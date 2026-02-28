Menú

Liga

LALIGA

Lamine Yamal abre la lata en el Camp Nou

Barcelona

1
0

Villarreal

Lamine Yamal (m.27)

Duelo de alturas en el Camp Nou entre el Barça y un Villarreal que han ganado en tres de sus últimas cuatro visitas a la Ciudad Condal.
EFE
Minuto 35

Tardó aquí mucho Dani Olmo y la terminó perdiendo ante Pepé.
Minuto 33

Haciendo magia Lamine Yamal sobre el césped...
Minuto 32

Fuera de juego de Ayoze.
Minuto 30

Falta a favor del Villarreal pese a las protestas de Balde.
Minuto 28

Buen balón de Fermín para Lamine Yamal, que se planta ante Luiz Júnior y le bate con la zurda para hacer subir el 1-0 al marcador.
Gol Minuto 27

¡¡¡GOOOOOOOOL DEL BARÇAAAAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOOL DE LAMINEEEEE YAMAAAAAAAAL!!!
Minuto 24

Vuelve a apretar el Villarreal buscando el área de Joan García...
Oportunidad Minuto 23

¡CHUTA LAMINE CON LA ZURDA... A LAS MANOS DE LUIZ JÚNIOR!
Minuto 22

¡Qué bien se la lleva aquí Gueye ante Raphinha!
Minuto 20

El último en tocar fue Mikautadze, así que el balón es para el Barcelona...
Minuto 17

Toca bien el Barcelona, buscando la portería de Luiz Júnior.
Minuto 15

La falta parece clara, pero no la pita Díaz de Meras.
Minuto 14

Protesta Flick una posible falta sobre Raphinha...
Oportunidad Minuto 11

¡¡¡LA HA TENIDO AQUÍ EL BARÇA EN LA RÉPLICA, PERO FERMÍN LE HA PEGADO FATAL!!!
Oportunidad Minuto 10

¡¡¡BUENOOOOOOO... CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL VILLARREAL CON MIKAUTADZE, MOLEIRO Y COMESAÑA, PERO DESVÍA PROVIDENCIALMENTE KOUNDÉ A CÓRNER!!!
Minuto 8

El Barça sigue presionando arriba...
Minuto 6

¡LE PEGA MAL RAPHINHA Y EL BALÓN SALE MUY DESVIADO!
Minuto 4

¡Cómo se iba de nuevo Lamine Yamal!
Oportunidad Minuto 2

Sigue intentándolo Lamine Yamal por la derecha... ¡CHUTA FERMÍN Y ACABA SACANDO LA PELOTA RENATO VEIGA!
Minuto 1

No es bueno el pase de Lamine hacia Olmo... y acaba cortando Gueye.
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOMIIIEEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Villarreal...
Suena el himno del Barça

¡Saltan ya los 22 protagonistas al terreno de juego! Y se saludan los dos capitanes, Raphinha y Santi Comesaña...
Todo preparado en la Ciudad Condal

¡Buena entrada en el Camp Nou! A punto de comenzar el partido...
Falta poco para que dé comienzo el partido

Los dos equipos calentando sobre el césped del Spotify Camp Nou....
Marcelino repite once

En el Villarreal, Marcelino repite el mismo once que derrotó al Valencia...

Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Gueye, Pépé, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.
Bernal y Olmo, titulares

¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En el Barça salen de inicio Marc Bernal y Dani Olmo.

Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Bernal, Fermín, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran.
Bajas importantes para Marcelino

En el bando del 'Submarino amarillo', Marcelino García Toral no puede contar por varias lesiones con Logan Costa, Kambwala, Foyth y Gerard Moreno. Pero no son bajas recientes ni de última hora, y sin ellos ha logrado ganar al Valencia (2-1) en La Cerámica y al Levante (0-1) en el Ciutat de València, en dos derbis valencianos seguidos en los que ha hecho pleno.
El Villarreal quiere volver a asaltar Barcelona

No está el Barça en un escenario idílico. Y no lo está porque, pese a ser líder, recibe al tercer clasificado en un duelo directo por la Liga, con la baja de última hora de Frenkie de Jong -puntal para el técnico, Hansi Flick, en la medular- y con esa obligada remontada pendiente del martes, con un Villarreal enfrente que, además, ha ganado en sus dos últimas visitas a Barcelona.
A reforzar el liderato

El FC Barcelona recibe al Villarreal con la intención de lograr un triunfo que refuerce su liderato ante el tercer clasificado de la competición, pero también con un ojo puesto en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey del próximo martes ante el Atlético de Madrid, a pesar del 4-0 adverso de la ida.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital del partidazo de la jornada 26 de LaLiga EA Sports.

En directo, desde el Camp Nou, FC Barcelona-Villarreal.

Con el arbitraje de Díaz de Mera Escuderos, del comité castellano-manchego.

Temas

Barcelona

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Eric García
  • Alejandro Balde
  • Fermín López
  • Marc Bernal
  • Dani Olmo
  • Lamine Yamal
  • Ferran Torres
  • Raphinha
  • Suplentes: Wojciech Szczęsny, Eder Aller, João Cancelo, Ronald Araújo, Pedri, Marcus Rashford, Marc Casadó, Tomás Marqués, Robert Lewandowski y Roony Bardghji

Villarreal

  • Luiz Júnior
  • Santiago Mouriño
  • Pau Navarro
  • Renato Veiga
  • Sergi Cardona
  • Nicolas Pépé
  • Santi Comesaña
  • Pape Gueye
  • Alberto Moleiro
  • Ayoze Pérez
  • Georges Mikautadze
  • Suplentes: Arnau Tenas, Alfonso Pedraza, Alexander Freeman, Rafa Marín, Tajon Buchanan, Thomas Partey, Dani Parejo, Tani Oluwaseyi y Alfon González

En Deportes