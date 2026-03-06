El Madrid gana en Balaídos con un gol de Valverde en el 94'
¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la narración en Libertad Digital del partido que abre esta jornada 27 de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el estadio Abanca Balaídos, Celta-Real Madrid.
Con el arbitraje de Díaz de Mera Escuderos, del comité castellano-manchego.
El Real Madrid visita Balaídos con la intención de sumar los tres puntos para olvidar las derrotas ligueras ante Osasuna y Getafe, y no aumentar una distancia que ya es de 4 puntos con el líder FC Barcelona. Mientras, el Celta acumula cuatro victorias seguidas y ya venció a los merengues hace tres meses en el Bernabéu.
Los blancos, además, llegan a Vigo con numerosísimas bajas (hasta diez) y la presencia de siete canteranos en la convocatoria de Arbeloa.
Entre las ausencias más destacadas, las de los lesionados Mbappé, Rodrygo y los sancionados Huijsen, Carreras y Mastantuono.
Claudio Giráldez, por su parte, solo tiene la baja de Pablo Durán, aunque es habitual ver rotaciones en un equipo que, pese a los cambios, no pierde su identidad.
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En el Real Madrid juegan de inicio Brahim, Mendy y Thiago Pitarch. Se queda de inicio en el banquillo Gonzalo.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @RCCelta
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/wQcs3wDOz5
¡Y ÉSTE ES EL ONCE DE GIRÁLDEZ EN EL CELTA!
𝑷𝒐𝒍𝒐 𝑹𝒆𝒂𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑪𝒆𝒍𝒕𝒂... 𝒙𝒐𝒈𝒂𝒓𝒂́𝒏... 🩵
Como era de esperar, Marcos Alonso, Starfelt y Borja Iglesias vuelven al equipo. Son titulares también Mingueza y Jutglà. No juegan ni Javi Rueda ni Fer López.
¡TREMENDO HOMENAJE DEL CELTISMO Y DE BALAÍDOS A MADONNA!
Espectacular... sonando el ‘Like a Prayer’ en Balaídos.
También espectacular cómo suena el himno del Celta en Balaídos.
¡REMATA BORJA IGLESIAS... PERO EL BALÓN SE VA A LAS NUBES!
Parecía que se había hecho mucho daño Tchouaméni, pero se recupera enseguida.
Presionando ahora bien el Madrid arriba.
La pone Trent con el exterior hacia Brahim, pero el pase no fue bueno y la pelota acabó saliendo por la línea de banda.
La acabó perdiendo arriba Brahim ante Román.
¡¡¡GRAN PARADA DE COURTOIS PARA DESVIAR EL DISPARO DE BORJA IGLESIAS!!!
Moviendo bien el Celta de lado a lado...
¡Tiene que salir Courtois de su área para despejar de cabeza ante la llegada de Jutglá!
¡¡¡AL PAAAAAAALOOOOOOO... VINÍCIIIIIIIIUS!!!
¡¡¡DOBLE OCASIÓN DE TCHOUAMÉNI.... EL SEGUNDO DISPARO ACABA EN CÓRNER!!!
¡¡¡GOOOOOOOOL DE TCHOUAMÉEEEEENIIIIIII!!! ¡¡¡SE ADELANTA EL MADRID EN BALAÍDOS!!!
¡Qué bien le pegó Tchouaméni! Remata el francés, la pelota pega en el palo y acaba colándose en la portería de Radu.
Mete la pierna Tchouaméni ante Iglesias y es Rüdiger quien acaba despejando en largo.
Intenta reaccionar el Celta, que tiene ahora la pelota en su poder y busca el área de Courtois.
¡¡¡PARADÓN DE COURTOIS EN EL MANO A MANO CON BORJA IGLESIAS... AUNQUE LA ACCIÓN NO VALE POR FUERA DE JUEGO!!!
Pases demasiado horizontales ahora por parte del Madrid...
¡CHUTA VALVERDE DESDE LEJOS PERO EL BALÓN SE VA MUY ARRIBA!
Así ha sido el golazo de Tchouaméni...
Así ha sido el golazo de Tchouaméni...
Falta de Valverde sobre Ilaix Moriba...
El Madrid sigue teniendo el control del partido en Balaídos...
¡¡¡¡GOOOOOOOL DEL PANDA IGLESIAAAAAAAS!!! ¡¡¡EMPATA EL CELTA DE VIGO!!!
Se va con facilifdad Williot de Arnold y se la pone a Borja Iglesias, que remata de primeras con la zurda para batir a Courtois.
No estaba bien Borja Iglesias, pero con este gol seguro que coge aire...
🚨🚨| GOAL: BORJA IGLESIAS EQUALIZES FOR CELTA!!!
Celta Vigo 1-1 Real Madridpic.twitter.com/p5UCyd2jbk— CentreGoals. (@centregoals) March 6, 2026
Muy estáticos los delanteros del Madrid...
Tocando y tocando el Madrid...
Amarilla para Borja Iglesias.
¡LA PUSO TRENT CON LA ZURDA, PERO DESPEJA LA ZAGA CELESTE ATRÁS!
¡SE MARCHA DESVIADO EL DISPARO DE TCHOUAMÉNI!
Intenta la guerra Brahim por su cuenta...
¡SE MARCHA DESVIADO EL DISPARO DE JUTGLÁ CON LA ZURDA!
La pone Mingueza al segundo palo buscando al Panda Iglesias, pero despeja bien Rüdiger.
Quiso jugar Asencio con Trent, pero el inglés no estaba pendiente.
Sigue el peligro sobre el área de Courtois...
¡¡¡PARAAAAADÓOOOOOOOON!!! ¡¡¡QUÉ PARADA DE COURTOIS A WILLIOT!!!
¡TRES MINUTOS MÁS!
¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO EN BALAÍDOS CON ESTE 1-1 EN EL MARCADOR!!!
Tablas al descanso en Balaídos. Se adelantó el Madrid con un gran gol de Tchouaméni, pero el Celta supo reaccionar y empató un cuarto de hora después por medio de Borja Iglesias, después de que Williot desnudara las carencias defensivas de Trent Alexander-Arnold. Courtois de nuevo decisivo con sus paradas, como la que le hizo a Williot a bocajarro poco antes del descanso.
¡Es todo por ahora! Pero no se vayan muy lejos porque regresamos en unos instantes con la segunda parte de este Celta-Real Madrid.
¡Hasta ahora mismo!
¡A punto de comenzar la segunda parte en Balaídos! En principio parece que sin cambios...
¡¡¡COOOOOOMIIIIIIENZAAAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Saca el Madrid de centro...
Sigue teniendo la pelota el Madrid...
Le metió Trent en un lío a Asencio...
De momento no calienta nadie en el Real Madrid...
Falta de Borja Iglesias sobre Mendy.
Le cuesta al Madrid porque el Celta le está presionando bien arriba.
Agarrón claro de Valverde a Williot.
¡LA PUSO VINI Y FUERZA EL CÓRNER TRAS TOCAR LA PELOTA EN JAVI RODRÍGUEZ!
Sigue mostrando Arnold muchas carencias en defensa.
¡PONE EL CENTRO JUTGLÁ, PERO ESTUVO ATENTO ASENCIO PARA DESVIAR A CÓRNER!
Fea caída de Thiago, aunque se levanta a toda velocidad.
Va a entrar Palacios de un momento a otro en el Real Madrid...
¡ESTÁ CRECIENDO THIAGO EN EL PARTIDO... IBA SU REMATE A PORTERÍA!
¡Reclama Güler penalti, pero no parece que haya nada!
Cambio en el Real Madrid, el primero: se va Güler y entra César Palacios.
Giráldez prepara un triple cambio en el Celta...
¡CHUTA VINÍCIUS DESDE FUERA DEL ÁREA, PERO ATAJÓ RADU!
¡SE VA MUY DESVIADO EL DISPARO DE CÉSAR PALACIOS, PERO ES CÓRNER!
¡A LAS NUBES EL GOLPEO DE VALVERDE EN EL RECHACE!
Triple cambio en el Celta, Giráldez quita a los tres de arriba: entran Fer López, Hugo Álvarez y El-Abdellaoui en sustitución de Williot, Borja Iglesias y Ferran Jutglá.
¡Ojo porque algo le han dicho desde la sala VOR a Díaz de Mera!
¡¡¡UUUUUFFFFFF.... PUES ESO ES PENALTI DE JUTGLÁ, PERO COMO UNA CASA!!!
¡¡¡NO HAY PENALTI PORQUE DÍAZ DE MERA VE UN EMPUJÓN ANTERIOR DE PALACIOS A MORIBA!!! ¡¡¡BIEN PITADO!!!
Intenta Vinicius una cabriola, no le sale y se burla la grada de Balaídos.
Cambio en el Madrid: entra Gonzalo por Brahim.
¡CHUTA THIAGO TRAS EL PASE DE VINICIUS, PERO DESVÍA JAVI RODRÍGUEZ A CÓRNER!
¡OJO PORQUE NO LLEGÓ RADU! Aunque hubo falta de Mendy en el ataque...
Sigue intentándolo el Madrid, que seguramente esté mereciendo más premio ahora mismo en Balaídos.
¡VA RAPIDÍSIMO GONZALO, PERO SALIÓ A TIEMPO RADU DE SU ÁREA!
¡Otro delantero más que mete Giráldez! Entra Iago Aspas por Óscar Mingueza.
Amarilla para Tchouaméni, que entró muy a destiempo.
¡¡¡AL PAAAAAAAALOOOOOOOOO... ASPAS, EN LA PRIMERA QUE HA TOCADO!!!
Ojo aquí a Fer López... se va de Thiago.
Manuel Ángel va a ser la última bala de Arbeloa...
Cambio en el Madrid, el último: entra Manuel Ángel por Thiago Pitarch.
Amarilla para Asencio por su entrada sobre Aspas.
En el Celta va a entrar Matías Vecino....
Entra Vecino por Ilaix Moriba... ¡Y SE AÑADEN CINCO MINUTOS MÁS!
¡Qué balón ha controlado ahí Iago Aspas!
¡PROVIDENCIAL AQUÍ MENDY EN EL CORTE ANTE EL-ABDELLAOUI!
¡¡¡GOOOOOOOOOLL DE VAAAALVEEERDEEEEEE!!! ¡¡¡EN EL 94!!!
Gol con fortuna del Madrid, pero gol. Le pega Fede Valverde y la pelota acaba dentro de la portería de Radu tras tocar en un defensa.
Así ha sido el gol de Fede Valverde...
VAYA GOLAZOOOOOOOO DE FEDE VALVERDE 😍😍😍😍 pic.twitter.com/hXvjePujYE— (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 6, 2026
El Celta con muchas prisas...
Ojo porque puede haber más... aunque Gonzalo se estrella contra un muro.
¡¡¡FIIIIIIIIIINAAAAAAAAAAAL!!! ¡¡¡VICTORIA AGÓNICA DEL MADRID PARA AGARRARSE A LA LIGA GRACIAS AL GOL DE VALVERDE EN EL 94’!!!
Parecía que iba a sumar un punto el Celta ante este Real Madrid, que ha acabado llevándose la victoria en Balaídos (1-2) gracias al afortunado gol de Fede Valverde en el minuto 94. Se agarra el equipo de Arbeloa a la Liga, días antes de medirse al Manchester City en la Champions.
¡Nada más, amigos! Mañana otros dos partidazos:
18:30 Atlético de Madrid – Real Sociedad
21:00 Athletic Club – FC Barcelona
¡Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima! ¡A descansar, que ya va tocando!
Celta
- Ionuț Radu
- Javi Rodríguez
- Carl Starfelt
- Marcos Alonso
- Óscar Mingueza
- Miguel Román
- Ilaix Moriba
- Sergio Carreira
- Ferran Jutglà
- Borja Iglesias
- Williot Swedberg
- Suplentes: Iván Villar, Carlos Domínguez, Manu Fernández, Javier Rueda, Joseph Aidoo, Alvaro Núñez, Fer López, Matías Vecino, Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Iago Aspas y Jones El-Abdellaoui
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Trent Alexander-Arnold
- Raúl Asencio
- Antonio Rüdiger
- Ferland Mendy
- Federico Valverde
- Aurélien Tchouaméni
- Thiago Pitarch
- Arda Güler
- Brahim Díaz
- Vinicius Júnior
- Suplentes: Sergio Mestre, Andriy Lunin, Daniel Carvajal, Fran García, Diego Aguado, Lamini Fati, César Palacios, Manuel Ángel Morán, Jorge Cestero y Gonzalo García