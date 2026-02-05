Lookman debuta con el Atlético y Julián Álvarez es suplente
Al Atlético le urge poner otra cara en La Cartuja. Los colchoneros visitan a un Betis ilusionado, con el último billete para semifinales en juego.
¡TAMBIÉN TENEMOS EL ONCE DEL BETIS! Sale Pellegrini con todo...
¡Nuestro once inicial para el #RealBetisAtleti!
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En el Atlético de Madrid debuta Ademola Lookman...
¡Nuestro once inicial!
Por su parte, el 'Ingeniero' Pellegrini cuenta con las bajas seguras de Isco Alarcón, Cucho Hernández, Giovani Lo Celso, Sofyan Amrabat y Héctor Bellerín, pero Rodrigo Riquelme y Junior Firpo están recuperados de sus lesiones. Y presumiblemente estará a su disposición Álvaro Fidalgo, único fichaje de los verdiblancos este enero.
Necesitan reaccionar el Atlético porque las opciones de lograr un título comienzan a disiparse en la que sería la quinta temporada en blanco de la entidad. Para ello, debe eliminar los fantasmas que sobrevuelan a los de Simeone cuando actúan como visitantes, ya que solo han vencido en seis encuentros de los 17 disputados a domicilio. Un pobre registro que queda maquillado en Copa del Rey, donde han ganado todo, pero ante rivales de menor categoría.
Y es que los colchoneros no han vencido a un Primera a domicilio en el nuevo formato de la competición, un dato que se agrava al comprobar que la última victoria fuera de casa se remonta a enero de 2017 en su triunfo en los octavos ante la UD Las Palmas (0-2).
Béticos y colchoneros se miden en La Cartuja con el objetivo de colarse entre los cuatro mejores de la competición más longeva del fútbol español. El enfrentamiento tiene precedentes halagüeños para el Atlético, pues la última vez que se cruzaron en el torneo del KO, en el curso 2012/13, los madrileños pasaron la eliminatoria de cuartos con un global de 1-3 haciendo valer la cómoda victoria en el Vicente Calderón (2-0) con goles de Radamel Falcao y Filipe Luís una semana más tarde en el Benito Villamarín.
El Atlético de Madrid visita al Real Betis para cerrar los cuartos de final en la Copa del Rey: una cita a la que los rojiblancos llegarán con caras nuevas (Mendoza, Vargas y Lookman) y en búsqueda de mantener sus opciones de luchar por un título, ante un rival que quiere soñar con llegar a la final en su estadio cuatro años después.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este último partido de cuartos de final de la Copa del Rey.
En directo, desde el Estadio La Cartuja de Sevilla, Betis-Atlético de Madrid.
Con el arbitraje del riojano Soto Grado.
- Adrián
- Aitor Ruibal
- Marc Bartra
- Diego Llorente
- Valentín Gómez
- Nelson Deossa
- Marc Roca
- Antony
- Pablo Fornals
- Abdessamad Ezzalzouli
- Chimy Ávila
- Suplentes: Pau López, Álvaro Valles, Angel Ortiz, Natan, Junior Firpo, Ricardo Rodríguez, Rodrigo Riquelme, Álvaro Fidalgo, Sergi Altimira, Pablo García y Cédric Bakambu
Atlético de Madrid
- Juan Musso
- Marcos Llorente
- Marc Pubill
- Dávid Hancko
- Matteo Ruggeri
- Giuliano Simeone
- Pablo Barrios
- Koke
- Alejandro Baena
- Ademola Lookman
- Antoine Griezmann
- Suplentes: Jan Oblak, Salvi Esquivel, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, José María Giménez, Nicolás González, Thiago Almada, Obed Vargas, Rodrigo Mendoza y Julián Alvarez