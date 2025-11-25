¡Roja para Araújo, el Barça se queda con diez!
Chelsea
Barcelona
Koundé -p.p.- (m.27)
Pintan bastos para el Barça en Stamford Bridge. Los culés caen ante un Chelsea que ha sido mejor en esta primera parte, merced al tanto de Koundé en propia meta antes de la media hora, y además tienen que afrontar todo el segundo tiempo con diez por la expulsión de Ronald Araújo justo antes del descanso al ver la segunda amarilla.
¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO CON ESTE 1-0 FAVORABLE AL CHELSEA EN STAMFORD BRIDGE!!!
¡Se añaden dos minutos!
Se la lleva ahora muy bien Balde ante Estevao.
Es durísima la entrada de Ronald Araújo a Cucurella. Ni protesta el uruguayo.
¡OJOOOOOOOOO! ¡SEGUNDA AMARILLA PARA RONALD ARAÚJO Y EL BARÇA SE QUEDA CON DIEZ DE CARA A TODA LA SEGUNDA PARTE!
Falta muy clara de Lewandowski, hasta el momento desaparecido en combate, sobre Chalobah.
Intenta rehacerse el Barça en Stamford Bridge...
Amarilla para Malo Gusto.
Vuelve el Chelsea a la carga...
¡Qué bien le ha robado aquí la cartera Cucurella a Lamine Yamal!
No hubo fuera de juego de Cucurella porque se había quedado enganchado Cubarsí. Nos engañó la perspectiva...
Así ha sido el gol de Koundé en propia meta...
Amarilla para Ronald Araujo por las protestas. La primera del partido.
Es gol en propia meta de Koundé... ¡¡¡Y EL TANTO ACABA SUBIENDO LA MARCADOR!!!
¡Pues estaba Cucurella en fuera de juego!
¡¡¡GOOOOOOOOOL DEL CHEEEEELSEEEEEEAAAAA... AHORA SÍ SUBE EL 1-0 AL MARCADOR DE STAMFORD BRIDGE!!!
¡LA HA TENIDO PEDRO NETRO, PERO LE PEGÓ FATAL ANTE EL MARCO DEFENDIDO POR JOAN GARCÍA!
Definitivamente, el gol no sube al marcador. Chalobah no toca la pelota pero tiene toda la intención de jugarla.
¡Ojo porque lo están revisando en el VAR!
¡¡¡GOOOOOOOOOL DE ENZOOOOOOO... QUE NO SUBE AL MARCADOR POR FUERA DE JUEGO!!!
¡Se quedaba solo Malo Gusto y salió Joan de su área para conjurar rápidamente el peligro!
Es el Chelsea el que tiene la pelota...
¡VAYA SALIDA DE ROBERT DE SU ÁREA... Y VAYA CHOQUE CON FERMÍN!
¡Qué peligro llevaba aquí el Barça... cuando reclama Fermín que se ha llevado un golpe por la espalda cuando iba a chutar a puerta!
Mal cambio de James... para el Barça.
¡Qué bien se la ha acabado quitando Koundé a Garnacho dentro del área! El partido ha comenzado a un ritmo frenético...
Pone el centro Ferran, pero la pelota se estrella en Malo Gusto.
¡CHUTA JAMES DESDE FUERA DEL ÁREA Y ATRAPA JOAN GARCÍA!
¡¡¡FEEEEEERRAAAAAAAAAN... MADRE DE DIOS, LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL ‘TIBURÓN’, PERO LA ACABA ECHANDO FUERA CON TODO A FAVOR SOLO ANTE ROBERT!!!
¡SE CONFIRMA QUE NO VALE EL GOL!
¡Pero no, parece que se va a anular el gol por presunta mano de Fofana!
¡¡¡GOOOOOOOOOL DEL CHEEEEEELSEEEEEAAAA... ENZOOOO FERNÁNDEEEEEEEZ!!!
La pone Estevao y le aguanta bien Balde para desviar a córner...
Falta del enmascarado Eric García sobre Reece James. Ha empezado bien el Chelsea...
¡¡¡COOOOOOMIIIIEEENZAAAA EL PARTIDO!!! Empieza sacando el Chelsea de centro...
Saludo entre los dos capitanes, Reece James y Ronald Araujo.
¡Saltan ya los 22 protagonistas al césped de Stamford Bridge!
¡Ambientazo en Stamford Bridge para ver este partidazo!
¡Y el once de Enzo Maresca en el Chelsea!
Robert Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Enzo Fernández, Estevao, Garnacho; y Neto.
¡VAMOS YA CON LOS ONCES! El esperado en el Barça, donde Flick apuesta por el siguiente equipo...
Joan García; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Eric García, Frenkie de Jong, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres y Lewandowski.
Enfrente está un Chelsea que atraviesa un gran estado de forma pero que no podrá contar con su máxima estrella, Cole Palmer. El mediapunta iba a reaparecer en este choque tras recuperarse de su lesión en la ingle, pero la semana pasada sufrió una fractura en un dedo del pie y no estará disponible frente al Barça.
La ausencia del internacional inglés es un duro golpe para el equipo londinense, que ha sabido sobrevivir a su baja en los últimos encuentros. El campeón del Mundial de Clubes del pasado verano acumula cinco victorias consecutivas en la Premier League, lo que le ha permitido colocarse en el segundo lugar a seis puntos del líder Arsenal.
La vuelta al templo blaugrana no fue el único de la tarde, ya que tanto Joan Garcia como Raphinha volvieron a tener minutos dos meses después de sus respectivas lesiones en el choque frente al Real Oviedo. Los regresos del portero español y del extremo brasileño son una gran noticia para Flick, que va recuperando efectivos para este tramo final del año 2025.
Los de Hansi Flick estrenaron el pasado sábado de la mejor manera el Camp Nou con un contundente triunfo frente al Athletic Club por 4-0. El conjunto culé mostró una gran versión que hizo disfrutar a los 45.157 espectadores que llenaron las gradas, y que pudieron vivir la fiesta de ver volver al equipo azulgrana a su estadio 909 días después.
El Barcelona visita Stamford Bridge para medirse al Chelsea, en un auténtico partidazo al que los dos equipos llegan en una situación muy parecida: los culés son undécimos con 7 puntos, los mismos que unos ‘blues’ que están sólo un puesto por detrás.
¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de la quinta jornada de Champions.
En directo, desde Stamford Bridge, Chelsea-Barcelona.
Dirige la contienda el esloveno Slavko Vincic.
Chelsea
- Robert Sánchez
- Malo Gusto
- Wesley Fofana
- Trevoh Chalobah
- Marc Cucurella
- Reece James
- Moisés Caicedo
- Estêvão
- Enzo Fernández
- Alejandro Garnacho
- Pedro Neto
- Suplentes: Filip Jørgensen, Jorrel Hato, Josh Acheampong, Tosin Adarabioyo, Benoît Badiashile, Facundo Buonanotte, Tyrique George, Jamie Gittens, Andrey Santos, Liam Delap, João Pedro y Marc Guiu
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Ronald Araújo
- Pau Cubarsí
- Alejandro Balde
- Eric García
- Frenkie de Jong
- Lamine Yamal
- Fermín López
- Ferran Torres
- Robert Lewandowski
- Suplentes: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen, Gerard Martín, Andreas Christensen, Dani Olmo, Raphinha, Dro Fernández, Marc Bernal, Marc Casadó, Marcus Rashford y Roony Bardghji