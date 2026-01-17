Menú

En directo, Real Madrid-Levante: El Real Madrid busca reaccionar en el estreno de Arbeloa en Liga

Después de perder la Supercopa de España y la eliminación en Copa del Rey, el Madrid recibe al Levante, en el estreno de Álvaro Arbeloa en la Liga.

September 16, 2025, Madrid, Spain: Kylian Mbappe of Real Madrid CF shoots a penalty during the UEFA Champions League 2025/2026 first round day 1 football match between Real Madrid CF and Olympique de Marseille at Santiago Bernabeu Stadium. Final score: Real Madrid CF 2 : 1 Olympique de Marseille (Credit Image: © Federico Titone/SOPA Images via ZUMA Press Wire) | Cordon Press
Bajas importantes en los granotas

El conjunto de Luis Castro llega al Bernabéu con las bajas de Unai Elgezabal, Roger Brugué, Víctor García y Diego Pampín por lesión, mientras que Oriol Rey tampoco estará disponible por molestias físicas.
El once del Levante

¡También el once de Castro en el Levante!
Mbappé, titular arriba con Vini y Gonzalo

¡VAMOS YA CON LOS ONCES INICIALES! Un equipo a priori de garantías el que presenta este nuevo Real Madrid de Arbeloa, donde destaca la presencia de Mbappé a pesar de que no está al cien por cien...
Balance con el nuevo entrenador

Con Castro, el Levante suma un triunfo -ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán (0-3)- y dos empates, frente a la Real Sociedad (1-1) y en casa contra el RCD Espanyol (1-1), el más reciente. Y es paradójico que 11 de sus 14 puntos los haya sumado a domicilio, para ser el octavo mejor equipo de la competición liguera fuera de casa, aunque el examen en el Bernabéu será mucho más complicado.
El Levante no ha perdido con Luis Castro

Enfrente, el Levante, penúltimo clasificado con 14 puntos -solo uno más que el farolillo rojo-, buscará pescar en aguas revueltas en uno de los estadios más complejos de Primera División. Los de Luis Castro, que no ha perdido todavía desde su llegada, quieren aprovechar ese papel secundario con el que llegan en mitad de la crisis blanca, para sumar en un estadio en el que solo han perdido en dos de sus últimas cinco visitas.
Vuelve Mbappé

Tras una convocatoria copera sin algunos de los grandes nombres de la plantilla merengue, Arbeloa incluye a un Kylian Mbappé que, a pesar de que no parece estar al 100%, será titular esta tarde ante el Levante.
"Tocado fondo" en Albacete

La imagen del Madrid en el Carlos Belmonte fue muy pobre y, aunque Arbeloa apenas completó una sesión tras la salida de Xabi Alonso este lunes, no se vio una reacción que el conjunto blanco sí desea que se produzca este sábado, después de que el propio Dani Carvajal reconociera que el equipo había "tocado fondo" en Albacete.
Aguas muy revueltas en el madridismo

El Real Madrid recibe al Levante en la jornada 20 de LaLiga EA Sports, con el deseo de recortar la distancia de cuatro puntos con el líder FC Barcelona.

Además, las aguas bajan muy revueltas en el club blanco por la eliminación en Copa del Rey a manos del Albacete y el cambio en el banquillo, con Álvaro Arbeloa estrenándose en el Santiago Bernabéu, mientras los granotas, que solo han perdido en dos de sus últimas cinco visitas, deben sumar en su lucha por la salvación.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital, el primero de Álvaro Arbeloa como técnico madridista en Liga, tres días después del batacazo copero en Albacete.

En directo, desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Levante.

Con el arbitraje de Sesma Espinosa, del comité riojano.

