Menú

Champions League

En directo, Barcelona-PSG: Mbaye vuelve a llevar mucho peligro

Barcelona

1
1

Paris Saint-Germain

Ferran Torres (m.18)

Mayulu (m.37)

Partidazo en Montjuic, donde el Barça recibe al PSG en un encuentro de primer nivel muy condicionado por las bajas que hay en ambos equipos.
EFE
Minuto 56

¡MALAS NOTICIAS DESDE EL SIGNAL IDUNA PARK Y LA CERÁMICA!

Borussia Dortmund 2 – Athletic 0
Villarreal 1 – Juventus 2
Minuto 55

Buena defensa aquí de Dani Olmo ante Nuno Mendes.
Minuto 54

La pone Mayulu desde la derecha y desvía Eric García a córner...
Oportunidad Minuto 52

¡¡¡PARÓOOOOO SZCZESNYYYYYYY... LA HA TENIDO AQUÍ BARCOLAAAAAA!!!
Oportunidad Minuto 51

¡CÓMO SE HA IDO MBAYE DE KOUNDÉ... PERO SU DISPARO FINAL DENTRO DEL ÁREA FUE DEMASIADO FLOJITO Y ATRAPÓ SZCZESNY!
Minuto 49

Con problemas el Barça para salir de su parcela...
Minuto 47

Se marcha muy largo el envío de Rashford.
Comienzo o final Minuto 46

¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Mueve la pelota el Barça y no hay cambios en ninguno de los dos equipos.
Volvemos enseguida

¡No se vayan muy lejos porque regresamos enseguida con la segunda mitad de este Barça-PSG! ¡Hasta ahora mismo!
Descanso en Montjuic

Tablas al descanso en Montjuic, donde el Barça está yendo de más a menos. Empezó bien el equipo culé, con Lamine Yamal haciendo que los aficionados se levantaran de sus asientos con su magia, y Ferran abrió la lata tras un pase de Rashford. Pero el PSG reaccionó bien y Mayulu empató antes del descanso, estableciendo este 1-1 que se refleja en el marcador.
Comienzo o final Minuto 45+2

¡¡¡NOS VAMOS AL DESCANSO EN MONTJUIC!!! PARTIDAZO QUE DE MOMENTO SE ESTÁ RESOLVIENDO EN TABLAS.
Minuto 45

¡Dos minutos de añadido!
Tarjeta amarilla Minuto 43

Amarilla para Nuno Mendes.
Minuto 42

Muy incómodo ahora el Barça, que está yendo de más a menos ante este PSG de Luis Enrique.
Minuto 41

¡¡¡QUÉ OCASIÓN AQUÍ DE BARCOLAAAAAAAAAA!!!
Minuto 40

Sigue el PSG a la carga, que se ha venido arriba con el gol de Mayulu...
Gol Minuto 37

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DEL PSG!!! ¡¡¡EMPATA MAYULU!!!
Minuto 34

La intenta enganchar Barcola dentro del área, pero despeja la zaga culé con ciertos apuros.
Minuto 33

Suerte dispar para los otros dos equipos españoles:

Dortmund 1 – Athletic 0
Villarreal 1 – Juventus 0
Minuto 32

¡OJO PORQUE SE ESTÁ CHEQUEANDO COMO POSIBLE TARJETA ROJA!
Tarjeta amarilla Minuto 31

Amarilla para Frenkie de Jong por una fea entrada a Nuno Mendes.
Oportunidad Minuto 29

¡¡¡QUÉ PARAAAAAAADÓN... ENORME PARADA DE SZCZESNY AL DISPARO DE ACHRAF!!!
Minuto 28

Buen regate de Mbaye, que acaba siendo objeto de falta.
Minuto 27

¡¡¡NO PUDO REMATAR CUBARSÍ, Y EL CHUT POSTERIOR DE RASHFORD LO SACA UN DEFENSOR DEL PSG CASI BAJO PALOS!!!
Minuto 26

Córner a favor del Barcelona...
Minuto 24

Así ha sido el gol de Ferran...
Minuto 23

¡SE ACABÓ ESCORANDO DEMASIADO BARCOLA ANTE SZCZESNY!
Minuto 19

Error de Vitinha. La pone Rashford de primeras y encuentra a un Ferran Torres que remata tirándose al piso para batir a Chevalier.
Gol Minuto 18

¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL BARÇAAAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOOOOOL DE FERRAAAAAAAAN!!!
Minuto 18

Balón hacia el segundo palo... pero protege bien Pedri para dejar que la pelota salga por la línea de fondo.
Minuto 17

Córner a favor del PSG...
Minuto 15

Mete el pase Dani Olmo, pero corta la zaga parisina atrás.
Oportunidad Minuto 14

¡¡¡QUÉ ESCÁNDAAAAAAAAAAALOOOOOOO... QUÉ BALÓN DE LAMINE YAMAL PARA FERRAN, QUE RECORTA A CHEVALIER Y CHUTA A PUERTA, PERO ZABARNYI APARECE DE LA NADA PARA EVITAR QUE EL 1-0 SUBA AL MARCADOR!!!
Oportunidad Minuto 11

¡¡¡SE MARCHA ARRIBA EL TESTARAZO DE ZABARNYI A LA SALIDA DEL CÓRNER!!!
Minuto 10

Ojo aquí a este córner a favor del PSG...
Minuto 8

Metiéndose Rashford por dentro...
Minuto 6

¡Enorme Nuno Mendes en esta acción defensiva ante Lamine Yamal!
Minuto 4

La pone Achraf al corazón del área, pero atrapa Szczesny en su salida.
Minuto 1

¡¡¡MADRE DE DIOS, QUÉ JUGADÓN BRUTAL DE LAMINE YAMAL!!!
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOOMIIIIEEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el PSG, que viste completamente de blanco.
Un cambio en el once del PSG

Un cambio de última hora en el once del PSG: entra Zaire-Emery.
A punto de comenzar el partido

¡SUENA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS EN MONTJUIC!
Atentos a Villarreal y Athletic

Además del Barça, también juegan a las 21:00 otros dos equipos españoles:

Borussia Dortmund – Athletic
Villarreal – Juventus
Todo preparado

¡TODO LISTO EN EL LLUÍS COMPANYS PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO! ¡TREMENDO AMBIENTAZO EL QUE TENEMOS!
El once de Luis Enrique

¡TAMBIÉN TENEMOS EL ONCE DEL PSG!

Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián; Mbaye, Mayulu y Barcola.
Con Lamine y sin Lewandowski

¡VAMOS YA CON EL ONCE DEL BARÇA! Flick apuesta por Lamine Yamal, pero deja a Lewandowski en el banquillo.
Los dos equipos, líderes de sus ligas

Al igual que el Barça en LaLiga EA Sports, el Paris Saint-Germain también lidera la Ligue 1, aunque empatado a puntos con el Olympique de Lyon. En su último compromiso liguero, venció el pasado sábado por 2-0 al Auxerre, en un encuentro que tuvo la mala noticia de la lesión de Kvaratskhelia, quien fue sustituido por Bradley Barcola, gran protagonista del último duelo entre ambos equipos.
Flick y Luis Enrique recuperan algunos efectivos

Un total de cuatro bajas que dejan muy mermado al PSG, que al menos ha podido recuperar a los centrocampistas Joao Neves y Fabián Ruiz, si bien el internacional español está lejos de su mejor forma.

Flick, por su parte, tiene la buena noticia de poder volver a contar con Alejandro Balde para, si lo considera, poder dar descanso a Gerard Martín en el lateral zurdo.
Bajas muy significativas

Barça y PSG afrontan mermados un duelo de máximo nivel. Los culés afrontan el choque con las bajas de Raphinha, Joan García, Fermín, Gavi y Ter Stegen, mientras que Luis Enrique no puede contar con Dembélé, Doué, Kvaratskhelia y Marquinhos.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este auténtico partidazo, correspondiente a la segunda jornada de la Fase Liga de Champions.

En directo, desde el Estadio Olímpico Lluís Companys, FC Barcelona-PSG.

Con el arbitraje del inglés Michael Oliver.

Temas

Barcelona

  • Wojciech Szczęsny
  • Jules Koundé
  • Eric García
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Frenkie de Jong
  • Pedri
  • Lamine Yamal
  • Dani Olmo
  • Marcus Rashford
  • Ferran Torres
  • Suplentes: Diego Kochen, Eder Aller, Alejandro Balde, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Jofre Torrents, Marc Casadó, Marc Bernal, Dro Fernández, Toni Fernández, Robert Lewandowski y Roony Bardghji

Paris Saint-Germain

  • Lucas Chevalier
  • Achraf Hakimi
  • Ilya Zabarnyi
  • Willian Pacho
  • Nuno Mendes
  • João Neves
  • Vitinha
  • Fabián Ruiz
  • Ibrahim Mbaye
  • Senny Mayulu
  • Bradley Barcola
  • Suplentes: Matvey Safonov, Renato Marin, Lucas Beraldo, Lucas Hernández, Kang-in Lee, Warren Zaïre-Emery, Mathis Jangeal, Gonçalo Ramos y Quentin Ndjantou

En Deportes