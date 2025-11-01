Menú

Liga

Fútbol de salón en el Bernabéu: el Madrid arrolla al Valencia

Real Madrid

3
0

Valencia

Mbappé, P (Min 18 y 31)
Bellingham (Min 43)

El Real Madrid se mide al Valencia en el Bernabéu con el morbo de Vinicius en el horizonte.
El delantero del Real Madrid Vinicius Jr, reacciona al ser sustituido durante el partido ante el FC Barcelona de LaLiga. | EFE

El Real Madrid quiere consolidar el liderato ante un Valencia en horas bajas.

Minuto 47

Buscó el centro Vinicius. Buena carrera del brasileño por banda izquierda, pero su posterior envío llegando hasta línea de fondo lo repelió Tárrega.
Comienzo o final Minuto 46

¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTE, MUEVE EL MADRID!
DESCANSO

Un cambio en el Valencia en el intermedio. Se marcha Beltrán entra Almeida.

DESCANSO

Doble cambio en el Real Madrid en el descanso. Se marchan Tchouameni y Arda Güler entran Camavinga y Ceballos.
DESCANSO

El doblete de Mbappé y el golazo de Bellingham dejan sentenciado un encuentro que pudo terminar en este primer tiempo en goleada. El mejor del Valencia fue su portero, Aguirrezabala, y el Madrid falló varias ocasiones incluido un penalti que tiró horrible Vinicius.

DESCANSO

Enorme primera parte del Real Madrid llena de ritmo, circulación muy rápida de balón, con una ENORME presión tras perdida, generando constantes llegadas y ocasiones y goleando a un Valencia muerto en vida.

Comienzo o final DESCANSO

¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE!
Oportunidad Minuto 49

¡ARDA GÜLERRRRRRRRRRRRRR! La cubre de lujo de espaldas Vinicius, se la deja de cara al turco cuyo disparo, colocado, le sale muy centrado y bloca sin problemas Aguirrezabala.
Minuto 48

El Valencia huele a chamusquina. Un equipo roto, sin alma... veremos si sale de esta Corberán.
Minuto 47

Aquí tienen el 3-0, el golazo de Jude Bellingham:
Minuto 45

Seis minutos de añadido.
Minuto 44

Espectacular primer tiempo del Real Madrid. De lo mejor de la era Xabi Alonso.
Minuto 43

Recibe en la frontal, tira dos recortes y con un gran disparo con rosquita la manda a la jaula. GOLAZO de un Jude Bellingham que ha vuelto a ser el mejor Jude Bellingham. ENORME el inglés.
Gol Minuto 43

¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BELLINGHAM, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DEL REAL MADRID!
Oportunidad Minuto 42

¡PARÓ Aguirrezabala! Lo tiró horrible el brasileño y el portero cedido por el Athletic saca el tercero.
Minuto 42

Vinicius le ha pedido tirar el penalti a Mbappé. Allá va el brasileño...
Penalty Minuto 41

Penalti clamoroso de Thierry sobre Carreras. Uno de los penaltis más tontos que se recuerdan. Salió a los pies de Vinicius Aguirrezabala, el balón queda suelto, llega Carreras muy forzado pero el lateral galo le derriba de manera lastimosa y flagrante.

Minuto 40

Apareció Militao al corte. Saque de banda largo de Gayà, que buscaba sorprender con la carrera de Diego López, pero irrumpió el brasileño. Muy atento.
Minuto 39

Gran acción defensiva de Fede Valverde que paró en seco a Diego López.

Minuto 38

Gran cambio de ritmo de Vinicius que rompe a Thierry y su centro lo despeja como puede Tárrega.
Oportunidad Minuto 37

¡LA QUE TUVO VALVERDEEEEEEEE! Recortó Mastantuono, le cedió el esférico a Fede que disparo al aire, literalmente.

Minuto 35

No le dura nada el balón a un Valencia que no es capaz de dar dos pases seguidos. Tchouaméni, la escoba de Xabi Alonso, está haciendo un trabajo sucio TOP. Arriba Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé están muy dinámicos.
Minuto 34

Es la sexta asistencia de Arda Güler que se entiende a las mil maravillas con un Mbappé que suma 18 goles.
Minuto 33

Aquí tienen el segundo gol de Mbappé:
Minuto 31

Gran jugada del Madrid. Bellingham se asocia con Arda Güler que pone un gran centro desde el costado izquierdo y Mbappé, en el segundo palo y tras un gran desmarque amagando que iría al primer palo y se fue al segundo, la empuja a la red.

Gol Minuto 30

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉ!
Minuto 28

Muy poderoso Militao por arriba. Despejó un centro con rosquita de Gayá.
Oportunidad Minuto 27

¡Valverde lo volvió a intentar! Nuevo golpeo del uruguayo, aunque esta vez le salió algo mordido, a las manos de Agirrezabala.
Oportunidad Minuto 25

¡TÁRREGA EVITA EL REMATE DE MBAPPÉ!

Pase atrás de Bellingham en su llegada hasta línea de fondo, pero apareció el central del Valencia para dejar al francés sin su posible doblete.
Minuto 25

Percutió Vinicius por banda, alcanzó línea de fondo pero le cerraron bien y no pudo sacar el centro.
Minuto 24

Veremos si reacciona el Valencia. Debe abrirse ahora con el marcador en contra pero no le dura nada el balón en su poder.

Minuto 23

Falta de Militao por un agarrón a Danjuma en la zona central del campo.
Minuto 22

Y aquí está el gol de Mbappé:
Minuto 21

Aquí tienen la acción del penalti:
Minuto 19

Se lo merecía el equipo de Xabi Alonso que salió en tromba y estaba generando numerosas ocasiones de gol.
Minuto 18

Engañó a Aguirrezabala y pone el 1-0.
Gol Minuto 18

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉ!
Minuto 18

Mbappé va al lanzamiento...
Minuto 18

Mano muy clara, separada del cuerpo y ocupando un espacio. Penalti claro.

Penalty Minuto 17

¡PENALTI A FAVOR DEL REAL MADRIDDDDDDDDDD!
Minuto 16

El colegiado va a ver la acción al VAR...
Minuto 15

¡OJO QUE EL MADRID RECLAMA PENALTI POR MANO Y UN AGARRAÓN SOBRE MBAPPÉ!

Remató Militao en el primer palo y su cabezazo se estrella contra el brazo de Tárrega. Además en el segundo palo a Mbappé lo agarran ostensiblemente.
Minuto 15

Córner a favor del Madrid. La cuelga Arda Güler...
Oportunidad Minuto 13

¡BELLINGHAMMMMMMMMMMMMMMMMMMM! Recortó el inglés dentro del área, sacó un zurdazo con poco ángulo que repelió de nuevo Aguirrezabala.
Minuto 11

Se le va un poco largo el pase de Mbappé a Mastantuono, se tira con todo al suelo el argentino pero no puede salvarla. Mucha velocidad en los dos equipos, más huecos de los que querría ver Corberán.
Minuto 10

¡Otra vez Huijsen! Ahora metió la cabeza el central madridista para repeler el envío al área de Diego López.
Oportunidad Minuto 9

¡PROVIDENCIAL HUIJSEN! Sacó la contra el Valencia con el Madrid volcado, pase al espacio para Danjuma que tarda mucho en controlar y el central español le cierra perfectamente los espacios y termina con el peligro.
Oportunidad Minuto 8

¡VINICIUSSSSSSSSSSSSS! Gran jugada de ataque del Real Madrid que finaliza el brasileño con un disparo algo escorado que saca con una muy buena parada Aguirrezabala.
Minuto 7

Circula rápido el balón el Madrid ante un Valencia que defiende en bloque bajo. Todos sus jugadores en campo propio con las líneas muy juntas.
Minuto 6

Sale enchufado el Real Madrid que ya ha gozado de dos grandes ocasiones en los primeros cinco minutos de partido.
Oportunidad Minuto 5

¡FEDE VALVERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDE! Enganchó el rechace en la frontal, sacó su fúsil y rozó un golazo. Se marchó su disparo rozando el palo derecho.

Oportunidad Minuto 4

¡MBAPPÉEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Gran pase al espacio de Arda Güler, tarda mucho en armar la pierna y pudo corregir Tárrega para mandar a córner.
Minuto 3

Vuelve Arda Güler. Parece que está recuperado.

Minuto 2

Atienden a Güler fuera del terreno de juego. Calienta Camavinga por si no pudiera seguir el talentoso futbolista turco.
Lesión Minuto 1

Ojo que se le ha doblado el tobillo a Arda Güler y está cojeando mucho el turco.
Comienzo o final Minuto 1

¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO! Mueve el Valencia.
PREVIA

Se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de José Manuel Ochotorena.

DEP

Desde Libertad Digital mandamos un sentido abrazo a toda la familia del ex del Valencia.
PREVIA

Los árbitros del partido: el principal es Mateo Busquets Ferrer que estará acompañado de Daniel Trujillo Suárez desde la sala VOR.
PREVIA

Mbappé posa con su Bota de Oro. Encantado el astro galo.
PREVIA

Noche fría en Madrid pero hay una gran entrada en el Santiago Bernabéu.
PREVIA

La gran novedad es la entrada de Mastantuono en el once por Camavinga.

PREVIA

Por su parte el Real Madrid sale de cara con: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
PREVIA

Ya tenemos onces iniciales:

El Valencia sale de cara con: Aguirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayá; Rioja, Pepelu, Santamaría, Diego López; Beltrán; Danjuma.

Se cae Javi Guerra.
PREVIA

El Valencia llega al Bernabéu sin los lesionados Diakhaby, Foulquier y Ugrinic.

PREVIA

En cuanto a las novedades deportivas, el Real Madrid se presenta al duelo con las bajas de los lesionados Alaba, Carvajal, Rüdiger y el sancionado Lunin.
PREVIA

El Valencia llega muy necesitado al Santiago Bernabéu. Los de Carlos Corberán están en descenso con tan dolo 9 puntos en 10 jornadas y llevan cinco jornadas en Liga sin sumar el triunfo. Comienzan las dudas sobre el mister, un Corberán que está cuestionado, y las próximas semanas serán claves para definir su futuro.

PREVIA

Habrá que estar muy atentos hoy a ver que pasa con Vinicius y la reacción que tiene el Santiago Bernábeu tras sus protestas el día del Clásico tras ser sustituido en el minuto 72.

PREVIA

Es, el de Xabi Alonso, un Madrid mucho más completo que el de Ancelotti tácticamente. Capaz de realizar una presión adelantada o defender con un bloque más bajo esperando robar y salir a la contra, aún debe mejorar en ataque estático cuando el rival se mete atrás. El hecho de no tener un delantero que ataque el área mina mucho la capacidad del equipo merengue cuando no encuentra espacios. Aún así con la vuelta del mejor Jude Bellingham, el Madrid tiene mucho veneno arriba.

PREVIA

El Real Madrid de Xabi Alonso llega lanzado al encuentro. Ganaron el Clásico firmando una de las mejores primeras partes de la temporada y solo la espina del asunto Vinicius enturbió una victoria de muchos quilates.
PREVIA

Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del encuentro de la undécima jornada que se mide en el Santiago Bernabéu el Real Madrid y el Valencia.

Temas

Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Federico Valverde
  • Éder Militão
  • Dean Huijsen
  • Álvaro Carreras
  • Arda Güler
  • Aurélien Tchouaméni
  • Jude Bellingham
  • Franco Mastantuono
  • Kylian Mbappé
  • Vinícius Júnior
  • Suplentes: Fran González, Sergio Mestre, Raúl Asencio, Fran García, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Brahim Díaz, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Gonzalo García, Endrick y Rodrygo

Valencia

  • Julen Agirrezabala
  • Thierry Correia
  • César Tárrega
  • José Copete
  • José Luis Gayà
  • Luis Rioja
  • Pepelu
  • Baptiste Santamaria
  • Diego López
  • Lucas Beltrán
  • Arnaut Danjuma
  • Suplentes: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Alejandro Panach Olmo, Jesús Vázquez, Eray Cömert, Rubén Iranzo, André Almeida, Javier Guerra, Lucas Núñez, Dani Raba, David Otorbi y Hugo Duro

En Deportes