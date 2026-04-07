¡Sorpresones en el once del Real Madrid!
El Real Madrid se mide al Bayern Múnich en un partidazo en el que solo uno puede quedar vivo.
Real Madrid
Bayern de Múnich
El Santiago Bernabéu se viste de gala para acoger la ida de los cuartos de final de la Champions League. El Madrid saldrá con todo ante un Bayern que recupera al pistolero Harry Kane.
El Bernabéu será una caldera, pero el Bayern no estará solo. 4.000 gargantas animarán a los bávaros:
🔴📢 AUF GEHT'S BAYERN, KÄMPFEN UND SIEGEN! 📢🔴 pic.twitter.com/snUGzBFFZi— FC Bayern München (@FCBayern) April 7, 2026
DETALLE TÁCTICO
El Bayern, uno de los grandes favoritos para ganar esta Champions, parece que está por delante en esta eliminatoria del Real Madrid en las apuestas de muchos especialistas. Y yo digo, ojo, cuidado: este Madrid cuando más luce y como más daño puede hacer es con espacios. Ya lo demostró ante el City. El Bayern está acostumbrado a defender a pares -hombre a hombre- con una asfixiante presión adelantada y tiene dos centrales bastantes rígidos y lentos al girarse. El Madrid si es capaz de salir de esa presión encontrará espacios a la espalda de la zaga germana y ahí puede hacer muchísimo daño a los bávaros. Para mi es el tipo de rival, por estilo de juego, que le viene como un guante al equipo de Arbeloa que eso si deberá encontrar el equilibrio que apreció con la ausencia de Mbappé y Bellingham si no quiere sufrir mucho con las acometidas del equipo de Kompany.
Pues hay sorpresa. No entra Militao de inicio y tampoco Jude Bellingham. Arbeloa mantiene a Thiago Pitarch y a Güler en la sala de máquinas y en el centro de la zaga repiten Rüdiger y Huijsen.
Ojo que ya tenemos once del Real Madrid. Sale Arbeloa de cara con: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Pitarch, Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Vinicius y Mbappé.
En el Bayern la única ausencia confirmada es la de Sven Ulreich. El arquero suplente no estará disponible, aunque su baja no impacta directamente en el once titular. Llegan, pero justos físicamente, Neuer y el mencionado Harry Kane.
Vamos a repasar las bajas con las que llegan ambos equipos. El Real Madrid ha ido vaciando su enfermería. Ante el Bayern no estarán los lesionados Dani Ceballos, Ferland Mendy, Courtois ni Rodrygo.
Noche de Champions, noche de gala en el Bernabéu. Ojo al vídeo que ha colgado el club en sus redes sociales:
PELOS DE PUNTA. pic.twitter.com/Hycpft0yxB— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2026
En lo estrictamente deportivo ambos llegan con novedades. El Real Madrid ha recuperado para la eliminatoria a Mbappé y Militao mientras el Bayern contará con su gran killer, el pistolero Harry Kane que además de firmar unos números tremendos llega con muchas ganas a esta eliminatoria y es que casi tres años, en el verano de 2023 cuando su salida del Tottenham estaba cantada, el Madrid tuvo a tiro su fichaje, parte de la dirección deportiva consideraba que era el mimbre perfecto que le faltaba a los merengues que sin embargo decidieron, por orden de su presidente Florentino Pérez, esperar un año e ir con todo a por Kylian Mbappé.
Pero aquí en este territorio de Champions, donde el Real Madrid es el auténtico Rey de Europa, da igual las sensaciones, las inercias o las tendencias. El Madrid se transforma en su competición fetiche. Se crecen los merengues que ya demostraron en octavos frente al City que tienen mimbres de sobra para tumbar a cualquiera.
Menudo partidazo tenemos en el horizonte. TREMENDO. Se enfrentan un Real Madrid que está siendo un equipo muy esquizofrénico esta temporada -capaz de lo mejor como fue destrozar al City- o de lo peor -perder en casa ante el Getafe o ante un Mallorca en descenso- ante un Bayern Múnich que no pierde desde el 26 de noviembre (3-1 frente al Arsenal) hace nada más y nada menos que 26 partidos.
Saludos, muy buenas tardes. Libertad Digital les da la bienvenida para vivir desde el Santiago Bernabéu la ida de los cuartos de final de la Champions League que mide en el coliseo merengue al Real Madrid y al Bayern Múnich.