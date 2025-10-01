En directo, Barcelona-PSG: Mbaye vuelve a llevar mucho peligro
Barcelona
Paris Saint-Germain
Ferran Torres (m.18)
Mayulu (m.37)
¡MALAS NOTICIAS DESDE EL SIGNAL IDUNA PARK Y LA CERÁMICA!
Borussia Dortmund 2 – Athletic 0
Villarreal 1 – Juventus 2
Buena defensa aquí de Dani Olmo ante Nuno Mendes.
La pone Mayulu desde la derecha y desvía Eric García a córner...
¡¡¡PARÓOOOOO SZCZESNYYYYYYY... LA HA TENIDO AQUÍ BARCOLAAAAAA!!!
¡CÓMO SE HA IDO MBAYE DE KOUNDÉ... PERO SU DISPARO FINAL DENTRO DEL ÁREA FUE DEMASIADO FLOJITO Y ATRAPÓ SZCZESNY!
Con problemas el Barça para salir de su parcela...
Se marcha muy largo el envío de Rashford.
¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Mueve la pelota el Barça y no hay cambios en ninguno de los dos equipos.
¡No se vayan muy lejos porque regresamos enseguida con la segunda mitad de este Barça-PSG! ¡Hasta ahora mismo!
Tablas al descanso en Montjuic, donde el Barça está yendo de más a menos. Empezó bien el equipo culé, con Lamine Yamal haciendo que los aficionados se levantaran de sus asientos con su magia, y Ferran abrió la lata tras un pase de Rashford. Pero el PSG reaccionó bien y Mayulu empató antes del descanso, estableciendo este 1-1 que se refleja en el marcador.
¡¡¡NOS VAMOS AL DESCANSO EN MONTJUIC!!! PARTIDAZO QUE DE MOMENTO SE ESTÁ RESOLVIENDO EN TABLAS.
¡Dos minutos de añadido!
Amarilla para Nuno Mendes.
Muy incómodo ahora el Barça, que está yendo de más a menos ante este PSG de Luis Enrique.
¡¡¡QUÉ OCASIÓN AQUÍ DE BARCOLAAAAAAAAAA!!!
Sigue el PSG a la carga, que se ha venido arriba con el gol de Mayulu...
¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DEL PSG!!! ¡¡¡EMPATA MAYULU!!!
La intenta enganchar Barcola dentro del área, pero despeja la zaga culé con ciertos apuros.
Suerte dispar para los otros dos equipos españoles:
Dortmund 1 – Athletic 0
Villarreal 1 – Juventus 0
¡OJO PORQUE SE ESTÁ CHEQUEANDO COMO POSIBLE TARJETA ROJA!
Amarilla para Frenkie de Jong por una fea entrada a Nuno Mendes.
¡¡¡QUÉ PARAAAAAAADÓN... ENORME PARADA DE SZCZESNY AL DISPARO DE ACHRAF!!!
Buen regate de Mbaye, que acaba siendo objeto de falta.
¡¡¡NO PUDO REMATAR CUBARSÍ, Y EL CHUT POSTERIOR DE RASHFORD LO SACA UN DEFENSOR DEL PSG CASI BAJO PALOS!!!
Córner a favor del Barcelona...
Así ha sido el gol de Ferran...
Ferran ⚽ pic.twitter.com/1VP0ZgwcKn— Barca Stuff Indonesia (@barcastuff_idn) October 1, 2025
¡SE ACABÓ ESCORANDO DEMASIADO BARCOLA ANTE SZCZESNY!
Error de Vitinha. La pone Rashford de primeras y encuentra a un Ferran Torres que remata tirándose al piso para batir a Chevalier.
¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL BARÇAAAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOOOOOL DE FERRAAAAAAAAN!!!
Balón hacia el segundo palo... pero protege bien Pedri para dejar que la pelota salga por la línea de fondo.
Córner a favor del PSG...
Mete el pase Dani Olmo, pero corta la zaga parisina atrás.
¡¡¡QUÉ ESCÁNDAAAAAAAAAAALOOOOOOO... QUÉ BALÓN DE LAMINE YAMAL PARA FERRAN, QUE RECORTA A CHEVALIER Y CHUTA A PUERTA, PERO ZABARNYI APARECE DE LA NADA PARA EVITAR QUE EL 1-0 SUBA AL MARCADOR!!!
¡¡¡SE MARCHA ARRIBA EL TESTARAZO DE ZABARNYI A LA SALIDA DEL CÓRNER!!!
Ojo aquí a este córner a favor del PSG...
Metiéndose Rashford por dentro...
¡Enorme Nuno Mendes en esta acción defensiva ante Lamine Yamal!
La pone Achraf al corazón del área, pero atrapa Szczesny en su salida.
¡¡¡MADRE DE DIOS, QUÉ JUGADÓN BRUTAL DE LAMINE YAMAL!!!
¡¡¡COOOOOOMIIIIEEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el PSG, que viste completamente de blanco.
Un cambio de última hora en el once del PSG: entra Zaire-Emery.
¡SUENA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS EN MONTJUIC!
Además del Barça, también juegan a las 21:00 otros dos equipos españoles:
Borussia Dortmund – Athletic
Villarreal – Juventus
¡TODO LISTO EN EL LLUÍS COMPANYS PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO! ¡TREMENDO AMBIENTAZO EL QUE TENEMOS!
¡TAMBIÉN TENEMOS EL ONCE DEL PSG!
Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián; Mbaye, Mayulu y Barcola.
¡VAMOS YA CON EL ONCE DEL BARÇA! Flick apuesta por Lamine Yamal, pero deja a Lewandowski en el banquillo.
𝐀𝐋𝐈𝐍𝐄𝐀𝐂𝐈𝐎́𝐍 💙❤#BarçaPSG | @ChampionsLeague pic.twitter.com/mHH9DFns9I— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 1, 2025
Al igual que el Barça en LaLiga EA Sports, el Paris Saint-Germain también lidera la Ligue 1, aunque empatado a puntos con el Olympique de Lyon. En su último compromiso liguero, venció el pasado sábado por 2-0 al Auxerre, en un encuentro que tuvo la mala noticia de la lesión de Kvaratskhelia, quien fue sustituido por Bradley Barcola, gran protagonista del último duelo entre ambos equipos.
Un total de cuatro bajas que dejan muy mermado al PSG, que al menos ha podido recuperar a los centrocampistas Joao Neves y Fabián Ruiz, si bien el internacional español está lejos de su mejor forma.
Flick, por su parte, tiene la buena noticia de poder volver a contar con Alejandro Balde para, si lo considera, poder dar descanso a Gerard Martín en el lateral zurdo.
Barça y PSG afrontan mermados un duelo de máximo nivel. Los culés afrontan el choque con las bajas de Raphinha, Joan García, Fermín, Gavi y Ter Stegen, mientras que Luis Enrique no puede contar con Dembélé, Doué, Kvaratskhelia y Marquinhos.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este auténtico partidazo, correspondiente a la segunda jornada de la Fase Liga de Champions.
En directo, desde el Estadio Olímpico Lluís Companys, FC Barcelona-PSG.
Con el arbitraje del inglés Michael Oliver.
Barcelona
- Wojciech Szczęsny
- Jules Koundé
- Eric García
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Frenkie de Jong
- Pedri
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Marcus Rashford
- Ferran Torres
- Suplentes: Diego Kochen, Eder Aller, Alejandro Balde, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Jofre Torrents, Marc Casadó, Marc Bernal, Dro Fernández, Toni Fernández, Robert Lewandowski y Roony Bardghji
Paris Saint-Germain
- Lucas Chevalier
- Achraf Hakimi
- Ilya Zabarnyi
- Willian Pacho
- Nuno Mendes
- João Neves
- Vitinha
- Fabián Ruiz
- Ibrahim Mbaye
- Senny Mayulu
- Bradley Barcola
- Suplentes: Matvey Safonov, Renato Marin, Lucas Beraldo, Lucas Hernández, Kang-in Lee, Warren Zaïre-Emery, Mathis Jangeal, Gonçalo Ramos y Quentin Ndjantou