Menú

Liga

LALIGA

Tablas al descanso en el Camp Nou

Barcelona

1
1

Atlético de Madrid

Raphinha (m.25)

Baena (m.19)

El Barça, líder tras ganar al Alavés y el empate del Real Madrid, examina su reacción ante un Atlético que acumula cinco victorias seguidas en Liga.
EFE
Volvemos enseguida

¡Es todo por ahora! Pero no se vayan muy lejos porque regresamos en unos instantes con la segunda mitad.

¡Hasta ahora mismo!
Descanso

Además, el Atlético ha visto cómo Cardoso se lesionaba pronto, teniendo que dejar su puesto a Koke.
Descanso

Empate a un gol en el Camp Nou, donde el Atlético empezó adelantándose con un gran gol de Alex Baena. Empató Raphinha sólo seis minutos después y Lewandowski mandó un penalti a las nubes. Además, el polaco vio cómo Oblak le había un paradón de escándalo.
Comienzo o final Minuto 45+5

¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO CON ESTE 1-1 EN EL MARCADOR!!!
Minuto 45+4

¡No pudo pincharla arriba Koundé y sacará Oblak de portería!
Minuto 45+4

¡NO HUBO REMATE DESPUÉS DE LA PROLONGACIÓN!
Minuto 45+3

Falta peligrosa a favor del Atlético de Madrid...
Tarjeta amarilla Minuto 45+2

¡¡¡UUUUFFFFFF... VAYA ENTRADA DE GERARD MARTÍN A GIULIANO! Amarilla para el canterano culé.
Minuto 45+1

Ataca ahora el Atlético, que lleva muchos minutos sin pisar el área de Joan García.
Minuto 45

¡Se añaden cuatro minutos más!
Minuto 43

Vuelve a ganar aquí la pelea Lenglet.
Tarjeta amarilla Minuto 40

Amarilla para Alex Baena.
Minuto 40

¡Balón para Oblak!
Minuto 39

Así ha sido la acción. Espectacular...
Oportunidad Minuto 37

¡¡¡BUENO, BUENO, BUENOOOOOO!!! TODO PRECIOSO EN LA ACCIÓN: EL CENTRO DE LAMINE, EL TESTARAZO DE LEWANDOWSKI Y EL PARADÓN DE OBLAK.
Oportunidad Minuto 36

¡¡¡LO HA FALLADO LEWANDOWSKI... QUÉ MAL LE PEGÓ EL POLACO AQUÍ!!!
Minuto 35

¡Pita penalti el colegiado!
Minuto 35

Vamos a ver porque está pidiendo calma De Burgos Bengoechea.
Penalty Minuto 34

¡¡¡PENAAAAAALTIIIIII!!! ¡¡¡PENALTI DE BARRIOS A DANI OLMO!!!
Minuto 33

No pudo conectar aquí de tacón Lamine con Koundé.
Minuto 32

Se la lleva Lamine Yamal para jugar con Koundé.
Minuto 30

Centra Dani Olmo y desvía Pablo Barrios a córner.
Minuto 29

Saque de banda para el Barcelona...
Minuto 28

¡Se marcha muy arriba el golpeo de Nahuel Molina!
Minuto 27

Así ha sido el gol de Raphinha. Ya llevamos dos tantos en menos de media hora.
Minuto 26

Se la pone Pedri en profundidad a Raphinha, que recorta a Oblak en su salida y acaba definiendo a placer.
Gol Minuto 25

¡¡¡GOOOOOOL DEL BARÇAAAAAAAA!!! ¡¡¡EMPATA RAPHINHA SEIS MINUTOS DESPUÉS!!!
Oportunidad Minuto 23

¡MADRE DE DIOS BENDITO, CÓMO SE HA IDO LAMINE DE TODO EL MUNDO... Y EL CENTRO POSTERIOR DE KOUNDÉ SE PASEA POR DELANTE DE LA PORTERÍA DE OBLAK!
Minuto 22

Intentó disparar Balde... y la pelota sigue en poder de los culés.
Minuto 21

Se la dejó Balde atrás.
Minuto 20

Enorme la definición de Alex Baena con el exterior ante la salida de Joan García. Golazo.
Gol Minuto 19

¡¡¡ES GOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!!! ¡¡¡SÍ QUE SUBE AL MARCADOR EL TANTO DE BAENA!!!
Oportunidad Minuto 18

¡¡¡GOOOOOOOOL DE BAEEEEENAAAA... QUE NO SUBE AL MARCADOR POR FUERA DE JUEGO!!!
Minuto 17

Buena apertura de Barrios para Baena... pero no salió ese taconazo y recupera el Barça atrás.
Minuto 16

¡¡¡UUUUUFFFFF!!! Vaya choque entre Jules Koundé y Hancko.
Minuto 14

¡Se acaba quedando Pedri sin opciones!
Lesión Minuto 13

¡NO PUEDE SEGUIR CARDOSO! Se marcha lesionado el americano y deja su puesto a Koke.
Minuto 12

Buscaba aquí el contragolpe el Atlético de Madrid...
Minuto 11

Está cojeando Nico González...
Minuto 9

Buena presión arriba del Atlético de Madrid.
Minuto 8

¡SE MARCHA ALTO EL GOLPEO DE RAPHINHA!
Minuto 7

¡Nada, Cardoso va a poder seguir y ya vuelve al terreno de juego!
Lesión Minuto 6

¡Ojo porque se ha podido lesionar Cardoso en la rodilla! Parece que no va a poder seguir...
Minuto 5

El Atlético mantiene la línea defensiva muy alta.
Minuto 3

¡Enorme Baena, cómo replegó para acabar ganándole la posición a Raphinha y retrasar hacia Oblak!
Minuto 3

¡Está cojeando Giuliano Simeone!
Minuto 1

¡Madre mía, cómo se la ha jugado Oblak en su salida ante Lamine Yamal!
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO EN EL CAMP NOU!!! Mueve ya el Atlético de Madrid...
Los jugadores hacen piña

Todo preparado en el Spotify Camp Nou...
Prolegómenos en el Camp Nou

¡Saltan ya los 22 protagonistas mientras suena el himno del Barça!
Espectáculo puro

¡SENCILLAMENTE ESPECTACULAR EL AMBIENTE QUE SE VIVE EN EL CAMP NOU!
Olmo y Pedri, titulares

¡EN EL BARÇA, FLICK APUESTA POR PEDRI Y OLMO! El alemán tiene bajas importantes como las de Araujo, Fermín y la de última hora de De Jong.

Ordenamos el once: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

Simeone apuesta por Cardoso

¡VAMOS YA CON LOS ONCES, PRIMERO EL DEL ATLÉTICO! Juega de inicio Cardoso, junto a Barrios en la medular y por detrás de estos cuatro hombres: Giuliano, Baena, Nico y Julián Álvarez.
A romper el gafe del Camp Nou

En sus 16 visitas al Camp Nou, Simeone nunca ha logrado el triunfo, sumando siete empates y nueve derrotas. Esta mala racha intentará romperla este martes, aprovechando el gran momento que vive el conjunto rojiblanco con siete victorias consecutivas.
Bajas en los dos equipos

Hay bajas importantes en los dos equipos. En el Barcelona la de última hora es la de Frenkie de Jong, con un proceso febril.

Por su parte, Simeone no puede contar con Robin Le Normand y Marcos Llorente.
A repetir la victoria del curso pasado

El Atleti buscará repetir el triunfo (1-2) que logró 'in extremis' la temporada pasada en el Lluís Companys. Con un gol en el descuento de Alexander Sorloth, el Atlético le dio la vuelta al marcador tras el gol inicial de Pedri, en el que supuso el primer triunfo en Barcelona del Cholo Simeone, que ahora buscará estrenarse en el Spotify Camp Nou.
Duelo de alto voltaje

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan en el Camp Nou, en partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, con los blaugranas llegando como líderes de la competición y en un duelo en el que buscarán confirmar su reacción al batacazo europeo ante el Chelsea (3-0).

Llega enfrente el Atleti de Simeone, que acumula siete victorias consecutivas y que podría situarse como colíder en caso de lograr el triunfo.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo, correspondiente a la jornada 19 de Liga y adelantado por la disputa de la Supercopa de España.

En directo, desde el Camp Nou, FC Barcelona-Atlético de Madrid.

Con el arbitraje de De Burgos Bengoechea, del colegio vasco.

Temas

Barcelona

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Alejandro Balde
  • Pedri
  • Eric García
  • Dani Olmo
  • Lamine Yamal
  • Robert Lewandowski
  • Raphinha
  • Suplentes: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen, Jofre Torrents, Andreas Christensen, Dro Fernández, Marc Bernal, Tomás Marqués, Marc Casadó, Marcus Rashford, Ferran Torres y Roony Bardghji

Atlético de Madrid

  • Jan Oblak
  • Nahuel Molina
  • José María Giménez
  • Clément Lenglet
  • Dávid Hancko
  • Johnny Cardoso
  • Pablo Barrios
  • Giuliano Simeone
  • Alejandro Baena
  • Nicolás González
  • Julián Alvarez
  • Suplentes: Salvador Esquivel, Juan Musso, Marc Pubill, Javi Galán, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Conor Gallagher, Koke, Alexander Sørloth, Carlos Martín, Antoine Griezmann y Giacomo Raspadori

En Deportes