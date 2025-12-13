Menú

¡No vale el gol de Ferran, se anula por fuera de juego previo!

Barcelona

0
0

Osasuna

El Barcelona, con cuatro victorias consecutivas, espera ganar a Osasuna para aumentar provisionalmente a 7 puntos su ventaja sobre el Real Madrid.
EFE
Minuto 29

Buena salida de Sergio Herrera para atrapar la pelota por alto.
Minuto 28

¡VAYA MOTO DE VÍCTOR MUÑOZ... SE VA CASI SOLO, SUFRE UNA FALTA QUE PARECE CLARA Y NO PITA NADA EL COLEGIADO!
Minuto 27

Vuelve a la carga el Barcelona...
Minuto 25

¡Madre mía, pues se acaba anulando el gol por un fuera de juego previo a la hora de lanzar el córner!
Minuto 24

Así ha sido el gol de Ferran...
Minuto 24

¡¡¡NO HAY FUERA DE JUEGO DE FERRAN TORRES EN EL MOMENTO DEL PASE DE RASHFORD, ASÍ QUE VALE EL GOL!!!
Gol Minuto 23

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE FERRAAAAAAAAN!!! ¡¡¡MARCA EL TIBURÓN DE CABEZA, PERO PUEDE QUE ESTÁ EN FUERA DE JUEGO!!!
Oportunidad Minuto 22

¡¡¡PARADÓOOOOOOON!!! ¡¡¡PARADÓN DE HERRERA A LAMINE YAMAL!!!
Minuto 21

Intenta sorprender Raphinha combinando con Ferran arriba.
Oportunidad Minuto 19

¡ATRAPA HERRERA EL DISPARO DE PEDRI!
Oportunidad Minuto 18

¡LE PEGÓ DE PRIMERAS BUDIMIR, SEGÚN VENÍA, PERO LE SALIÓ DEMASIADO CENTRADO Y ATRAPÓ JOAN GARCÍA!
Minuto 18

Le aguanta a las mil maravillas Boyomo a Balde.
Oportunidad Minuto 15

¡¡¡OCASIÓN AQUÍ PARA OSASUNA, PERO ATRAPÓ JOAN GARCÍA!!!
Oportunidad Minuto 14

¡¡¡LA HA VUELTO A TENER FERRAN TORRES, PERO SU REMATE DE PRIMERAS, FORZADO TRAS EL CENTRO DE LAMINE YAMAL, SE MARCHA ALTO!!!
Minuto 13

Sigue tocando el Barça con paciencia...
Minuto 11

Presionan arriba los delanteros azulgranas ante Abel Bretones.
Minuto 9

Intenta jugar Budimir con Víctor Muñoz arriba en la salida a la contra, pero la entrega no fue nada buena y toda la ventaja fue para Joan García.
Minuto 8

¡SE QUEJA RASHFORD DE UN POSIBLE PENALTI TRAS REALIZAR UN GRAN CONTRO,L!
Minuto 8

Insiste el Barça... trata de meterse Lamine entre dos rivales, pero acaba despejando Herrando.
Minuto 7

La gan a Rashford y consigue sacar el envío, pero se había quedado finalmente sin campo.
Minuto 5

Intenta llegar el Barcelona con peligro al área rival, pero se está defendiendo bien el equipo rojillo.
Minuto 5

La pone Koundé, pero despeja Bretones a córner.
Oportunidad Minuto 3

¡¡¡LA HA TENIDO AQUÍ FERRAN, PERO APARECIÓ HERRANDO PARA EVITAR EL REMATE!!!
Minuto 1

Intenta salir Raphinha a la contra, pero entre Boyomo y Moncayola le acaban robando la cartera al brasileño.
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEENZAAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota Osasuna en el Camp Nou...
Un minuto de silencio

Lamine Yamal, elegido mejor jugador del mes de noviembre. Cuando se guarda un minuto de silencio en memoria de Gabriel Masfurrol, exvicepresidente del Barça fallecido hoy.
Osasuna, con un esquema defensivo

Defensa de cinco de Osasuna, que viste totalmente de blanco en el Camp Nou.
A punto de comenzar el partido

¡Saltan ya los 22 protagonistas al rectángulo de juego mientras suena el himno del FC Barcelona!
Ambientazo en el Camp Nou

¡TREMENDO AMBIENTE EN EL RECINTO AZULGRANA PARA VIVIR IN SITU ESTE BARÇA-OSASUNA!
El once de Lisci en Osasuna

¡Y éste es el once que presenta Lisci en Osasuna!

Sergio Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena, Herrando, Abel Bretones; Torró, Moncayola, Aimar Oroz; Víctor Muñoz y Budimir.
Juega Ferran y Lewandowski se queda en el banquillo

¡VAMOS YA CON LOS ONCES! En el Barça juega Ferran y se queda Lewandowski en el banquillo...

Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Rahsford; y Ferran Torres.
La convocatoria de Flick

Esta es la convocatoria del Barça para recibir a Osasuna...
Baja de última hora para Flick

Wojciech Szczesny es baja de última para el Barça-Osasuna por una gastroenteritis. La ausencia del polaco se suma a las ya conocidas de Gavi, Dani Olmo y Ronald Araújo
Mala racha de Osasuna a domicilio

El mal rendimiento como visitante está lastrando mucho a Osasuna, que ha sumado 13 de sus 15 puntos en El Sadar y que en Liga no gana lejos de su estadio desde el pasado 20 de abril, cuando venció al Real Valladolid por 2-3.

Además, su último triunfo en Barcelona fue en 2020, en un partido correspondiente a la penúltima jornada y en el que ambos equipos no tenían nada en juego. José Arnaiz y Roberto Torres fueron los autores de los goles de aquella victoria por 1-2.
Objetivo, ponerse a 7 del Madrid

El Barça de Flick suma ahora 40 puntos en Liga. Si gana, tendría 43 y sacaría una ventaja de siete unidades al Real Madrid, que mañana juega contra el Alavés en Vitoria en un partido clave para el futuro de Xabi Alonso.
Cordon Press
Cordon Press
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports.

En directo, desde el Spotify Camp Nou, FC Barcelona-Osasuna.

Con el arbitraje del cántabro Adrián Cordero Vega.

Barcelona

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Alejandro Balde
  • Eric García
  • Pedri
  • Raphinha
  • Lamine Yamal
  • Marcus Rashford
  • Ferran Torres
  • Suplentes: Marc-André Ter Stegen, Diego Kochen, Jofre Torrents, Andreas Christensen, Fermín López, Dro Fernández, Marc Bernal, Tomás Marqués, Marc Casadó, Frenkie de Jong, Roony Bardghji y Robert Lewandowski

Osasuna

  • Sergio Herrera
  • Iñigo Arguibide
  • Flavien Boyomo
  • Alejandro Catena
  • Jorge Herrando
  • Abel Bretones
  • Jon Moncayola
  • Lucas Torró
  • Aimar Oroz
  • Victor Muñoz
  • Ante Budimir
  • Suplentes: Aitor Fernández, Valentin Rosier, Asier Osambela, Moi Gómez, Iker Muñoz, Rubén García, Raúl García de Haro, Kike Barja y Sheraldo Becker

