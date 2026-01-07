Menú
Triple cambio de Flick pensando ya en la final

Barcelona

5
0

Athletic de Bilbao

Ferran Torres (m.22)
Fermín (m.30)
Roony (m.33)
Raphinha (m.38)
Raphinha (m.51)

El Barça quiere su cuarta final consecutiva en Arabia Saudí, para dar el primer paso hacia el primer título del año, a costa de un irregular Athletic.
EFE
Minuto 66

Absoluto control por parte del Barcelona en Yeda...
Minuto 65

Enorme Koundé en defensa. Se iba Rashford, pero es frenado en falta por Ruiz de Galarreta.
Minuto 65

¡CHUTA RASHFORD Y CONSIGUE FORZAR EL CÓRNER!
Cambio Minuto 64

Triple cambio en el Barça: entran Gerard Martín, Rashford y Bernal. Se van Raphinha, Balde y Frenkie de Jong.
Minuto 62

¡CHUTA RUIZ DE GALARRETA... SIN PROBLEMA ALGUNO PARA JOAN GARCÍA!
Minuto 61

También va a mover el banquillo Hansi Flick...
Cambio Minuto 60

Ahí está la permuta: Selton Sánchez por Rego.
Minuto 60

Prepara Valverde el último cambio en el Athletic.
Minuto 58

¡La quiso poner Roony para Ferran, pero corta muy atento Lekue atrás!
Minuto 57

¡Vaya sombrerito de Fermín ante Ruiz de Galarreta!
Cambio Minuto 56

Cuarto cambio del Athletic: entra Lekue por Adama.
Cambio Minuto 54

Triple cambio de Valverde. entran Ruiz de Galarreta, Unai Gómez y Guruzeta. Se marchan Iñaki Williams, Sancet y Robert Navarro.
Gol Minuto 51

¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE RAAAAAAPHINHAAAAAAAA!!! ¡¡¡DOBLETE DEL BRASILEÑO Y LA MANITA!!!
Minuto 49

Ganaba la línea de fondo Jules Koundé, pero estuvo providencial al corte Paredes.
Minuto 48

¡Atento para atrapar la pelota Unai Simón!
Minuto 47

¡TOCÓ CON LO JUSTO PAREDES PARA EVITAR QUE PUDIERA CONTROLAR FERRAN TORRES!
Comienzo o final Minuto 46

¡¡¡COOOOOMIIIEEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Saca de centro el Athletic y no hay cambios en ninguno de los dos equipos.
Descanso

Tras un inicio igualado, el Barcelona metió enseguida la directa y los goles empezaron a caer como churros, con cuatro dianas en poco más de un cuarto de hora (entre los minutos 22 y 38) con la firma de Ferran, Fermín, Roony y Raphinha. El tercero llegó con cantada incluida de Unai Simón y el cuarto fue un auténtico misil del capitán azulgrana para aplastar a los leones al intermedio.
Comienzo o final Minuto 45+2

¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO CON ESTE CONTUNDENTE 4-0 EN EL LUMINOSO!!!
Oportunidad Minuto 45+1

¡¡¡AY MADRE, SI LE SALE YA ESO A RAPHINHA!!!
Minuto 45

¡Dos minutos más!
Minuto 44

Vaya control de lujo de Roony.
Oportunidad Minuto 42

¡¡¡AL PAAAAAALOOOOOOOOO!!! ¡¡¡SANCEEEEEET!!!
Minuto 42

Buena salida del Athletic a la contra... controla Iñaki Williams, pero replegó bien el Barça.
Oportunidad Minuto 41

¡¡¡MADRE MÍA, TIENE QUE EMPLEARSE A FONDO UNAI SIMÓN PARA EVITAR EL QUINTO TRAS LA CESIÓN ATRÁS DE VIVIAN!!!
Minuto 40

El gol de Raphinha es un auténtico escándalo. ¡Qué barbaridad!
Gol Minuto 38

¡¡¡BUENO, BUENO, BUENOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡QUÉ GOLAZO DE RAPHINHA, POR DIOS BENDITO!!!
Minuto 36

¡MADRE MÍA, ES UN AUTÉNTICO FLAN LA DEFENSA DEL ATHLETIC!
Minuto 35

Así ha sido este 3-0...
Minuto 34

Recorta bien Roony ante Adama, chuta a puerta y se encuentra con el regalo de Unai Simón en forma de cantada.
Gol Minuto 33

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE ROOOOOONY!!! ¡¡¡MADRE MÍA, CÓMO SE LA HA COMIDO AQUÍ UNAI SIMÓN!!!
Minuto 32

El golazo de Fermín...
Minuto 31

Gran jugada de Raphinha por la izquierda y remate espectacular de Fermín en el segundo palo para batir a Unai Simón y hacer subir este 2-0 al marcador.
Gol Minuto 30

¡¡¡GOOOOOOOOLAAAAZOOOOOOOOO!!! ¡¡¡QUÉ GOOOOOLAAAAZOOOO DE FERMÍIIIIIIIN!!!
Minuto 29

Lo intenta Robert Navarro, pero estuvo Pedri atento al corte.
Minuto 24

La deja pasar Fermín, pero se equivoca porque no había nadie que acompañase la jugada.
Minuto 23

Así ha sido el gol de Ferran...
Minuto 22

Chuta Fermín en semifallo y lo que hace es pasársela a un Ferran Torres que bate a Unai Simón con un golpeo un tanto defectuoso pero muy efectivo. ¡Se adelanta el Barça en esta primera semifinal en Yeda!
Gol Minuto 22

¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL BAAAAARÇAAAAAAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOOL DE FERRAAAAAAAAAAN!!!
Oportunidad Minuto 20

¡¡¡UNAAAAAAAAAAIIIIIII!!! ¡¡¡CHUTA FERMÍN TRAS EL PASE DE PEDRI, PERO SE TOPA CON EL META INTERNACIONAL ESPAÑOL!!!
Minuto 17

Se le escapó el balón a Areso, así es que es posesión para el Barcelona.
Oportunidad Minuto 15

¡BUENA JUGADA DEL BARÇA! Remate final de Pedri, tras el pase atrás de Roony, pero atrapa muy atento Unai Simón.
Minuto 14

Le pitan mano a Balde a la hora de controlar el balón, pero lo cierto es que lo había hecho con el hombro.
Minuto 13

La manda fuera Adama ante Roony.
Minuto 12

Fuera de juego de Berenguer.
Minuto 9

Lo intenta Iñaki Williams, muy escorado, pero la ‘Pantera’ estaba en fuera de juego.

Minuto 8

Llegó bien Robert Navarro y sigue intentándolo el Athletic... ¡¡¡LE PEGA SANCET DESDE FUERA DEL ÁREA Y ATRAPA JOAN GARCÍA!!!
Minuto 6

Se le marchó el control a Raphinha por la línea de fondo.
Oportunidad Minuto 5

¡¡¡BUENOOOOOOOO... LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL BARÇA EN LAS BOTAS DE RAPHINHA, AUNQUE ROONY NO LLEGÓ A REMATAR EL CENTRO DEL BRASILEÑO!!! Se equivocó claramente Unai Simón en su salida.
Minuto 4

¡La puso Robert Navarro y el rechace le llega a Rego!
Minuto 3

Ha arrancado con fuerza el Athletic en Yeda...
Minuto 1

Córner a favor del Athletic... pero no pudo rematar aquí Paredes con claridad.
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOOMIIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Barça...
Todo listo en Yeda

¡SALTAN YA LOS 22 PROTAGONISTAS AL TERRENO DE JUEGO EN EL ESTADIO REY ABDULLAH!
... y en el de Ernesto Valverde

¡Y TAMBIÉN SORPRESA EN EL ONCE DEL ATHLETIC, DONDE VALVERDE DEJA FUERA A NICO WILLIAMS!
Sorpresa en el once de Flick...

¡VAMOS YA CON LOS ONCES! Sorpresa en el once de Flick porque se queda en el banquillo Lamine Yamal, como también Lewandowski...
Duelo en las porterías

El partido llega marcado por el duelo en las porterías entre Unai Simón y Joan García. El del Athletic es, hasta ahora, el portero titular de la selección española, mientras que el azulgrana está demostrando en las últimas fechas que es uno de los mejores guardametas del mundo. Una batalla de primer nivel entre dos excelentes porteros que tendrá como espectador de lujo a Luis de la Fuente, que estará presente en el King Abdullah de Yeda.
Los últimos precedentes sonríen a los culés

Eso sí, el último precedente entre ambos es la semifinal de la Supercopa del curso pasado, en la que los goles de Gavi y Lamine Yamal dieron el pase a los de Flick, camino del primero del triplete nacional que conseguirían ganar al final del curso. Ahora, el Athletic Club quiere cobrarse la revancha y meterse por tercera vez desde que se instaurara el formato de Final Four en el partido por el título.
El Barça, gran favorito

El primer título nacional de la temporada 2025-26 se decide estos días en Arabia Saudí, y tanto FC Barcelona como Athletic Club quieren estar presentes en la final del próximo domingo en Yeda. Para ello, deberán imponerse en una primera eliminatoria de semifinales en la que los culés cuentan con la vitola indiscutible de favoritos, pero en la que tendrán que superar a unos leones que se han impuesto en dos de las tres semifinales que han disputado desde el cambio de formato.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo, correspondiente a la primera semifinal de la Supercopa de España.

En directo, desde el Estadio King Abdullah de Yeda, en Arabia Saudí, FC Barcelona-Athletic de Bilbao.

Con el arbitraje del castellano-manchego Díaz de Mera Escuderos.

