El Madrid gana en Balaídos con un gol de Valverde en el 94'

Celta

1
2

Real Madrid

Borja Iglesias (m.25)

Tchouaméni (m.11)
Valverde (m.90+4)

El Real Madrid busca la reacción. Los blancos, con dos derrotas seguidas, visitan a un Celta al alza antes de medirse al City en la Champions.
EFE
Previa

¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la narración en Libertad Digital del partido que abre esta jornada 27 de LaLiga EA Sports.

En directo, desde el estadio Abanca Balaídos, Celta-Real Madrid.

Con el arbitraje de Díaz de Mera Escuderos, del comité castellano-manchego.
Complicada visita a Balaídos

El Real Madrid visita Balaídos con la intención de sumar los tres puntos para olvidar las derrotas ligueras ante Osasuna y Getafe, y no aumentar una distancia que ya es de 4 puntos con el líder FC Barcelona. Mientras, el Celta acumula cuatro victorias seguidas y ya venció a los merengues hace tres meses en el Bernabéu.
Diez ausencias

Los blancos, además, llegan a Vigo con numerosísimas bajas (hasta diez) y la presencia de siete canteranos en la convocatoria de Arbeloa.

Entre las ausencias más destacadas, las de los lesionados Mbappé, Rodrygo y los sancionados Huijsen, Carreras y Mastantuono.
Solo una baja para Giráldez

Claudio Giráldez, por su parte, solo tiene la baja de Pablo Durán, aunque es habitual ver rotaciones en un equipo que, pese a los cambios, no pierde su identidad.
Brahim, Mendy y Thiago, titulares

¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En el Real Madrid juegan de inicio Brahim, Mendy y Thiago Pitarch. Se queda de inicio en el banquillo Gonzalo.
El once de Giráldez

¡Y ÉSTE ES EL ONCE DE GIRÁLDEZ EN EL CELTA!

Como era de esperar, Marcos Alonso, Starfelt y Borja Iglesias vuelven al equipo. Son titulares también Mingueza y Jutglà. No juegan ni Javi Rueda ni Fer López.

El Celta rinde homenaje a Madonna

¡TREMENDO HOMENAJE DEL CELTISMO Y DE BALAÍDOS A MADONNA!
Espectáculo en Vigo

Espectacular... sonando el ‘Like a Prayer’ en Balaídos.
Saltan los 22 futbolistas

También espectacular cómo suena el himno del Celta en Balaídos.
Minuto 1

¡REMATA BORJA IGLESIAS... PERO EL BALÓN SE VA A LAS NUBES!
Minuto 1

Parecía que se había hecho mucho daño Tchouaméni, pero se recupera enseguida.
Minuto 2

Presionando ahora bien el Madrid arriba.
Minuto 3

La pone Trent con el exterior hacia Brahim, pero el pase no fue bueno y la pelota acabó saliendo por la línea de banda.
Minuto 4

La acabó perdiendo arriba Brahim ante Román.
Oportunidad Minuto 5

¡¡¡GRAN PARADA DE COURTOIS PARA DESVIAR EL DISPARO DE BORJA IGLESIAS!!!
Minuto 7

Moviendo bien el Celta de lado a lado...
Minuto 8

¡Tiene que salir Courtois de su área para despejar de cabeza ante la llegada de Jutglá!
Oportunidad Minuto 9

¡¡¡AL PAAAAAAALOOOOOOO... VINÍCIIIIIIIIUS!!!
Oportunidad Minuto 10

¡¡¡DOBLE OCASIÓN DE TCHOUAMÉNI.... EL SEGUNDO DISPARO ACABA EN CÓRNER!!!
Gol Minuto 11

¡¡¡GOOOOOOOOL DE TCHOUAMÉEEEEENIIIIIII!!! ¡¡¡SE ADELANTA EL MADRID EN BALAÍDOS!!!
Minuto 12

¡Qué bien le pegó Tchouaméni! Remata el francés, la pelota pega en el palo y acaba colándose en la portería de Radu.
Minuto 13

Mete la pierna Tchouaméni ante Iglesias y es Rüdiger quien acaba despejando en largo.
Minuto 14

Intenta reaccionar el Celta, que tiene ahora la pelota en su poder y busca el área de Courtois.
Oportunidad Minuto 15

¡¡¡PARADÓN DE COURTOIS EN EL MANO A MANO CON BORJA IGLESIAS... AUNQUE LA ACCIÓN NO VALE POR FUERA DE JUEGO!!!
Minuto 18

Pases demasiado horizontales ahora por parte del Madrid...
Minuto 18

¡CHUTA VALVERDE DESDE LEJOS PERO EL BALÓN SE VA MUY ARRIBA!
Minuto 19

Así ha sido el golazo de Tchouaméni...
Minuto 20

Falta de Valverde sobre Ilaix Moriba...
Minuto 22

El Madrid sigue teniendo el control del partido en Balaídos...
Gol Minuto 25

¡¡¡¡GOOOOOOOL DEL PANDA IGLESIAAAAAAAS!!! ¡¡¡EMPATA EL CELTA DE VIGO!!!
Minuto 26

Se va con facilifdad Williot de Arnold y se la pone a Borja Iglesias, que remata de primeras con la zurda para batir a Courtois.
Minuto 26

No estaba bien Borja Iglesias, pero con este gol seguro que coge aire...
Minuto 28

Muy estáticos los delanteros del Madrid...
Minuto 29

Tocando y tocando el Madrid...
Tarjeta amarilla Minuto 30

Amarilla para Borja Iglesias.
Minuto 32

¡LA PUSO TRENT CON LA ZURDA, PERO DESPEJA LA ZAGA CELESTE ATRÁS!
Minuto 34

¡SE MARCHA DESVIADO EL DISPARO DE TCHOUAMÉNI!
Minuto 38

Intenta la guerra Brahim por su cuenta...
Minuto 39

¡SE MARCHA DESVIADO EL DISPARO DE JUTGLÁ CON LA ZURDA!
Minuto 41

La pone Mingueza al segundo palo buscando al Panda Iglesias, pero despeja bien Rüdiger.
Minuto 43

Quiso jugar Asencio con Trent, pero el inglés no estaba pendiente.
Minuto 44

Sigue el peligro sobre el área de Courtois...
Oportunidad Minuto 45

¡¡¡PARAAAAADÓOOOOOOOON!!! ¡¡¡QUÉ PARADA DE COURTOIS A WILLIOT!!!
Minuto 45+1

¡TRES MINUTOS MÁS!
Comienzo o final Minuto 45+3

¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO EN BALAÍDOS CON ESTE 1-1 EN EL MARCADOR!!!
Descanso

Tablas al descanso en Balaídos. Se adelantó el Madrid con un gran gol de Tchouaméni, pero el Celta supo reaccionar y empató un cuarto de hora después por medio de Borja Iglesias, después de que Williot desnudara las carencias defensivas de Trent Alexander-Arnold. Courtois de nuevo decisivo con sus paradas, como la que le hizo a Williot a bocajarro poco antes del descanso.
Volvemos enseguida

¡Es todo por ahora! Pero no se vayan muy lejos porque regresamos en unos instantes con la segunda parte de este Celta-Real Madrid.

¡Hasta ahora mismo!
Todo preparado

¡A punto de comenzar la segunda parte en Balaídos! En principio parece que sin cambios...
Comienzo o final Minuto 46

¡¡¡COOOOOOMIIIIIIENZAAAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Saca el Madrid de centro...
Minuto 46

Sigue teniendo la pelota el Madrid...
Minuto 47

Le metió Trent en un lío a Asencio...
Minuto 48

De momento no calienta nadie en el Real Madrid...
Minuto 51

Falta de Borja Iglesias sobre Mendy.
Minuto 52

Le cuesta al Madrid porque el Celta le está presionando bien arriba.
Minuto 53

Agarrón claro de Valverde a Williot.
Minuto 54

¡LA PUSO VINI Y FUERZA EL CÓRNER TRAS TOCAR LA PELOTA EN JAVI RODRÍGUEZ!
Minuto 56

Sigue mostrando Arnold muchas carencias en defensa.
Minuto 58

¡PONE EL CENTRO JUTGLÁ, PERO ESTUVO ATENTO ASENCIO PARA DESVIAR A CÓRNER!
Minuto 59

Fea caída de Thiago, aunque se levanta a toda velocidad.
Minuto 61

Va a entrar Palacios de un momento a otro en el Real Madrid...
Minuto 63

¡ESTÁ CRECIENDO THIAGO EN EL PARTIDO... IBA SU REMATE A PORTERÍA!
Minuto 64

¡Reclama Güler penalti, pero no parece que haya nada!
Cambio Minuto 64

Cambio en el Real Madrid, el primero: se va Güler y entra César Palacios.
Minuto 65

Giráldez prepara un triple cambio en el Celta...
Minuto 66

¡CHUTA VINÍCIUS DESDE FUERA DEL ÁREA, PERO ATAJÓ RADU!
Oportunidad Minuto 67

¡SE VA MUY DESVIADO EL DISPARO DE CÉSAR PALACIOS, PERO ES CÓRNER!
Minuto 68

¡A LAS NUBES EL GOLPEO DE VALVERDE EN EL RECHACE!
Cambio Minuto 69

Triple cambio en el Celta, Giráldez quita a los tres de arriba: entran Fer López, Hugo Álvarez y El-Abdellaoui en sustitución de Williot, Borja Iglesias y Ferran Jutglá.
Minuto 70

¡Ojo porque algo le han dicho desde la sala VOR a Díaz de Mera!
Minuto 70

¡¡¡UUUUUFFFFFF.... PUES ESO ES PENALTI DE JUTGLÁ, PERO COMO UNA CASA!!!
Oportunidad Minuto 72

¡¡¡NO HAY PENALTI PORQUE DÍAZ DE MERA VE UN EMPUJÓN ANTERIOR DE PALACIOS A MORIBA!!! ¡¡¡BIEN PITADO!!!
Minuto 74

Intenta Vinicius una cabriola, no le sale y se burla la grada de Balaídos.
Cambio Minuto 76

Cambio en el Madrid: entra Gonzalo por Brahim.
Minuto 78

¡CHUTA THIAGO TRAS EL PASE DE VINICIUS, PERO DESVÍA JAVI RODRÍGUEZ A CÓRNER!
Minuto 79

¡OJO PORQUE NO LLEGÓ RADU! Aunque hubo falta de Mendy en el ataque...
Minuto 81

Sigue intentándolo el Madrid, que seguramente esté mereciendo más premio ahora mismo en Balaídos.
Minuto 82

¡VA RAPIDÍSIMO GONZALO, PERO SALIÓ A TIEMPO RADU DE SU ÁREA!
Cambio Minuto 83

¡Otro delantero más que mete Giráldez! Entra Iago Aspas por Óscar Mingueza.
Tarjeta amarilla Minuto 85

Amarilla para Tchouaméni, que entró muy a destiempo.
Oportunidad Minuto 86

¡¡¡AL PAAAAAAAALOOOOOOOOO... ASPAS, EN LA PRIMERA QUE HA TOCADO!!!
Minuto 88

Ojo aquí a Fer López... se va de Thiago.
Minuto 88

Manuel Ángel va a ser la última bala de Arbeloa...
Cambio Minuto 89

Cambio en el Madrid, el último: entra Manuel Ángel por Thiago Pitarch.
Tarjeta amarilla Minuto 89

Amarilla para Asencio por su entrada sobre Aspas.
Minuto 90

En el Celta va a entrar Matías Vecino....
Cambio Minuto 90

Entra Vecino por Ilaix Moriba... ¡Y SE AÑADEN CINCO MINUTOS MÁS!
Minuto 90+2

¡Qué balón ha controlado ahí Iago Aspas!
Oportunidad Minuto 90+3

¡PROVIDENCIAL AQUÍ MENDY EN EL CORTE ANTE EL-ABDELLAOUI!
Gol Minuto 90+4

¡¡¡GOOOOOOOOOLL DE VAAAALVEEERDEEEEEE!!! ¡¡¡EN EL 94!!!
Minuto 90+4

Gol con fortuna del Madrid, pero gol. Le pega Fede Valverde y la pelota acaba dentro de la portería de Radu tras tocar en un defensa.
Minuto 90+5

Así ha sido el gol de Fede Valverde...
Minuto 90+5

El Celta con muchas prisas...
Minuto 90+5

Ojo porque puede haber más... aunque Gonzalo se estrella contra un muro.
Comienzo o final Minuto 90+6

¡¡¡FIIIIIIIIIINAAAAAAAAAAAL!!! ¡¡¡VICTORIA AGÓNICA DEL MADRID PARA AGARRARSE A LA LIGA GRACIAS AL GOL DE VALVERDE EN EL 94’!!!
Agónica victoria del Madrid

Parecía que iba a sumar un punto el Celta ante este Real Madrid, que ha acabado llevándose la victoria en Balaídos (1-2) gracias al afortunado gol de Fede Valverde en el minuto 94. Se agarra el equipo de Arbeloa a la Liga, días antes de medirse al Manchester City en la Champions.
Mañana más

¡Nada más, amigos! Mañana otros dos partidazos:

18:30 Atlético de Madrid – Real Sociedad
21:00 Athletic Club – FC Barcelona
Despedida

¡Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima! ¡A descansar, que ya va tocando!

Temas

Celta

  • Ionuț Radu
  • Javi Rodríguez
  • Carl Starfelt
  • Marcos Alonso
  • Óscar Mingueza
  • Miguel Román
  • Ilaix Moriba
  • Sergio Carreira
  • Ferran Jutglà
  • Borja Iglesias
  • Williot Swedberg
  • Suplentes: Iván Villar, Carlos Domínguez, Manu Fernández, Javier Rueda, Joseph Aidoo, Alvaro Núñez, Fer López, Matías Vecino, Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Iago Aspas y Jones El-Abdellaoui

Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Trent Alexander-Arnold
  • Raúl Asencio
  • Antonio Rüdiger
  • Ferland Mendy
  • Federico Valverde
  • Aurélien Tchouaméni
  • Thiago Pitarch
  • Arda Güler
  • Brahim Díaz
  • Vinicius Júnior
  • Suplentes: Sergio Mestre, Andriy Lunin, Daniel Carvajal, Fran García, Diego Aguado, Lamini Fati, César Palacios, Manuel Ángel Morán, Jorge Cestero y Gonzalo García

