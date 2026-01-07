Triple cambio de Flick pensando ya en la final
Absoluto control por parte del Barcelona en Yeda...
Enorme Koundé en defensa. Se iba Rashford, pero es frenado en falta por Ruiz de Galarreta.
¡CHUTA RASHFORD Y CONSIGUE FORZAR EL CÓRNER!
Triple cambio en el Barça: entran Gerard Martín, Rashford y Bernal. Se van Raphinha, Balde y Frenkie de Jong.
¡CHUTA RUIZ DE GALARRETA... SIN PROBLEMA ALGUNO PARA JOAN GARCÍA!
También va a mover el banquillo Hansi Flick...
Ahí está la permuta: Selton Sánchez por Rego.
Prepara Valverde el último cambio en el Athletic.
¡La quiso poner Roony para Ferran, pero corta muy atento Lekue atrás!
¡Vaya sombrerito de Fermín ante Ruiz de Galarreta!
Cuarto cambio del Athletic: entra Lekue por Adama.
Triple cambio de Valverde. entran Ruiz de Galarreta, Unai Gómez y Guruzeta. Se marchan Iñaki Williams, Sancet y Robert Navarro.
¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE RAAAAAAPHINHAAAAAAAA!!! ¡¡¡DOBLETE DEL BRASILEÑO Y LA MANITA!!!
Ganaba la línea de fondo Jules Koundé, pero estuvo providencial al corte Paredes.
¡Atento para atrapar la pelota Unai Simón!
¡TOCÓ CON LO JUSTO PAREDES PARA EVITAR QUE PUDIERA CONTROLAR FERRAN TORRES!
¡¡¡COOOOOMIIIEEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Saca de centro el Athletic y no hay cambios en ninguno de los dos equipos.
¡Es todo por ahora! Pero no se vayan muy lejos porque regresamos en un periquete con la segunda parte de este Barcelona-Athletic de Bilbao.
¡Hasta ahora mismo!
Tras un inicio igualado, el Barcelona metió enseguida la directa y los goles empezaron a caer como churros, con cuatro dianas en poco más de un cuarto de hora (entre los minutos 22 y 38) con la firma de Ferran, Fermín, Roony y Raphinha. El tercero llegó con cantada incluida de Unai Simón y el cuarto fue un auténtico misil del capitán azulgrana para aplastar a los leones al intermedio.
¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO CON ESTE CONTUNDENTE 4-0 EN EL LUMINOSO!!!
¡¡¡AY MADRE, SI LE SALE YA ESO A RAPHINHA!!!
¡Dos minutos más!
Vaya control de lujo de Roony.
¡¡¡AL PAAAAAALOOOOOOOOO!!! ¡¡¡SANCEEEEEET!!!
Buena salida del Athletic a la contra... controla Iñaki Williams, pero replegó bien el Barça.
¡¡¡MADRE MÍA, TIENE QUE EMPLEARSE A FONDO UNAI SIMÓN PARA EVITAR EL QUINTO TRAS LA CESIÓN ATRÁS DE VIVIAN!!!
El gol de Raphinha es un auténtico escándalo. ¡Qué barbaridad!
Raphinha are you mad, what a fucking goal 😭January 7, 2026
¡¡¡BUENO, BUENO, BUENOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡QUÉ GOLAZO DE RAPHINHA, POR DIOS BENDITO!!!
¡MADRE MÍA, ES UN AUTÉNTICO FLAN LA DEFENSA DEL ATHLETIC!
Así ha sido este 3-0...
GOLAZOOO DE ROONY
FÚTBOL HENTAI pic.twitter.com/aLmA8eYgk8— 10 (@Alexaxfcb) January 7, 2026
Recorta bien Roony ante Adama, chuta a puerta y se encuentra con el regalo de Unai Simón en forma de cantada.
¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE ROOOOOONY!!! ¡¡¡MADRE MÍA, CÓMO SE LA HA COMIDO AQUÍ UNAI SIMÓN!!!
El golazo de Fermín...
QUE GOLAZO DE FERMÍN pic.twitter.com/0I56nVSCZA— 10 (@Alexaxfcb) January 7, 2026
Gran jugada de Raphinha por la izquierda y remate espectacular de Fermín en el segundo palo para batir a Unai Simón y hacer subir este 2-0 al marcador.
¡¡¡GOOOOOOOOLAAAAZOOOOOOOOO!!! ¡¡¡QUÉ GOOOOOLAAAAZOOOO DE FERMÍIIIIIIIN!!!
Lo intenta Robert Navarro, pero estuvo Pedri atento al corte.
La deja pasar Fermín, pero se equivoca porque no había nadie que acompañase la jugada.
Así ha sido el gol de Ferran...
FERRAN DE MI VIDAAAAAA pic.twitter.com/oabgmYg6SU— 𝘼𝙙𝙖𝙢. (@gxldeadam) January 7, 2026
Chuta Fermín en semifallo y lo que hace es pasársela a un Ferran Torres que bate a Unai Simón con un golpeo un tanto defectuoso pero muy efectivo. ¡Se adelanta el Barça en esta primera semifinal en Yeda!
¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL BAAAAARÇAAAAAAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOOL DE FERRAAAAAAAAAAN!!!
¡¡¡UNAAAAAAAAAAIIIIIII!!! ¡¡¡CHUTA FERMÍN TRAS EL PASE DE PEDRI, PERO SE TOPA CON EL META INTERNACIONAL ESPAÑOL!!!
Se le escapó el balón a Areso, así es que es posesión para el Barcelona.
¡BUENA JUGADA DEL BARÇA! Remate final de Pedri, tras el pase atrás de Roony, pero atrapa muy atento Unai Simón.
Le pitan mano a Balde a la hora de controlar el balón, pero lo cierto es que lo había hecho con el hombro.
La manda fuera Adama ante Roony.
Fuera de juego de Berenguer.
Lo intenta Iñaki Williams, muy escorado, pero la ‘Pantera’ estaba en fuera de juego.
Llegó bien Robert Navarro y sigue intentándolo el Athletic... ¡¡¡LE PEGA SANCET DESDE FUERA DEL ÁREA Y ATRAPA JOAN GARCÍA!!!
Se le marchó el control a Raphinha por la línea de fondo.
¡¡¡BUENOOOOOOOO... LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL BARÇA EN LAS BOTAS DE RAPHINHA, AUNQUE ROONY NO LLEGÓ A REMATAR EL CENTRO DEL BRASILEÑO!!! Se equivocó claramente Unai Simón en su salida.
¡La puso Robert Navarro y el rechace le llega a Rego!
Ha arrancado con fuerza el Athletic en Yeda...
Córner a favor del Athletic... pero no pudo rematar aquí Paredes con claridad.
¡¡¡COOOOOOMIIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Barça...
¡SALTAN YA LOS 22 PROTAGONISTAS AL TERRENO DE JUEGO EN EL ESTADIO REY ABDULLAH!
¡Y TAMBIÉN SORPRESA EN EL ONCE DEL ATHLETIC, DONDE VALVERDE DEJA FUERA A NICO WILLIAMS!
📋 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @FCBarcelona_es
¡Nuestros leones! #BarçaAthletic 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/lz3a157LX5— Athletic Club (@AthleticClub) January 7, 2026
¡VAMOS YA CON LOS ONCES! Sorpresa en el once de Flick porque se queda en el banquillo Lamine Yamal, como también Lewandowski...
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #AthleticBarça pic.twitter.com/aza1K0We8x— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 7, 2026
El partido llega marcado por el duelo en las porterías entre Unai Simón y Joan García. El del Athletic es, hasta ahora, el portero titular de la selección española, mientras que el azulgrana está demostrando en las últimas fechas que es uno de los mejores guardametas del mundo. Una batalla de primer nivel entre dos excelentes porteros que tendrá como espectador de lujo a Luis de la Fuente, que estará presente en el King Abdullah de Yeda.
Eso sí, el último precedente entre ambos es la semifinal de la Supercopa del curso pasado, en la que los goles de Gavi y Lamine Yamal dieron el pase a los de Flick, camino del primero del triplete nacional que conseguirían ganar al final del curso. Ahora, el Athletic Club quiere cobrarse la revancha y meterse por tercera vez desde que se instaurara el formato de Final Four en el partido por el título.
El primer título nacional de la temporada 2025-26 se decide estos días en Arabia Saudí, y tanto FC Barcelona como Athletic Club quieren estar presentes en la final del próximo domingo en Yeda. Para ello, deberán imponerse en una primera eliminatoria de semifinales en la que los culés cuentan con la vitola indiscutible de favoritos, pero en la que tendrán que superar a unos leones que se han impuesto en dos de las tres semifinales que han disputado desde el cambio de formato.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo, correspondiente a la primera semifinal de la Supercopa de España.
En directo, desde el Estadio King Abdullah de Yeda, en Arabia Saudí, FC Barcelona-Athletic de Bilbao.
Con el arbitraje del castellano-manchego Díaz de Mera Escuderos.