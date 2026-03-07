¡Excelsa primera parte del Athletic!
Athletic de Bilbao
Barcelona
El Barcelona necesita ganar en la siempre complicada plaza de San Mamés si quiere mantener los 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid.
Cambios al descanso en ambos equipos. En el Athletic se marcó Selton entra Sancet y en el Barcelona entra Pedri por Bernal.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTE! Mueve el Barcelona.
ENORME primera parte del Athletic que ha desactivado por completo al Barcelona con una energía tremenda. Presión tras pérdida excelsa y ataques verticales buscando la espalda de la zaga azulgrana. Solo le faltó el gol a los de Txingurri Valverde.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DE LA PRIMERA PARTE!
¡FERRAN TORRESSSSSSSSSSSS! Remata en el primer palo de tacón y no clava un golazo por centímetros. El balón salió lamiendo el palo.
La pone Lamine...
IMPERIAL LAPORTE
Se cruzó perfecto para cortar un pase con el exterior de Lamine a Ferran Torres. Será saque de esquina.
Tres minutos de descuento.
La ocasión, UNA MÁS, del Athlrtic:
March 7, 2026
¡OTRA VEZ LLEGA MUY CLARO EL ATHLETIC! Recibe a la espalda de la zaga Robert Navarro que solo tenía que poner el pase de la muerte para la llegada de Selton o Iñaki Williams pero la pone HORRIBLE y se salva el Barcelona.
Aquí tienen el gol anulado:
March 7, 2026
Gol anulado a Iñaki Williams por un claro fuera de juego. Recibió tarde el pase al espacio de Robert Navarro.
Falta de Cubarsí, pedía la tarjeta con insistencia San Mamés pero no la saca Munuera Montero.
Aquí tienen la enorme ocasión del Athletic:
March 7, 2026
¡HANNITA QUERIDA, LA QUE HA TENIDO SELDON! Se queda solo tras un gran pase de Berenguer ante Joan García que sale con todo y le gana la acción en el uno contra uno.
¡LA MÁS CLARA DEL BARCELONA! Cancelo conduce por banda izquierda, hace un recorte espectacular dejando atrás a Berenguer y Laporte pero sale con todo Unai Simón y se impone en el uno contra uno.
Rashford se ha jugado la amarilla con Gorosabel con una entrada a ras de suelo.
RADIOGRAFÍA DEL PARTIDO
Qué buena primera media hora de partido está firmando el Athletic. Muy intenso en la marca, con una presión asfixiante tras pérdida, juntándose muy bien cuando no recupera en bloque medio y llegando y con peligro al área de Joan García. Mucho mejor que un Barcelona que no ha sido capaz de hacer lucir a sus hombres de ataque -Lamine está OFF- y que no ha tenido ocasiones claras de gol.
El partido se paró en ritmo con la lesión, parece que grave de rodilla, de Unai Gómez, pero de nuevo el Athletic está luciendo y llegando.
Balón largo para Williams que hace salir de su cueva a Joan García. Despejó bien el portero ex del Espanyol.
¡OTRA LLEGADA DEL ATHLETIC! Balón a la espalda de la zaga, entra solo Selton pero estaba muy escorado y su disparo lo saca Joan García. Cuando termina la jugada con el disparo cazando el rechace desde la frontal Iñaki Williams el línea levanta la bandera.
¡QUÉ MAL RASHFORD! Recuperó Olmo le puso el balón al espacio hacía su izquierda para el jugador cedido por el United pero su centro fue terrible y será balón para el Athletic.
Choque de trenes entre Adama y Eric García. Se levantan ya ambos. Son dos auténticos TOROS.
Aquí tienen la imagen terrible de la lesión de Unai Gómez.
March 7, 2026
Esperemos que sea lo menos posible.
Se cae Ferran cuando le llegaba de dulce el balón al borde del área... inicio HORRIBLE del ex del Valencia y City.
Jaureguizaaaaar vaya balón le quedó botando en el área pero se le fue arriba.
Despejó un IMPERIAL Laporte.
Falta lateral a favor del Barcelona. La va a colgar Lamine...
Minutos insulsos en el partido. El Barcelona domina la posesión pero sin nada de profundidad. No hace daño a un buen colocado Athletic.
Aquí tienen el excelente centro de Berenguer que Iñaki remata horrible. La jugada como puede ver viene originada por lo que ha sido la tónica en los primeros minutos, esa presión terrible tras pérdida del Athletic:
March 7, 2026
El Barcelona respira a través de la posesión y sacándose de encima la presión asfixiante inicial del Athletic.
Minutos de coger aire de ambos equipos. La lesión de Unai Gómez ha anestesiado el partido.
La lesión de Unai Gómez tiene pinta de ser grave y deja frio a un San Mamés que estaba siendo una caldera. Un jarro de agua fría para un partido que había iniciado con un ritmo trepidante.
Pues no puede ni apoyar Unai Gómez. Se tiene que ir entra Robert Navarro.
¡Que mala pinta la acción en la que se ha hecho daño Unai! Parece que se ha podido hacer mucho daño en su rodilla. Le atienden fuera del campo. Calienta Robert Navarro.
¡AHORA LA TIENE EL BARCELONA!
Gran pase de Lamine para un Ferran que estaba escorado y prefirió dejarla de cara para Rashford en vez de rematar, el balón toca en Laporte y casi se introduce en la portería de Unai Simón.
El inicio del Athletic es tremendo impulsado por un San Mamés que aprieta de lo lindo. Lleno total y ambientazo en La Catedral.
¡Y OTRA MÁS DEL ATHLETIC! Centro golosísimo al área f Berenguer que remata HORRIBLE con el brazo tras rozar con su cabeza Iñaki Williams. Estaba en una posición inmejorable el mayor de los Williams pero pifió su remate.
¡Y OTRA LLEGADA DEL ATHLETIC! Balón largo sobre Unai Gómez que no la engancha bien y su remate se marcha por encima del larguero.
Responde el Barcelona pero hay fuera de juego de Ferran Torres.
Despeja la zaga del Barcelona.
El saque de esquina lo bota Berenguer...
¡LA QUE HA TENIDO EL ATHLETIC! Primera jugada del partido, centro desde banda izquierda de Yuri y en su intento de despejar no la cuela en su propia portería de MILAGRO Cancelo.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO! Mueve el Athletic.
TRENCILLAS
Munuera Montero será el árbitro del Athletic-Barça en San Mamés con Valentín Pizarro a los mandos del VAR.
Sorpresón de Flick que deja en el banquillo a Raphinha y Pedri. Da la alternativa en el once el teutón a Casadó, Rashford y Dani Olmo.
Lewandowski, que vuelve tras su lesión, también comenzará en el banquillo.
Por su parte el Barcelona sale de cara con: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Marc Bernal, Casadó; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; Ferran Torres.
Mete cuatro novedades en su once Txingurri Valverde respecto al equipo que salió de cara en San Sebastián en Copa. Dos de ellas, en los laterales con las entradas de Gorosabel y Adama. En la mediapunta, aparece el joven Selton. Apuesta por Unai Gómez como el ‘9’.
Ojo que ya tenemos onces iniciales. Vamos a repasarlos:
Por el Athletic jugarán: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Adama; Rego, Jauregizar; Iñaki Williams, Selton, Berenguer; Unai Gómez.
OJO AL DATO
El Barcelona se ha impuesto en sus últimos cinco enfrentamientos ante el Athletic entre todas las competiciones con un balance de 16 goles a favor y tan solo uno en contra.
En el Barcelona se lo pierden por lesión De Jong, Gavi, Balde, Koundé y Christensen.
En lo estrictamente deportivo ambos equipos llegan a la cita con bajas importantes. El Athletic no podrá contar con los lesionados Paredes, Egiluz, Beñat Prados, Sannadi ni con Nico Williams. Tampoco estará el sancionado por dopaje Yeray.
Por su parte el Athletic, que lleva una temporada bastante mediocre tras quedarse fuera de la fases eliminatorias de la Champions y caer en semifinales de Copa del Rey ante la Real Sociedad, busca aumentar su nivel de juego y competitividad para luchar en Liga por meterse en puestos europeos.
Tras la agónica victoria de este viernes del Real Madrid en Balaídos ante el Celta (1-2) con ese tanto de Fede Valverde en el último minuto los de Flick necesitan ganar en Bilbao si quieren mantener a los merengues a más de un partido de distancia (ahora mismo les separa un solo punto).
Saludos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida desde el estadio de La Catedral donde viviremos en directo el partidazo de la jornada 27 que mide al Athletic y al F.C. Barcelona.
Athletic de Bilbao
- Unai Simón
- Andoni Gorosabel
- Daniel Vivian
- Aymeric Laporte
- Adama Boiro
- Mikel Jauregizar
- Alejandro Rego
- Álex Berenguer
- Selton Sanchez
- Unai Gómez
- Iñaki Williams
- Suplentes: Alex Padilla, Yuri Berchiche, Jesús Areso, Iker Monreal Agundez, Íñigo Lekue, Eder Garcia, Robert Navarro, Mikel Vesga, Iñigo Ruiz de Galarreta, Nico Serrano, Oihan Sancet y Gorka Guruzeta
Barcelona
- Joan García
- João Cancelo
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Gerard Martín
- Marc Casadó
- Marc Bernal
- Dani Olmo
- Lamine Yamal
- Ferran Torres
- Marcus Rashford
- Suplentes: Diego Kochen, Wojciech Szczęsny, Ronald Araújo, Álvaro Cortés, Xavi Espart, Pedri, Tomás Marqués, Fermín López, Raphinha, Robert Lewandowski y Roony Bardghji