria consecutiva del equipo lombardo. En el marcador también dejaron su firma Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf y Martin Baturina, además de Douvikas, Nico Paz, Liberali y Papaccioli. Ruben Aguilar anotó el único tanto del conjunto francés, incapaz de frenar el vendaval ofensivo de su rival.

La noche tuvo también un momento especialmente emotivo. Durante la celebración de su gol, Nico Paz mostró una camiseta blanca con el rostro de Jesús de Miguel, futbolista fallecido este pasado martes, como homenaje y recuerdo. Un gesto que puso una nota de emoción en una jornada dominada por los récords y la exhibición futbolística.

El Como no es solamente uno de los equipos revelación de esta Champions. Es un proyecto que está demostrando que el talento joven, la confianza en jugadores con menos oportunidades en otros clubes y una idea de juego reconocible pueden competir con los grandes. Hace seis temporadas estaba en la tercera categoría del fútbol italiano. Ahora acaba de firmar una goleada histórica en Europa. Y lo más sorprendente es que, con Cesc Fàbregas al frente, parece que todavía no ha tocado techo.