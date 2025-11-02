¡Al palo Rafa Mir!
El Barcelona no puede permitirse más tropiezos si quiere luchar por La Liga. Enfrente aparece un Elche que es el equipo revelación.
Héctor Fort probó el disparo. Cazó un balón suelto dentro del área, pero su golpeo lo desvió De Jong.
Doble cambio en el Elche
Se marchan Bigas tocado y Germán Valera para que entren Héctor Fort y Yago Santiago.
Vuelve el gallego tras su grave lesión de rodilla.
Lesionado Bigas. Se ha roto muscularmente y pide el cambio.
¡AL PALO RAFA MIRRRRRRRRRRRRR! Contra del Elche, aparece ahora por banda derecha Rafa Mir que se saca un gran latigazo algo escorado y de nuevo la madera evita el tanto del conjunto ilicitano.
Rashford reclama un derribo en el pico del área. Cayó el inglés, quejándose de un derribo de Affengruber cerca del pico derecho del área.
Primer cambio en el Barcelona. Se marcha ovacionado Fermín -doblete de asistencias hoy para el ex del Linares- entra Dani Olmo.
No pudo llegar Balde. Filtró Rashford un balón largo para la carrera del lateral zurdo, pero se interpuso Pedrosa.
Aquí tienen el golazo de Rashford:
OMG MARCUS RASHFORD WHAT A PLAYER
Cuando más apretaba el Elche, con un disparo al larguero incluido, llega el tercero del Barcelona en un chispazo lleno de clase y talento.
Gran desplazamiento en largo de Casadó al espacio para Fermín, el ex del Linares controla, levanta la cabeza y le mete un pase sensacional con el empeine exterior a Rashford, el inglés controla, se deshace de su marca, Pedrosa y su disparo, tras dar en el larguero, se cuela en la jaula.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOLAZO DE RASHFORD!
Le pitaron falta a Rafa Mir sobre Eric García. En su intento de alcanzar un balón en el área azulgrana, pero chocó con el zaguero.
Que gran partido está firmando el Elche.
¡LA QUE HA TENIDO EL ELCHEEEEEEEE! AL LARGUERRRRRRRRRRRRRO RAFA MIR.
Gran jugada del Elche en ataque, André Silva saca de sitio a los centrales azulgranas, gira ve a su izquierda a Rafa Mir que le pega de primeras y su disparo se estrella en la madera. ERA UN GOLAZO.
Protegió bien Álvaro Núñez ante Lamine Yamal. El lateral del Elche le cerró la puerta al '10' del Barcelona en su intento de desbordar dentro del área franjiverde.
Muy valiente el Elche. No le pierde la cara al partido el equipo de Sarabia.
Gol anulado al Barcelona por fuera de juego. Asistió Fermín, que es el que sale en fuera de juego, y marcó Rashford. No valía.
¡ENORME BIGAS AL CORTE! Paró en seco a Rashford cuando el inglés encaraba dentro del área.
¡NO PUDO LLEGAR ANDRÉ SILVA AL REMATE!
Centro de Febas sobre línea de fondo que estuvo cerca de conectar de cabeza el portugués. Anticipó bien Szczesny.
Muy largo, no llega nadie al remate.
Córner a favor del Elche. La va a colgar Germán Valera...
¡RAAAAAAAAAAAASHFORD PERDONA EL TERCEROOOOO!
Balón al espacio para la carrera del inglés, que podía estar adelantado, pero terminó definiendo él mismo. Su disparo dentro del área, algo escorado, se fue cerca del palo.
Un cambio al descanso en el Elche. Se marchó Neto con amarilla entra Mendoza.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTE! Mueve el Barcelona.
Aquí tienen el golazo de Rafa Mir que le pone mucho picante a la segunda parte:
RAFA MIR HAS PULLED ONE BACK VS BARCELONA
El Barcelona se marcha al descanso con una mínima ventaja en un partido en el que el Elche salió mejor, pero regaló dos goles con dos pérdidas en salida que aprovecharon Lamine y Ferran y luego el equipo de Sarabia tuvo que nadar contra corriente y logró reducir con un golazo de Rafa Mir.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE!
¡LA QUE TUVO LAMINE!
Nueva transición del Barcelona, Fermín conduce de lujo abre a la derecha pero en esta ocasión Lamine no puede enchufarla. Su disparo se marcha por encima del larguero de Iñaki Peña.
¡PARADÓN DE IÑAKI PEÑA! Gran pase interior de De Jong a un Ferran Torres que se gira dentro del área, su disparo le sale muy centrado e Iñaki Peña se luce con una gran intervención.
Tres minutos de descuento. El Elche se ha metido de lleno en el partido.
Buena jugada ahora de Lamine pero sacó muy bien Bigas.
Tremendo el pase al espacio de Álvaro Núñez para la carrera de Rafa Mir, que sale desde su campo rompiendo la línea de fuera de juego que tiró horrible Araujo que consigue corregir en carrera, sin embargo el uruguayo no le tapa el disparo con su pierna buena a Mir que la pone al palo corto y marca un auténtico golazo.
Cuarto gol de Rafa Mir esta temporada.
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL ELCHE, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DE RAFA MIR!
Centro del Elche tras una falta en la sala de máquinas que no encontró rematador.
¡TRIPLE OCASIÓN DEL BARCELONA! Primero fue Koundé que remató en el segundo palo, el rechace le cae a Lamine y luego fue Ferran el que disparó desde la frontal.
El Elche taponó todos los disparos. Primero la zaga y el de Ferran lo paró Iñaki Peña.
El saque de esquina lo pone al segundo palo Rashford...
¡HANNITA QUERIDA, LA QUE HA TENIDO RASHFORD! Gran centro de Koundé que controla el ex del United, le pega a bote pronto y despeja Pedrosa a córner.
Saca de cabeza la zaga del Elche.
La falta lateral la cuelga Lamine Yamal...
Se recuperan ambos jugadores.
Choque de trenes entre Eric García y Affengruber. Rodilla con rodilla en un balón dividido.
Primera amarilla del partido. Se la lleva Neto por un agarrón flagrante sobre De Jong.
Otra llegada del Barcelona. Ahora fue Rashford el que lo intentó desde la frontal. Su disparo con rosquita se marchó desviado. Saque de puerta para el Elche.
¡FERMÍNNNNNNNNNNNNNN! Cómo llega al área contraria desde segunda línea este muchacho. Otro robo del Barcelona, sale como una flecha a la contra, le cae el balón a Fermín en la frontal y su disparo se marcha rozando el palo derecho de Iñaki Peña.
Muy cerrado, se marcha directamente fuera.
La falta lateral la va a colgar Febas...
Falta clara sobre Núñez que hizo una gran cabalgada por banda izquierda. Le penalizó jugar a pierna cambiada porque tenía a Rafa Mir y André Silva esperando el centro atacando el área.
Bigas frenó a Rashford. El inglés tiró la pared con Ferran Torres, pero cuando buscaba la devolución en el área del Elche, se topó con la defensa del zaguero franjiverde.
¡FERMÍN, ARRIBAAAAAAAAAAAAAA! La enganchó de volea tras el saque de esquina de Rashford pero se le fue a las nubes. Quiso emular el golazo del Inter de esta misma tarde.
¡CRUCIAL BIGAS AL CORTE! Vaya pie metió el capitán del Elche para desviar el peligroso pase filtrado de De Jong para el desmarque de Ferran Torres.
Y aquí el segundo, el tanto de Ferran Torres:
November 2, 2025
Vamos a repasar los dos goles del partido. Aquí tienen el primero, obra de Lamine Yamal:
November 2, 2025
No llegó Koundé y saca la zaga del Elche.
Córner a favor del Barcelona. La pone Rashford al segundo palo...
Otro fallo de Pedrosa, le roba la cartera en un control deficiente Rahford que puso la directa pero ahora corrige de lujo Álvaro Núñez y saca el peligro.
Fuera de juego de Rafa Mir ahora.
El Elche sigue a lo suyo. Ir con todo a buscar al Barcelona y está llegando el equipo de Sarabia al que le está faltando finura en últimos metros y contundencia en área propia.
Centro de Balde al segundo palo al que no llega Ferran Torres.
André Silva no pudo llegar al remate. Centro raso de Álvaro Núñez que consigue blocar Szczesny.
No estuvo fino Germán Valera. Le ganó el duelo a Balde en campo azulgrana como último hombre. Sin embargo, decidió dar el balón atrás en lugar de buscar área rival.
Veremos como reacciona, si lo hace, el equipo de Sarabia a estos dos auténticos jarros de agua fría.
Muy mala suerte la del Elche con dos errores garrafales ambos no forzados que le dan mucho aire a un Barcelona que había comenzado con muchas dudas el partido.
Otro error grosero, en este caso de Pedrosa que deja el balón muerto tras resbalarse, la roba Fermín que pone la directa, levanta la cabeza pone el centro rasito al segundo palo y Ferran Torres solo tiene que empujarla a la red.
OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FERRAN TORRES.
El Elche ha salido muy valiente pero un error grave en salida le cuesta el primero. Es el tercer gol de Lamine Yamal en la Liga. No marcaba desde el 31 de agosto en Vallecas y de penalti.
Perdida en salida de balón grave de Affengruber, Balde conduce de lujo divide en el momento perfecto para la entrada por la derecha de Lamine que controla se la coloca a la zurda y marca el 1-0.
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LAMINE YAMAL!
No está nada cómodo el Barcelona en este arranque. Ha salido mucho mejor el Elche al partido.
Defiende a pares, hombre a hombre, el Elche cuando el Barcelona saca el balón desde atrás. ¡Qué personalidad tiene el equipo de Sarabia!
El Elche ha salido con su plan habitual. Jugar de tú a tú al rival de turno da igual el que sea. No se mete atrás el equipo de Sarabia que busca robar arriba para llegar rápido al área rival y con balón asociarse buscando los espacios y entrar por fuera para aprovechar que tiene dos delanteros tanques que atacan de lujo el área.
Los focos apuntan a un Lamine Yamal que en el Clásico demostró que no está nada bien. No fue capaz de encarar una sola vez en todo el partido. La pubalgia, cuidado, es la lesión muy latosa.
Gran acción de Lamine Yamal, colándose en el área del Elche tras un buen recorte, pero su centro posterior llegó a un De Jong que estaba en fuera de juego.
El córner del Elche lo saca la zaga del Barcelona. Sin consecuencias.
¡PROVIDENCIAL BALDE AL CORTE! Se lanzó al suelo el lateral para bloquear el peligroso centro de Germán Valera que ya esperaba Rafa Mir en el corazón del área.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO! Mueve el Elche.
No renuncia a su ADN Sarabia que juega con su once de gala con Febas como faro en la medular y arriba la doble punta con Rafa Mir y André Silva.
El Elche sale de cara con: Iñaki Peña, Álvaro Nuñez, Bigas, Affengruber, Pedrosa, Valera, Neto, Aguado, Febas, Rafa Mir y André da Silva.
Araujo es la gran novedad en el equipo titular. Casadó ocupará el vacío de Pedri y Flick deja en la recámara a Olmo y Lewandowski, recién salidos de lesión.
Vamos a repasar los onces iniciales de ambos equipos.
El Barcelona sale de cara con: Szczesny, Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Casadó, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Ferran Torres.
El Elche llega con todo a Montjuic. Sin jugadores sancionados ni lesionados, Eder Sarabia tendrá a todo su plantel disponible.
La buena noticia para Hansi Flick es la recuperación de Lewandowski y Dani Olmo, ambos han entrado en la convocatoria y habrá que ver si incluso son de la partida.
En cuanto a las novedades deportivas de ambos equipos, el Barcelona llega sin Joan García, Ter Stegen, Christensen, Gavi, Raphinha ni Pedri, todos ellos lesionados.
Por su parte el Elche llega sin presión alguna a Montjuic. Los de Sarabia son el equipo revelación de la temporada. Disfrutan jugando con un estilo muy marcado y consiguen resultados. Los ilicitanos ahora mismo son novenos con 14 puntos.
No puede fallar un Barcelona que atraviesa uno de peores momentos desde que Hansi Flick llegó al banquillo azulgrana. La derrota en el Clásico ha escocido mucho, pero más allá de eso el nivel físico y de juego del equipo está más bajo que nunca.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de la undécima jornada liguera que mide en Montjuic al F.C. Barcelona y al Elche.
Barcelona
- Wojciech Szczęsny
- Jules Koundé
- Ronald Araújo
- Eric García
- Alejandro Balde
- Frenkie de Jong
- Marc Casadó
- Fermín López
- Lamine Yamal
- Ferran Torres
- Marcus Rashford
- Suplentes: Eder Aller, Diego Kochen, Gerard Martín, Xavi Espart, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Dro Fernández, Marc Bernal, Roony Bardghji y Robert Lewandowski
Elche
- Iñaki Peña
- Alvaro Núñez
- David Affengruber
- Pedro Bigas
- Adrià Pedrosa
- Marc Aguado
- Germán Valera
- Martim Neto
- Aleix Febas
- Rafa Mir
- André Silva
- Suplentes: Matías Dituro, Hector Fort, Léo Pétrot, John Nwankwo, Víctor Chust, Federico Redondo, Josan, Yago Santiago, Grady Diangana, Rodrigo Mendoza, Álvaro Rodriguez y Adam Boayar