El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno, explicó a EFE, con miras a la próxima temporada -que arranca el primer fin de semana de marzo, en Baréin- y en el marco de la presentación del AMR24, el nuevo monoplaza de su escudería, que "ojalá tenga el privilegio de lograr la primera victoria de la historia de Aston Martin".

"Ojalá llegase la primera victoria para este equipo, para Aston Martin, de verde. Y que yo pudiera estar al volante. Sería un privilegio tener mi nombre en la historia de esta marca", contestó el doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006) -que el año pasado se convirtió, con 42 años, en la sensación de la temporada, al subir ocho veces al podio en su primera campaña con la escudería de Silverstone (Inglaterra)- en una videoconferencia con un reducido grupo de medios, al ser cuestionado por Efe durante la misma.

Alonso, que explicó que físicamente se encuentra "mejor que nunca" y que aún no ha decidido si quiere seguir, ni durante cuánto tiempo lo haría, en la F1, pero que en caso de que así fuese, se sentaría "primero con Aston Martin" para hablar de su futuro -tiene contrato en vigor este año-, logró cuatro terceros puestos en las primeras cinco carreras de la pasada temporada. Luego, firmó tres brillantes segundas plazas -en Mónaco, Canadá y Países Bajos-, antes de subir de nuevo al cajón -con el mejor adelantamiento del año, según la FIA (Federación Internacional del Automóvil) al mexicano Sergio Pérez- en Sao Paulo (Brasil). Donde concluyó tercero la antepenúltima carrera del campeonato, antes de asegurar el cuarto puesto final en el Mundial, en otra temporada sobresaliente.

Con 32 victorias en la F1, Fernando no pudo lograr el pasado curso la ansiada '33'; pero elevó a 106 su número de podios en la categoría reina; en la que cuenta asimismo 22 'poles' y 24 vueltas rápidas.

Al ser preguntado por Efe cuáles son sus objetivos realistas con miras a la próxima campaña, ya que de repetir el salto cualitativo dado por Aston Martin entre 2022 y 2023 estaría, sin duda, luchando por el título mundial -algo que se antoja difícil-, Alonso respondió, sonriente, que en ese caso, si así fuese, "no estaría aquí".

"Estaría en un bar, tomando una cerveza con el equipo", apuntó, en clave de humor.

"Es diferente firmar una cosa o decir un objetivo claro. Me gustaría estar en los puntos siempre, regularmente. Luchar por los podios de manera recurrente. Los ocho del año pasado ojalá se repitan; o que sean ésos como mínimo. Ojalá llegase una victoria, la primera para este equipo, para Aston Martin; la primera de verde. Y que yo pudiera estar al volante. Sería un privilegio tener mi nombre en la historia de esta marca. Pero es difícil saberlo a día de hoy. Hasta que no hagamos las primeras pruebas no sabremos", dijo.

"Puede que sea así o puede que sea todo lo contrario; y que estés en los puntos de vez en cuando y que no haya ningún podio en todo el año. Y de repente te quedas con un mal sabor de boca, porque va a estar súper competitiva la parrilla", explicó el 'buque insignia' del equipo de Silverstone, cuyo AMR24 rodará por primera vez entre el 21 y el 23 de este mes, asimismo en Baréin.

"No hay que olvidar que tenemos a dos Red Bull, a dos Ferrari, a dos Mercedes y a dos McLaren. Que, siendo honestos, acabaron el año un pasito o dos por delante nuestra. Y son ocho coches. Entonces, te puedes plantar noveno en un momento; y quedarte con cara un poco extrañada. Incluso los Alpha Tauri acabaron muy fuertes el año pasado", comentó a Efe el genial piloto asturiano.

"Hay que tener respeto por todos. Hay que tener respeto por la competición. Y, al mismo tiempo, ser ambiciosos y trabajar sin descanso aquí (en la factoría) para ser fuertes", añadió el doble campeón mundial de F1.