Fútbol de salón en el Bernabéu: el Madrid arrolla al Valencia
Real Madrid
Valencia
Mbappé, P (Min 18 y 31)
Bellingham (Min 43)
El Real Madrid quiere consolidar el liderato ante un Valencia en horas bajas.
Buscó el centro Vinicius. Buena carrera del brasileño por banda izquierda, pero su posterior envío llegando hasta línea de fondo lo repelió Tárrega.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTE, MUEVE EL MADRID!
Un cambio en el Valencia en el intermedio. Se marcha Beltrán entra Almeida.
Doble cambio en el Real Madrid en el descanso. Se marchan Tchouameni y Arda Güler entran Camavinga y Ceballos.
El doblete de Mbappé y el golazo de Bellingham dejan sentenciado un encuentro que pudo terminar en este primer tiempo en goleada. El mejor del Valencia fue su portero, Aguirrezabala, y el Madrid falló varias ocasiones incluido un penalti que tiró horrible Vinicius.
Enorme primera parte del Real Madrid llena de ritmo, circulación muy rápida de balón, con una ENORME presión tras perdida, generando constantes llegadas y ocasiones y goleando a un Valencia muerto en vida.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE!
¡ARDA GÜLERRRRRRRRRRRRRR! La cubre de lujo de espaldas Vinicius, se la deja de cara al turco cuyo disparo, colocado, le sale muy centrado y bloca sin problemas Aguirrezabala.
El Valencia huele a chamusquina. Un equipo roto, sin alma... veremos si sale de esta Corberán.
Aquí tienen el 3-0, el golazo de Jude Bellingham:
November 1, 2025
Seis minutos de añadido.
Espectacular primer tiempo del Real Madrid. De lo mejor de la era Xabi Alonso.
Recibe en la frontal, tira dos recortes y con un gran disparo con rosquita la manda a la jaula. GOLAZO de un Jude Bellingham que ha vuelto a ser el mejor Jude Bellingham. ENORME el inglés.
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BELLINGHAM, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DEL REAL MADRID!
¡PARÓ Aguirrezabala! Lo tiró horrible el brasileño y el portero cedido por el Athletic saca el tercero.
Vinicius le ha pedido tirar el penalti a Mbappé. Allá va el brasileño...
Penalti clamoroso de Thierry sobre Carreras. Uno de los penaltis más tontos que se recuerdan. Salió a los pies de Vinicius Aguirrezabala, el balón queda suelto, llega Carreras muy forzado pero el lateral galo le derriba de manera lastimosa y flagrante.
Apareció Militao al corte. Saque de banda largo de Gayà, que buscaba sorprender con la carrera de Diego López, pero irrumpió el brasileño. Muy atento.
Gran acción defensiva de Fede Valverde que paró en seco a Diego López.
Gran cambio de ritmo de Vinicius que rompe a Thierry y su centro lo despeja como puede Tárrega.
¡LA QUE TUVO VALVERDEEEEEEEE! Recortó Mastantuono, le cedió el esférico a Fede que disparo al aire, literalmente.
No le dura nada el balón a un Valencia que no es capaz de dar dos pases seguidos. Tchouaméni, la escoba de Xabi Alonso, está haciendo un trabajo sucio TOP. Arriba Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé están muy dinámicos.
Es la sexta asistencia de Arda Güler que se entiende a las mil maravillas con un Mbappé que suma 18 goles.
Aquí tienen el segundo gol de Mbappé:
مبابي يسجل pic.twitter.com/9Uq4tKCEYj— Follow @MMajeedx @RM4Arab (@mmtv40055) November 1, 2025
Gran jugada del Madrid. Bellingham se asocia con Arda Güler que pone un gran centro desde el costado izquierdo y Mbappé, en el segundo palo y tras un gran desmarque amagando que iría al primer palo y se fue al segundo, la empuja a la red.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉ!
Muy poderoso Militao por arriba. Despejó un centro con rosquita de Gayá.
¡Valverde lo volvió a intentar! Nuevo golpeo del uruguayo, aunque esta vez le salió algo mordido, a las manos de Agirrezabala.
¡TÁRREGA EVITA EL REMATE DE MBAPPÉ!
Pase atrás de Bellingham en su llegada hasta línea de fondo, pero apareció el central del Valencia para dejar al francés sin su posible doblete.
Percutió Vinicius por banda, alcanzó línea de fondo pero le cerraron bien y no pudo sacar el centro.
Veremos si reacciona el Valencia. Debe abrirse ahora con el marcador en contra pero no le dura nada el balón en su poder.
Falta de Militao por un agarrón a Danjuma en la zona central del campo.
Y aquí está el gol de Mbappé:
November 1, 2025
Aquí tienen la acción del penalti:
November 1, 2025
Se lo merecía el equipo de Xabi Alonso que salió en tromba y estaba generando numerosas ocasiones de gol.
Engañó a Aguirrezabala y pone el 1-0.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉ!
Mbappé va al lanzamiento...
Mano muy clara, separada del cuerpo y ocupando un espacio. Penalti claro.
¡PENALTI A FAVOR DEL REAL MADRIDDDDDDDDDD!
El colegiado va a ver la acción al VAR...
¡OJO QUE EL MADRID RECLAMA PENALTI POR MANO Y UN AGARRAÓN SOBRE MBAPPÉ!
Remató Militao en el primer palo y su cabezazo se estrella contra el brazo de Tárrega. Además en el segundo palo a Mbappé lo agarran ostensiblemente.
Córner a favor del Madrid. La cuelga Arda Güler...
¡BELLINGHAMMMMMMMMMMMMMMMMMMM! Recortó el inglés dentro del área, sacó un zurdazo con poco ángulo que repelió de nuevo Aguirrezabala.
Se le va un poco largo el pase de Mbappé a Mastantuono, se tira con todo al suelo el argentino pero no puede salvarla. Mucha velocidad en los dos equipos, más huecos de los que querría ver Corberán.
¡Otra vez Huijsen! Ahora metió la cabeza el central madridista para repeler el envío al área de Diego López.
¡PROVIDENCIAL HUIJSEN! Sacó la contra el Valencia con el Madrid volcado, pase al espacio para Danjuma que tarda mucho en controlar y el central español le cierra perfectamente los espacios y termina con el peligro.
¡VINICIUSSSSSSSSSSSSS! Gran jugada de ataque del Real Madrid que finaliza el brasileño con un disparo algo escorado que saca con una muy buena parada Aguirrezabala.
Circula rápido el balón el Madrid ante un Valencia que defiende en bloque bajo. Todos sus jugadores en campo propio con las líneas muy juntas.
Sale enchufado el Real Madrid que ya ha gozado de dos grandes ocasiones en los primeros cinco minutos de partido.
¡FEDE VALVERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDE! Enganchó el rechace en la frontal, sacó su fúsil y rozó un golazo. Se marchó su disparo rozando el palo derecho.
¡MBAPPÉEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! Gran pase al espacio de Arda Güler, tarda mucho en armar la pierna y pudo corregir Tárrega para mandar a córner.
Vuelve Arda Güler. Parece que está recuperado.
Atienden a Güler fuera del terreno de juego. Calienta Camavinga por si no pudiera seguir el talentoso futbolista turco.
Ojo que se le ha doblado el tobillo a Arda Güler y está cojeando mucho el turco.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO! Mueve el Valencia.
Se guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de José Manuel Ochotorena.
DEP
Desde Libertad Digital mandamos un sentido abrazo a toda la familia del ex del Valencia.
Los árbitros del partido: el principal es Mateo Busquets Ferrer que estará acompañado de Daniel Trujillo Suárez desde la sala VOR.
Mbappé posa con su Bota de Oro. Encantado el astro galo.
Noche fría en Madrid pero hay una gran entrada en el Santiago Bernabéu.
La gran novedad es la entrada de Mastantuono en el once por Camavinga.
Por su parte el Real Madrid sale de cara con: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.
Ya tenemos onces iniciales:
El Valencia sale de cara con: Aguirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayá; Rioja, Pepelu, Santamaría, Diego López; Beltrán; Danjuma.
Se cae Javi Guerra.
El Valencia llega al Bernabéu sin los lesionados Diakhaby, Foulquier y Ugrinic.
En cuanto a las novedades deportivas, el Real Madrid se presenta al duelo con las bajas de los lesionados Alaba, Carvajal, Rüdiger y el sancionado Lunin.
El Valencia llega muy necesitado al Santiago Bernabéu. Los de Carlos Corberán están en descenso con tan dolo 9 puntos en 10 jornadas y llevan cinco jornadas en Liga sin sumar el triunfo. Comienzan las dudas sobre el mister, un Corberán que está cuestionado, y las próximas semanas serán claves para definir su futuro.
Habrá que estar muy atentos hoy a ver que pasa con Vinicius y la reacción que tiene el Santiago Bernábeu tras sus protestas el día del Clásico tras ser sustituido en el minuto 72.
Es, el de Xabi Alonso, un Madrid mucho más completo que el de Ancelotti tácticamente. Capaz de realizar una presión adelantada o defender con un bloque más bajo esperando robar y salir a la contra, aún debe mejorar en ataque estático cuando el rival se mete atrás. El hecho de no tener un delantero que ataque el área mina mucho la capacidad del equipo merengue cuando no encuentra espacios. Aún así con la vuelta del mejor Jude Bellingham, el Madrid tiene mucho veneno arriba.
El Real Madrid de Xabi Alonso llega lanzado al encuentro. Ganaron el Clásico firmando una de las mejores primeras partes de la temporada y solo la espina del asunto Vinicius enturbió una victoria de muchos quilates.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del encuentro de la undécima jornada que se mide en el Santiago Bernabéu el Real Madrid y el Valencia.
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Éder Militão
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Arda Güler
- Aurélien Tchouaméni
- Jude Bellingham
- Franco Mastantuono
- Kylian Mbappé
- Vinícius Júnior
- Suplentes: Fran González, Sergio Mestre, Raúl Asencio, Fran García, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Brahim Díaz, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Gonzalo García, Endrick y Rodrygo
Valencia
- Julen Agirrezabala
- Thierry Correia
- César Tárrega
- José Copete
- José Luis Gayà
- Luis Rioja
- Pepelu
- Baptiste Santamaria
- Diego López
- Lucas Beltrán
- Arnaut Danjuma
- Suplentes: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Alejandro Panach Olmo, Jesús Vázquez, Eray Cömert, Rubén Iranzo, André Almeida, Javier Guerra, Lucas Núñez, Dani Raba, David Otorbi y Hugo Duro