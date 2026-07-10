Sorpresa en España: no juega Pedri y entra Fabián Ruiz en su lugar
España se mide a una Bélgica que ha sorprendido a todos los aficionados al fútbol colándose en los cuartos del Mundial cuando nadie lo esperaba.
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España vuelve al SoFi Stadium tras dos grandes partidos ante Austria y Portugal pero no podrá bajar los brazos ante la Bélgica de Courtois. Partidazo en Los Ángeles.
Así de desenfadada ha sido la llegada de los españoles al SoFi Stadium de Los Ángeles… no parecen preocupados por el encuentro de cuartos ante Bélgica.
A Bélgica no se la esperaba a estas alturas del torneo. No empezaron bien la cita mundialista, pero consiguieron cerrar la fase de grupos en primera posición. En dieciseisavos llevaron a cabo una épica remontada frente a Senegal y en la ronda de octavos se enfrentaron a la gran anfitriona Estados Unidos. El partido estuvo marcado por la polémica que involucró al delantero americano Balogun, el presidente de la FIFA Infantino y el mandatario del país Donald Trump. Los belgas se tomaron la justicia por su mano y golearon a su contrincante (1-4).
Recordar también que los de Luis de la Fuente han superado la barrera de los octavos, algo que no ocurría desde el año 2010 en Sudáfrica, donde la selección española se proclamó campeona.
Y tenemos también ONCE DE BÉLGICA: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans, De Bruyne; Trossard, Doku y De Ketelaere.
Mientras esperamos el once inicial de Bélgica os cuento que Michael Oliver será el árbitro principal del partido de cuartos de final que enfrentará a la selección española contra Bélgica en Los Ángeles.
Recordemos que Oliver ha dirigido en siete ocasiones en partidos oficiales a la selección española, que se mantiene invicta con el árbitro británico (4 victorias y 3 empates), el último la goleada a domicilio frente a Turquía (0-6), en la fase de clasificación del Mundial. Bélgica, mientras, ganó los dos encuentros oficiales que le dirigió.
La sorpresa del técnico español es que se cae de la alineación Pedri después de haber sido titular todos los partidos anteriores… Ya ha dicho el riojano que piensa cada partido pero es llamativa la ausencia del canario.
Dani Olmo, pieza clave para el engranaje ofensivo del equipo, repite como enganche, Pedro Porro le sigue comiendo la tostada a Marcos Llorente y Baena se ganó el formar en el costado izquierdo del ataque.
OJO QUE YA TENEMOS ONCE DE ESPAÑA. Sale de cara Luis de la Fuente con: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
En las horas previas al encuentro el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, se ha dado un baño de masas en Los Ángeles…
Esperando ansiosos las alineaciones de ambas selecciones… no deberían tardar mucho en salir.
En total, España y Bélgica se han enfrentado en 23 ocasiones, con 12 victorias españolas, seis triunfos belgas y cuatro empates. Además, en los últimos tiempos España sólo perdió uno de sus once choques frente a los 'Diablos Rojos', el encuentro de México 1986.
España, que firmó su mejor partido del Mundial en octavos ante la Portugal de Cristiano Ronaldo necesita mantener el nivel en un duelo ante una Bélgica que tiene talento de sobra y lo ha demostrado en todos los partidos anteriores del Mundial.
Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a la retransmisión en directo desde Libertad Digital del duelo que mide a España y Bélgica en los cuartos de final del Mundial. ¡SE AVECINA PARTIDAZO! Les saluda Belén Lázaro, un placer como siempre.