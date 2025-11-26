En directo: Atlético de Madrid - Inter de Milán
El Atlético de Madrid busca mantener su racha de imbatibilidad en Champions en el Metropolitano.
Atlético de Madrid
Inter de Milán
El Inter de Milán busca colarse entre los 8 mejores de Europa venciendo al conjunto colchonero a domicilio.
Por su parte, el Inter de Millan llega al Metropolitano con Sommer, Akanji, Bisseck, Bastoni, Carlos, Barella, Çalhaboglu, Zielenski, Dimarco, Bonny y Lautaro.
Gli 1️⃣1️⃣⚫🔵 in campo per #AtleticoMadridInter
Forza ragazzi
Y ya tenemos la primera alineación de la noche.... El conjunto del Cholo Simeone saldrá con J. Musso, J. M. Giménez, Ruggeri, Molina, Hancko, Gallagher, Johnny, Barrios, Álex B., Giuliano y J. Álvarez.
XI 🔴⚪
El equipo del Cholo Simeone tiene las bajas de Marcos Llorente por lesión en el lateral derecho, así como Robin Le Normand en el centro del la defensa, además, el portero Oblak es duda. Por su parte si se espera la vuelta de Nico, aunque tampoco está 100% confirmado. Lo que sí es oficial es que vuelve Giuliano.
Por su parte, el Inter, aunque perdió el domingo por la mínima en el derbi contra el Milan en la Serie A, se está mostrando intratable en la Champions, donde ha ganado los cuatro encuentros que ha disputado. Los italianos, además sólo han encajado un gol por los 11 que han marcado.
En general, tanto en clave europea como nacional, el Atlético atraviesa un gran momento. Los rojiblancos, que se impusieron al Getafe el pasado fin de semana, sumaron su quinta victoria consecutiva en LaLiga. Ahora cambian de competición y afrontan la Liga de Campeones, donde también saldaron con triunfo ante el Royale Union Saint-Gilloise su última comparecencia. Seis puntos suman los del Cholo.
El de esta noche será el tercer partido que el Atleti juegue de local en Europa, donde ha cosechado sus puntos hasta el momento. Recordemos que ganó sus dos únicos partidos disputados en el Metropolitano contra el Eintracht de Frankfurt (5-1) y ante el Union Saint Gilliose (3-1), pero perdió en sus dos desplazamientos (3-2 contra el Liverpool en Anfield y 4-0 contra el Arsenal en el Emirates).
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo de la quinta jornada de la liguilla de la UEFA Champions League 2025/26 que enfrentará al Atlético de Madrid y al Inter de Milán en el Riyadh Air Metropolitano. Les saluda Belén Lázaro, un placer como siempre.
Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Nahuel Molina
- José María Giménez
- Dávid Hancko
- Matteo Ruggeri
- Giuliano Simeone
- Pablo Barrios
- Johnny Cardoso
- Conor Gallagher
- Julián Alvarez
- Alejandro Baena
- Suplentes: Salvador Esquivel, Mario de Luis, Clément Lenglet, Marc Pubill, Javi Galán, Koke, Thiago Almada, Nicolás González, Antoine Griezmann, Alexander Sørloth, Carlos Martín y Giacomo Raspadori
Inter de Milán
- Yann Sommer
- Manuel Akanji
- Yann Bisseck
- Alessandro Bastoni
- Carlos Augusto
- Nicolò Barella
- Hakan Çalhanoğlu
- Piotr Zieliński
- Federico Dimarco
- Lautaro Martínez
- Ange-Yoan Bonny
- Suplentes: Josep Martínez, Alain Taho, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi, Matteo Cocchi, Christos Alexiou, Petar Sučić, Luís Henrique, Davide Frattesi, Andy Diouf, Marcus Thuram y Francesco Pio Esposito