En directo, Real Madrid-Levante: El Real Madrid busca reaccionar en el estreno de Arbeloa en Liga
Después de perder la Supercopa de España y la eliminación en Copa del Rey, el Madrid recibe al Levante, en el estreno de Álvaro Arbeloa en la Liga.
Real Madrid
Levante
El conjunto de Luis Castro llega al Bernabéu con las bajas de Unai Elgezabal, Roger Brugué, Víctor García y Diego Pampín por lesión, mientras que Oriol Rey tampoco estará disponible por molestias físicas.
¡También el once de Castro en el Levante!
⚔️🐸 Este es nuestro 1️⃣1️⃣ para medirnos al @realmadrid.#RealMadridLevanteUD pic.twitter.com/gVkMtIkJ53— Levante UD (@LevanteUD) January 17, 2026
¡VAMOS YA CON LOS ONCES INICIALES! Un equipo a priori de garantías el que presenta este nuevo Real Madrid de Arbeloa, donde destaca la presencia de Mbappé a pesar de que no está al cien por cien...
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 17, 2026
🆚 @LevanteUD
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/mRnB56kQkK
Con Castro, el Levante suma un triunfo -ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán (0-3)- y dos empates, frente a la Real Sociedad (1-1) y en casa contra el RCD Espanyol (1-1), el más reciente. Y es paradójico que 11 de sus 14 puntos los haya sumado a domicilio, para ser el octavo mejor equipo de la competición liguera fuera de casa, aunque el examen en el Bernabéu será mucho más complicado.
Enfrente, el Levante, penúltimo clasificado con 14 puntos -solo uno más que el farolillo rojo-, buscará pescar en aguas revueltas en uno de los estadios más complejos de Primera División. Los de Luis Castro, que no ha perdido todavía desde su llegada, quieren aprovechar ese papel secundario con el que llegan en mitad de la crisis blanca, para sumar en un estadio en el que solo han perdido en dos de sus últimas cinco visitas.
Tras una convocatoria copera sin algunos de los grandes nombres de la plantilla merengue, Arbeloa incluye a un Kylian Mbappé que, a pesar de que no parece estar al 100%, será titular esta tarde ante el Levante.
La imagen del Madrid en el Carlos Belmonte fue muy pobre y, aunque Arbeloa apenas completó una sesión tras la salida de Xabi Alonso este lunes, no se vio una reacción que el conjunto blanco sí desea que se produzca este sábado, después de que el propio Dani Carvajal reconociera que el equipo había "tocado fondo" en Albacete.
El Real Madrid recibe al Levante en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, con el deseo de recortar la distancia de cuatro puntos con el líder FC Barcelona.
Además, las aguas bajan muy revueltas en el club blanco por la eliminación en Copa del Rey a manos del Albacete y el cambio en el banquillo, con Álvaro Arbeloa estrenándose en el Santiago Bernabéu, mientras los granotas, que solo han perdido en dos de sus últimas cinco visitas, deben sumar en su lucha por la salvación.
¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital, el primero de Álvaro Arbeloa como técnico madridista en Liga, tres días después del batacazo copero en Albacete.
En directo, desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Levante.
Con el arbitraje de Sesma Espinosa, del comité riojano.