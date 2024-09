Almeida garantiza que "habrá Gran Premio de la F1 en Madrid" y niega "preocupación" en Cibeles

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha garantizado este jueves que "habrá Gran Premio de la Fórmula 1" en 2026 en la ciudad de Madrid y ha negado que exista "preocupación" en el seno del equipo de Gobierno ante la falta de una empresa que quiera asumir la transmisión del riesgo de la gestión del evento.

Lo ha dicho a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, celebrada en esta ocasión en el distrito de Puente de Vallecas, días después de que la delegada de Economía, Engracia Hidalgo, reconociera que el Consistorio "ha constatado la inexistencia de socios cualificados en disposición de asumir las estrictas exigencias" establecidas por Ifema para hacerse cargo de la gestión.

"No tenemos preocupación al respecto del Gran Premio de Fórmula 1. Las previsiones apocalípticas sobre lo que pasa en esta ciudad no se van a cumplir", ha asegurado el regidor, que le ha pedido a la oposición que "sea leal" con "uno de los grandes proyectos de Madrid" y dejen de "sembrar la duda" sobre la llegada de la competición.

"Quieran o no quieran, habrá Gran Premio de Fórmula 1 en 2026. Ifema lleva trabajando en los plazos previstos, desde el punto de vista de los requisitos administrativos para ejecutar la Fórmula 1 con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid", ha agregado.

Almeida ha trasladado que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital mantienen reuniones "semanales" con Ifema para coordinar el proyecto y contactar con proveedores y promotores que estén interesados en él.

El regidor ha evitado confirmar si el Ayuntamiento de Madrid invertirá dinero público en el Gran Premio, un supuesto que fue negado desde el primer momento en que se conoció que Madrid sería la sede de la competición. "No conviene adelantar acontecimientos", ha dicho al ser preguntado si el Gobierno municipal inyectaría dinero público en caso de no encontrar patrocinadores.

"Conviene no obviar que en Cataluña hay una fortísima inversión de dinero público en la celebración del Gran Premio de F1. Tenemos modelos distintos de aproximarnos a la celebración de un Gran Premio", ha añadido.

"(A la oposición) no les importa que en Cataluña se gasten del orden de 50 millones de euros del presupuesto de la Generalitat y del Ayuntamiento. Cada uno organiza como tiene que organizar y la rentabilidad no la voy a poner en duda, pero no parece razonable que los que dicen y denuncian que puede haber dinero público (en el Gran Premio de Madrid) les parezca fenomenal que aproximadamente 50 millones salgan de los presupuestos de la Generalitat", ha razonado el alcalde.