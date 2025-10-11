España se va con ventaja al descanso
Yeremy Pino (Min 24)
España se mide a Georgia en Elche con la misión de tumbar a la segunda clasificada del grupo E y consolidar el liderato.
España se marcha con una ventaja mínima al descanso tras el gol de Yeremy Pino. Le ha costado generar ocasiones a los de Luis de la Fuente ante le buen trabajo defensivo de los georgiano. Aún así España tiene controlado el partido ya que Georgia no ha sido capaz de sacar una sola contra.
A pesar de que falta el desborde habitual con las bajas de los extremos titulares como Nico Wiliams y Lamine Yamal, España generó ocasiones obre todo con los pases filtrados de Pedri y los centros de un Pedro Porro que ha sido el mejor jugador del primer tiempo.
España falló un penalti -Mamardashvili se lo paró a Ferran Torres- y Mikel Merino tuvo dos ocasiones muy claras llegando desde la segunda línea: un cabezazo que se marchó rozando el larguero y un disparo desde dentro del área pequeña que se marchó alto.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE!
Nuevo disparo de Oyarzabal, que ha estado poco participativo en esta primera parte hasta este tramo final, que en esta ocasión no encuentra portería.
¡OYARZABAAAAAAAAAAAAAAAAL! La ganó Le Normand, el balón le cae al delantero de la Real que le pega duro con la zurda pero su disparo al primer palo lo saca seguro Mamardashvili.
Nuevo saque de esquina para España. El quinto. La pone de nuevo Pedro Porro...
Tres minutos de añadido.
¡LO QUE HA FALLADO MIKEL MERINOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Gran jugada de España, Pedro Porro pone un gran pase rasito, deja pasar Yeremy, toca de primeras de tacón Oyarzabal para la entrada del jugador del Arsenal, que solo en área chica la manda arriba con todo a favor.
La primera llegada de Georgia. Balón al área y se anticipa, con mucha seguridad, Unai Simón.
Georgia defiende muy hundida y no ha conseguido sacar un solo contraataque.
Pedro Porro, junto a Pedri, los dos mejores jugadores de España en lo que llevamos de partido.
¡OTRO GRAN CENTRO DE PEDRO PORRO! La caza llegando desde segunda línea Mikel Merino y el cabezazo se marcha rozando el palo.
La posesión del partido: España 80% Georgia 20%. Mucho balón pero poco veneno en tres cuartos.
Disparo de Pedro Porro que saca Mamardashvili.
Aquí tienen el penalti que ha fallado Ferran:
Oyarzabal es el especialista de la selección... Deberán explicar a Luis de la Fuente el motivo por el que fue Ferran el que lanzó.
¡Mamardashvili PARA el penalti! Lo tiró horrible, a media altura y el portero del Liverpool, ex del Valencia, le adivina las intenciones y mantiene a Georgia vivo en el partido.
Va a ser Ferran Torres el que lance...
¡PENALTI A FAVOR DE ESPAÑAAAAAAAAAAAAAAAAA! Otro gran pase de Pedri al espacio, Ferran controla y Mamardashvili le derriba. Para mi de nuevo se tira el delantero del Barcelona pero en esta ocasión el VAR no corrige al colegiado.
El balón parado desatasca el partido para España. No estaba fino en tres cuartos el equipo de Luis de la Fuente pero Pedri se inventó un gran pase en el rechace de un saque de esquina y se abre la lata.
No llega de primeras Le Normand, el balón le cae a Pedri en la frontal, pone un pase lleno de clase al área, ahora si llega el central del Atlético que toca de primeras para que Yeremy Pino, a bocajarro, fusile a Mamardashvili.
OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE YEREMY PINO.
Nuevo saque de esquina para España. Ahí va Pedro Porro...
Tocó bien ahora España por la derecha, Pedro Porro filtró a Mikel Merino que se la dejó de cara a Pedri, el disparo del canario se marchó rozando el palo. Estaba anulada la jugada por una falta de Mikel Merino a la hora de ceder el esférico a Pedri.
El choque se queda en un susto. Ambos se recuperan y ya vuelven al campo.
Choque de cabezas entre Kiteishvili y Yeremy Pino.
Ha tenido que ser a través de la estrategia como ha llegado la primera ocasión clara de España en el partido.
¡HANNITA QUERIDA, LO QUE HA FALLADO FERRAN TORRESSSSSSSSSSSSSSS! Entra solo en el segundo palo, recibe el centro con música de Yeremy Pino pero su cabezazo lo manda por encima del larguero.
Nuevo córner para España. Jugada ensayada, Zubimendi abre para Yeremy Pino que rompe con un gran desmarque, pone un gran centro al segundo palo...
¡FERRAN TORRESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS! Le llegó el balón a la frontal y su disparo lo tapona Dvali.
¡Nuevo centro desde la derecha de Pedro Porro que despeja con algo de dificultades Mamardashvili!
El saque de esquina lo despejó la zaga georgiana, el balón quedó muerto en la frontal, llegó con todo Zubimendi que le pegó y se marchó muy desviado.
Otro centro de España desde la derecha que acaba en saque de esquina. Parece una premisa clara de De la Fuente.
Aquí pueden ver el no penalti sobre Ferran Torres. Juzguen ustedes mismos:
Está muy bien plantada el equipo de Sagnol. España está abusando del centro lateral y falta juego por dentro y desborde por fuera. Se notan las bajas.
Centro de Ferran que se va muy pasado. No lo pudo controlar en la otra banda Yeremy Pino.
Primera amarilla del partido. Pedro Porro por una falta que cortó una posible contra de Georgia.
Mucho dominio de España pero los de Luis de la Fuente no han tirado a puerta. Falta veneno en tres cuartos.
España domina completamente el partido. El encuentro se juega en campo georgiano.
Se reanuda el partido con bote neutral y balón para Georgia.
Pues justo, el colegiado fue a ver la jugada al VAR y entiende, como yo, que Ferran Torres es el que busca el contacto. SIGAN!
Para mi es claramente dentro pero Ferran Torres es el que busca el contacto. Yo no pitaría nada en esa acción.
Ojo que ha pitado falta el colegiado de Kochorashvili -el ex del Levante- sobre Ferran Torres y el VAR le llama porque es claramente dentro.
Buen pase al espacio de Pedri sobre Ferran Torres, pero llegó muy forzado el jugador del Barcelona.
Primer córner para España. La puso Pedri pero despejó, segura, la zaga georgiana.
Primera llegada de España. La puso muy bien Pedro Porro desde banda derecha despejó como pudo Mamardashvili.
El guión del partido es claro desde el arranque. España es dueña y señor de la posesión. Georgia espera en bloque bajo robar y salir rápido a la contra.
Georgia modifica su habitual sistema metiendo tres centrales. Juegan con un 3-5-2, con dos carrileros largos. Los espacios entre el central y el carrilero es clave, veremos si hoy los dos extremos de España, Yeremy Pino y Ferran Torres pueden desbordar.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO, MUEVE GEORGIA!
Ilia Topuria, georgiano de nacimiento y español de adopción, está en la grada.
Ambientazo en el Martínez Valero. Tenía muchas ganas de ver a la selección la fiel afición ilicitana.
Georgia sale de inicio con: Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Gocholeishvili; Mekvabishvili, Kochorashvili, Kiteishvili; Kvaratskhelia, Dvali, y Mikautadze.
Ferran Torres y Yeremy Pino sustituyen a los lesionados Nico Williams y Lamine en los extremos mientras Cubarsí cubre la baja de Huijsen en el centro de la zaga. Pedro Porro aprovecha la baja de Carvajal para ser titular en el lateral derecho.
Ojo que ya hay onces. Luis de la Fuente sale de acara con: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Mikel Merino; Yeremy Pino, Ferran Torres y Oyarzabal.
En cuanto a Georgia, su seleccionador, el francés Willy Sagnol, solo tiene una baja de consideración, la del mediocampista Georgi Chakvetadze, que milita en el Watford inglés.
De Georgia destacan tres nombres que son la columna vertebral del equipo: el portero Georgi Mamardashvili (Liverpool), el extremo Khvicha Kvaratskhelia (PSG) y el delantero George Mikautadze (Villarreal), figuras con las que Georgia intentará hacer historia en una fase de clasificación para el Mundial, que nunca ha conseguido superar.
De los 25 jugadores convocados solo dos juegan en la liga georgiana: el portero David Kereselidze (Dila) y el mediocampista Vladímir Mamuchashvili (Torpedo Kutaísi).
En España Luis de la Fuente tiene bajas importantes. No estarán hoy por lesión Nico Williams, Dani Carvajal, Gavi, Fermín López, Fabián Ruiz, Lamine Yamal -citado en primera instancia pero que no llegó a ir a la convocatoria por su problemas de pubis y fue sustituido por Borja Iglesias- ni Dean Huijsen -se marchó de la concentración de Las Rozas al padecer una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, siendo sustituido por Aymerich Laporte-.
España quiere consolidar el liderato del grupo para dejar encarrilada su presencia en el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Para ello es vital ganar a un Georgia que tumbó a Bulgaría pero perdió ante Turquía.
España es líder del grupo E con 6 puntos -dos victorias en los dos partidos disputados- por delante de Georgia, segunda con 3 puntos, Turquía (tercera clasificada con 3 puntos) y Bulgaria, que es colista del grupo con 0 puntos.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de clasificación para el Mundial que mide en Elche a España y Georgia.
España
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Le Normand
- Cubarsí
- Cucurella
- Zubimendi
- Mikel Merino
- Pedri
- Yeremy Pino
- Ferran Torres
- Oyarzabal
- Suplentes: Remiro (PS), David Raya (PS), Vivian, Marcos Llorente, Aleix García, Baena, Grimaldo, Barrios, Jesús Rodríguez, Samu, De Frutos y Borja Iglesias
Georgia
- Mamardashvili
- Kakabadze
- Kashia
- Goglichidze
- Dvali
- Gocholeishvili
- Kochorashvili
- Mekvabishvili
- Kiteishvili
- Kvaratskhelia
- Mikautadze
- Suplentes: Kereselidze (P.S), Gugeshashvili (PS), Azarovi, Gelashvili, Tsitaihvili, Gagnidze, Mamuchashvili, Zivzivagze, Guliashvili, Kvernadze, Lobjanidze y Davitashvili