Doblete de McLaren en Hungría: el infierno de Verstappen

Hoy ha ganado Oscar Piastri su primera carrera de Formula 1, pero sobre todo, ha ganado McLaren. Con la segunda posición de Lando Norris, que ha dejado pasar al australiano en la recta final de la carrera, afianzan la unión del equipo de cara a lo que resta de la temporada y se acercan, no solo al campeonato del mundo de pilotos, con un Max Verstappen en quinta posición, si no que se acercan en el Mundial de constructores al equipo Red Bull y se quedan solo a 51 puntos de distancia del equipo austríaco.

En la salida ya hemos tenido la primera de Verstappen, que en el cuerpo a cuerpo, nunca sabes quien va a pasar por la trazada y quien acaba contra el muro, como estos años siempre ha ido solo en cabeza, nos habíamos olvidado de su temeraria conducción. Norris desde la pole, seguido por Piastri y Verstappen, ha llegado entre ambos pilotos a la primera curva. Norris ha seguido su trazada pero el holandés ha decidido que por fuera de pista iba a ser la mejor opción para ganar posición. Una posición que le han obligado a devolver al británico, evidentemente. Verstappen, no lo entendía y ha tenido una radio divertida con su equipo.

Piastri fue el más listo de la clase 🤓👏#HungriaDAZNF1 🇭🇺 pic.twitter.com/WtucykT32x — DAZN España (@DAZN_ES) July 21, 2024

🗣️ Verstappen echando FUEGO por la radio 🔥🔥 "Ok, ¿entonces puedes sacar a la gente de la pista ahora? Puedes decirle a la FIA que así es como vamos a conducir de ahora en adelante..."#HungriaDAZNF1 🇭🇺 pic.twitter.com/gWpjwkziE7 — DAZN España (@DAZN_ES) July 21, 2024

Verstappen ha seguido viviendo un infierno. Mientras los McLaren y los Ferrari han gestionado como de costumbre sus estrategias, hoy los del toro, para Max no han estado a la altura. Las paradas en el garaje no han sido en el momento oportuno y han perdido posiciones en varias ocasiones.

¡Ese ZASCA de Verstappen ha sonado FUERTE! 💣💥 "Es bastante impresionante cómo dejamos que nos hagan undercut y j***** completamente mi carrera"#HungriaDAZNF1 🇭🇺 pic.twitter.com/3jBWg9XJLG — DAZN España (@DAZN_ES) July 21, 2024

Más adelante, en el último tramo de la carrera, y ya con el gran premio prácticamente sentenciado para la escudería británica, el neerlandés, ha explotado contra su equipo. Cuando las cosas van bien, genial, pero cuando no van tan tan bien...

Tiran de ironía para decirle a Verstappen que estaba apretando demasiado a los neumáticos y Max ESTALLA 🔥🔥🔥 "Me habéis dado esta p*** estrategia, ¿de acuerdo? Estoy intentando rescatar lo que queda"#HungriaDAZNF1 🇭🇺 pic.twitter.com/RRkC13mgI0 — DAZN España (@DAZN_ES) July 21, 2024

Y no van tan tan bien porque los demás están mejorando. ¿Y qué ha traído consigo?, el Max del pasado, o el de siempre. Frustrado, y detrás de Lewis Hamilton, buscaba la tercera posición y al menos subirse al cajón en Hungría, pero ha estado a punto de arruinarle la carrera al siete veces campeón del mundo. Entró en una curva a derechas de cabeza y pasadísimo, bloqueando el tren delantero. Hamilton yendo por la trazada se ha encontrado el coche del holandés subiéndose en su rueda y saltando por los aires, haciendo, no solo que no gane la tercera posición, si no que Charles Leclerc, que venía por detrás, le dejara en quinto lugar.

Verstapppen LA LÍA PARDA y acaba VOLANDO tras tocarse con Hamilton ¡VAYA PASADA DE FRENADA! 😱😱😱#HungriaDAZNF1 🇭🇺 pic.twitter.com/ZSdv80fkgW — DAZN España (@DAZN_ES) July 21, 2024

Finalmente la carrera ha acabado con Oscar Piastri ganando su primer Gran Premio de Formula 1, gracias entre otras cosas al buen hacer de su compañero de equipo, Norris, que yendo en primera posición, ha seguido las indicaciones del equipo ‘papaya’, y ha dejado pasar al australiano, que le ha dejado un recadito al británico: "No se gana un Mundial solo. Vas a necesita a Oscar y al equipo. Hazlo ahora".

LA RADIO DE LA TENSIÓN. EL ULTIMATUM DE MCLAREN A NORRIS PARA QUE DEJASE PASAR A PIASTRI 🔥 "No se gana un Mundial solo. Vas a necesita a Oscar y al equipo. HAZLO AHORA"#HungriaDAZNF1 🇭🇺 pic.twitter.com/9ThSw34AaS — DAZN España (@DAZN_ES) July 21, 2024

