Tablas al descanso en el Camp Nou
Barcelona
Atlético de Madrid
Raphinha (m.25)
Baena (m.19)
¡Es todo por ahora! Pero no se vayan muy lejos porque regresamos en unos instantes con la segunda mitad.
¡Hasta ahora mismo!
Además, el Atlético ha visto cómo Cardoso se lesionaba pronto, teniendo que dejar su puesto a Koke.
Empate a un gol en el Camp Nou, donde el Atlético empezó adelantándose con un gran gol de Alex Baena. Empató Raphinha sólo seis minutos después y Lewandowski mandó un penalti a las nubes. Además, el polaco vio cómo Oblak le había un paradón de escándalo.
¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO CON ESTE 1-1 EN EL MARCADOR!!!
¡No pudo pincharla arriba Koundé y sacará Oblak de portería!
¡NO HUBO REMATE DESPUÉS DE LA PROLONGACIÓN!
Falta peligrosa a favor del Atlético de Madrid...
¡¡¡UUUUFFFFFF... VAYA ENTRADA DE GERARD MARTÍN A GIULIANO! Amarilla para el canterano culé.
Ataca ahora el Atlético, que lleva muchos minutos sin pisar el área de Joan García.
¡Se añaden cuatro minutos más!
Vuelve a ganar aquí la pelea Lenglet.
Amarilla para Alex Baena.
¡Balón para Oblak!
Así ha sido la acción. Espectacular...
INSANE SAVE BY OBLAK 😱😱December 2, 2025
¡¡¡BUENO, BUENO, BUENOOOOOO!!! TODO PRECIOSO EN LA ACCIÓN: EL CENTRO DE LAMINE, EL TESTARAZO DE LEWANDOWSKI Y EL PARADÓN DE OBLAK.
¡¡¡LO HA FALLADO LEWANDOWSKI... QUÉ MAL LE PEGÓ EL POLACO AQUÍ!!!
¡Pita penalti el colegiado!
Vamos a ver porque está pidiendo calma De Burgos Bengoechea.
¡¡¡PENAAAAAALTIIIIII!!! ¡¡¡PENALTI DE BARRIOS A DANI OLMO!!!
No pudo conectar aquí de tacón Lamine con Koundé.
Se la lleva Lamine Yamal para jugar con Koundé.
Centra Dani Olmo y desvía Pablo Barrios a córner.
Saque de banda para el Barcelona...
¡Se marcha muy arriba el golpeo de Nahuel Molina!
Así ha sido el gol de Raphinha. Ya llevamos dos tantos en menos de media hora.
EL PADRE DE PEDRI
EL DESMARQUE DE RAPHINHA
EL REGATE DE RONALDO NAZARIO
EL CAPITÁN DEL FC BARCELONA pic.twitter.com/0Uj7s7BquF— Manu. (@GxlDePaulinho) December 2, 2025
Se la pone Pedri en profundidad a Raphinha, que recorta a Oblak en su salida y acaba definiendo a placer.
¡¡¡GOOOOOOL DEL BARÇAAAAAAAA!!! ¡¡¡EMPATA RAPHINHA SEIS MINUTOS DESPUÉS!!!
¡MADRE DE DIOS BENDITO, CÓMO SE HA IDO LAMINE DE TODO EL MUNDO... Y EL CENTRO POSTERIOR DE KOUNDÉ SE PASEA POR DELANTE DE LA PORTERÍA DE OBLAK!
Intentó disparar Balde... y la pelota sigue en poder de los culés.
Se la dejó Balde atrás.
Enorme la definición de Alex Baena con el exterior ante la salida de Joan García. Golazo.
🚨🚨| GOAL: ALEX BAENA HAS GIVEN ATLETI THE LEAD!!!
Barcelona 0-1 Atletico Madridpic.twitter.com/Cw4JSBVeTL— CentreGoals. (@centregoals) December 2, 2025
¡¡¡ES GOOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!!! ¡¡¡SÍ QUE SUBE AL MARCADOR EL TANTO DE BAENA!!!
¡¡¡GOOOOOOOOL DE BAEEEEENAAAA... QUE NO SUBE AL MARCADOR POR FUERA DE JUEGO!!!
Buena apertura de Barrios para Baena... pero no salió ese taconazo y recupera el Barça atrás.
¡¡¡UUUUUFFFFF!!! Vaya choque entre Jules Koundé y Hancko.
¡Se acaba quedando Pedri sin opciones!
¡NO PUEDE SEGUIR CARDOSO! Se marcha lesionado el americano y deja su puesto a Koke.
Buscaba aquí el contragolpe el Atlético de Madrid...
Está cojeando Nico González...
Buena presión arriba del Atlético de Madrid.
¡SE MARCHA ALTO EL GOLPEO DE RAPHINHA!
¡Nada, Cardoso va a poder seguir y ya vuelve al terreno de juego!
¡Ojo porque se ha podido lesionar Cardoso en la rodilla! Parece que no va a poder seguir...
El Atlético mantiene la línea defensiva muy alta.
¡Enorme Baena, cómo replegó para acabar ganándole la posición a Raphinha y retrasar hacia Oblak!
¡Está cojeando Giuliano Simeone!
¡Madre mía, cómo se la ha jugado Oblak en su salida ante Lamine Yamal!
¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO EN EL CAMP NOU!!! Mueve ya el Atlético de Madrid...
Todo preparado en el Spotify Camp Nou...
¡Saltan ya los 22 protagonistas mientras suena el himno del Barça!
¡SENCILLAMENTE ESPECTACULAR EL AMBIENTE QUE SE VIVE EN EL CAMP NOU!
¡EN EL BARÇA, FLICK APUESTA POR PEDRI Y OLMO! El alemán tiene bajas importantes como las de Araujo, Fermín y la de última hora de De Jong.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #BarçaAtleti pic.twitter.com/3ShLzOZb15— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 2, 2025
Ordenamos el once: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; y Lewandowski.
¡VAMOS YA CON LOS ONCES, PRIMERO EL DEL ATLÉTICO! Juega de inicio Cardoso, junto a Barrios en la medular y por detrás de estos cuatro hombres: Giuliano, Baena, Nico y Julián Álvarez.
XI. pic.twitter.com/AogDyD0KBm— Atlético de Madrid (@Atleti) December 2, 2025
En sus 16 visitas al Camp Nou, Simeone nunca ha logrado el triunfo, sumando siete empates y nueve derrotas. Esta mala racha intentará romperla este martes, aprovechando el gran momento que vive el conjunto rojiblanco con siete victorias consecutivas.
Hay bajas importantes en los dos equipos. En el Barcelona la de última hora es la de Frenkie de Jong, con un proceso febril.
Por su parte, Simeone no puede contar con Robin Le Normand y Marcos Llorente.
El Atleti buscará repetir el triunfo (1-2) que logró 'in extremis' la temporada pasada en el Lluís Companys. Con un gol en el descuento de Alexander Sorloth, el Atlético le dio la vuelta al marcador tras el gol inicial de Pedri, en el que supuso el primer triunfo en Barcelona del Cholo Simeone, que ahora buscará estrenarse en el Spotify Camp Nou.
El FC Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan en el Camp Nou, en partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga EA Sports, con los blaugranas llegando como líderes de la competición y en un duelo en el que buscarán confirmar su reacción al batacazo europeo ante el Chelsea (3-0).
Llega enfrente el Atleti de Simeone, que acumula siete victorias consecutivas y que podría situarse como colíder en caso de lograr el triunfo.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo, correspondiente a la jornada 19 de Liga y adelantado por la disputa de la Supercopa de España.
En directo, desde el Camp Nou, FC Barcelona-Atlético de Madrid.
Con el arbitraje de De Burgos Bengoechea, del colegio vasco.
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Alejandro Balde
- Pedri
- Eric García
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Robert Lewandowski
- Raphinha
- Suplentes: Wojciech Szczęsny, Diego Kochen, Jofre Torrents, Andreas Christensen, Dro Fernández, Marc Bernal, Tomás Marqués, Marc Casadó, Marcus Rashford, Ferran Torres y Roony Bardghji
Atlético de Madrid
- Jan Oblak
- Nahuel Molina
- José María Giménez
- Clément Lenglet
- Dávid Hancko
- Johnny Cardoso
- Pablo Barrios
- Giuliano Simeone
- Alejandro Baena
- Nicolás González
- Julián Alvarez
- Suplentes: Salvador Esquivel, Juan Musso, Marc Pubill, Javi Galán, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Conor Gallagher, Koke, Alexander Sørloth, Carlos Martín, Antoine Griezmann y Giacomo Raspadori