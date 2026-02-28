Lamine Yamal abre la lata en el Camp Nou
Barcelona
Villarreal
Lamine Yamal (m.27)
Tardó aquí mucho Dani Olmo y la terminó perdiendo ante Pepé.
Haciendo magia Lamine Yamal sobre el césped...
Empezó el show de Lamine Yamal 🍿#BarçaVillarreal | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/mgdCaz2IKb— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 28, 2026
Fuera de juego de Ayoze.
Falta a favor del Villarreal pese a las protestas de Balde.
Buen balón de Fermín para Lamine Yamal, que se planta ante Luiz Júnior y le bate con la zurda para hacer subir el 1-0 al marcador.
¡¡¡GOOOOOOOOL DEL BARÇAAAAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOOL DE LAMINEEEEE YAMAAAAAAAAL!!!
Vuelve a apretar el Villarreal buscando el área de Joan García...
¡CHUTA LAMINE CON LA ZURDA... A LAS MANOS DE LUIZ JÚNIOR!
¡Qué bien se la lleva aquí Gueye ante Raphinha!
El último en tocar fue Mikautadze, así que el balón es para el Barcelona...
Toca bien el Barcelona, buscando la portería de Luiz Júnior.
La falta parece clara, pero no la pita Díaz de Meras.
Protesta Flick una posible falta sobre Raphinha...
¡¡¡LA HA TENIDO AQUÍ EL BARÇA EN LA RÉPLICA, PERO FERMÍN LE HA PEGADO FATAL!!!
¡¡¡BUENOOOOOOO... CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL VILLARREAL CON MIKAUTADZE, MOLEIRO Y COMESAÑA, PERO DESVÍA PROVIDENCIALMENTE KOUNDÉ A CÓRNER!!!
El Barça sigue presionando arriba...
¡LE PEGA MAL RAPHINHA Y EL BALÓN SALE MUY DESVIADO!
¡Cómo se iba de nuevo Lamine Yamal!
Sigue intentándolo Lamine Yamal por la derecha... ¡CHUTA FERMÍN Y ACABA SACANDO LA PELOTA RENATO VEIGA!
No es bueno el pase de Lamine hacia Olmo... y acaba cortando Gueye.
¡¡¡COOOOOMIIIEEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Villarreal...
¡Saltan ya los 22 protagonistas al terreno de juego! Y se saludan los dos capitanes, Raphinha y Santi Comesaña...
¡Buena entrada en el Camp Nou! A punto de comenzar el partido...
Los dos equipos calentando sobre el césped del Spotify Camp Nou....
En el Villarreal, Marcelino repite el mismo once que derrotó al Valencia...
🟡 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🟡#BarçaVillarreal pic.twitter.com/46gZeADmDY— Villarreal CF (@VillarrealCF) February 28, 2026
Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Gueye, Pépé, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En el Barça salen de inicio Marc Bernal y Dani Olmo.
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #BarçaVillarreal pic.twitter.com/T1txjqbFPt— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 28, 2026
Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Bernal, Fermín, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran.
En el bando del 'Submarino amarillo', Marcelino García Toral no puede contar por varias lesiones con Logan Costa, Kambwala, Foyth y Gerard Moreno. Pero no son bajas recientes ni de última hora, y sin ellos ha logrado ganar al Valencia (2-1) en La Cerámica y al Levante (0-1) en el Ciutat de València, en dos derbis valencianos seguidos en los que ha hecho pleno.
No está el Barça en un escenario idílico. Y no lo está porque, pese a ser líder, recibe al tercer clasificado en un duelo directo por la Liga, con la baja de última hora de Frenkie de Jong -puntal para el técnico, Hansi Flick, en la medular- y con esa obligada remontada pendiente del martes, con un Villarreal enfrente que, además, ha ganado en sus dos últimas visitas a Barcelona.
El FC Barcelona recibe al Villarreal con la intención de lograr un triunfo que refuerce su liderato ante el tercer clasificado de la competición, pero también con un ojo puesto en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey del próximo martes ante el Atlético de Madrid, a pesar del 4-0 adverso de la ida.
¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital del partidazo de la jornada 26 de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el Camp Nou, FC Barcelona-Villarreal.
Con el arbitraje de Díaz de Mera Escuderos, del comité castellano-manchego.
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Alejandro Balde
- Fermín López
- Marc Bernal
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Ferran Torres
- Raphinha
- Suplentes: Wojciech Szczęsny, Eder Aller, João Cancelo, Ronald Araújo, Pedri, Marcus Rashford, Marc Casadó, Tomás Marqués, Robert Lewandowski y Roony Bardghji
Villarreal
- Luiz Júnior
- Santiago Mouriño
- Pau Navarro
- Renato Veiga
- Sergi Cardona
- Nicolas Pépé
- Santi Comesaña
- Pape Gueye
- Alberto Moleiro
- Ayoze Pérez
- Georges Mikautadze
- Suplentes: Arnau Tenas, Alfonso Pedraza, Alexander Freeman, Rafa Marín, Tajon Buchanan, Thomas Partey, Dani Parejo, Tani Oluwaseyi y Alfon González