Xabi Alonso sorprende y pone a Brahim en el once
Exigente test para el Real Madrid antes del Clásico al recibir a la Juventus. Los blancos buscan su tercer triunfo en esta Champions.
Saludo entre los dos entrenadores, Igor Tudor y Xabi Alonso.
¡Saltan ya los 22 protagonistas al césped del Santiago Bernabéu!
¡VAMOS, QUE ESTO COMIENZA YA MISMO! A punto de comenzar el partido de Champions en ese gran templo del fútbol que es el estadio Santiago Bernabéu.
¡Y éste es el que presenta Igor Tudor en la Juventus! Arriba, Vlahovic y Yildiz.
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES INICIALES! Ojo porque Brahim, contra todo pronóstico, es titular.
El Madrid sale de inicio con este once:
Será la reedición de la final de la Champions de 2017, en la que el Madrid pasó por encima de una Juve ante la que tienen el balance ganado: 12 victorias en 22 enfrentamientos, tres en los últimos cuatro partidos entre ambos clubes.
El más reciente fue este verano, en octavos de final del Mundial de Clubes, un partido que terminó con victoria blanca (1-0).
El Madrid afronta el choque con seis bajas, casi todas ellas en defensa: Alexander-Arnold, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Huijsen y Ceballos.
El Madrid llega a esta cita después de ganar al Olympique de Marsella (2-1) y cómodamente al Kairat Almaty (0-5). Recibe a una Juventus venida a menos y que atraviesa su primera gran crisis del curso. El conjunto italiano encadena seis partidos sin ganar (cinco empates y una derrota), pues no gana desde el pasado 13 de septiembre. Este fin de semana cayó ante el Como (2-0) para salir de puestos europeos en la Serie A.
El Real Madrid recibe a la Juventus en un duelo clásico de Champions: los blancos persiguen el tercer triunfo frente al conjunto italiano, más frágil que en épocas pasadas. El duelo frente a la ‘Vecchia Signora’ es a priori más asequible que el Clásico de este domingo, también en el Bernabéu.
¡Saludos y muy buenas noches! Bienvenidos al espectáculo de la Champions en Libertad Digital con este partidazo.
En directo, desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Juventus.
Con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic.
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Raúl Asencio
- Éder Militão
- Álvaro Carreras
- Jude Bellingham
- Aurélien Tchouaméni
- Arda Güler
- Brahim Díaz
- Kylian Mbappé
- Vinícius Júnior
- Suplentes: Fran González, Andriy Lunin, Ferland Mendy, Fran García, Franco Mastantuono, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch, Gonzalo García, Rodrygo y Endrick
- Michele Di Gregorio
- Federico Gatti
- Daniele Rugani
- Lloyd Kelly
- Pierre Kalulu
- Weston McKennie
- Khéphren Thuram
- Andrea Cambiaso
- Teun Koopmeiners
- Kenan Yıldız
- Dušan Vlahović
- Suplentes: Mattia Perin, Matteo Fuscaldo, João Mário, Manuel Locatelli, Vasilije Adžić, Edon Zhegrova, Fabio Miretti, Filip Kostić, Francisco Conceição, Loïs Openda y Jonathan David