Red Bull se tira de los pelos por no fichar a Carlos Sainz y señala el motivo de la injustificable decisión

Red Bull tuvo en su mano fichar a Carlos Sainz cuando se conoció que el piloto madrileño saldría de Ferrari. La escudería austriaca decidió apostar, en una decisión injustificable, por renovar a un Checo Pérez que ha terminado saliendo por la puerta de atrás al no cumplir con las mínimas expectativas.

Red Bull se arrepiente de dejar escapar al que era el gran activo del mercado, una oportunidad de oro de fichar a un piloto con experiencia en equipos grandes y formado por el propio programa de jóvenes talentos de Red Bull y que ha terminado por explotarle en la cara y generar numerosas críticas.

Horner intenta justificar lo injustificable: "Creo que Carlos es un gran piloto y lo hemos visto obviamente este año. A veces, hay que tener en cuenta los distintos criterios y dinámicas, y en el momento en que ampliamos el contrato de Checo, hay que recordar que iba segundo en el campeonato del mundo, y que estaba subiendo al podio en las cuatro primeras de las cinco carreras", explicó en declaraciones a Sky Sports.

La nefasta decisión de renovar por entonces a Checo Pérez le salió muy cara a Red Bull. Su rendimiento fue nefasto, acumulando una brecha de 280 puntos respecto a Verstappen- Este déficit resultó crucial para que Red Bull perdiera tanto el título de constructores como el subcampeonato frente a McLaren y Ferrari, demostrándose la importancia de contar con un segundo piloto de gran nivel.

El propio Horner reconoce el tremendo error que cometieron: "Por desgracia, teníamos un déficit de 280 puntos entre nuestros pilotos. Y, por supuesto, eso salió bastante caro en términos del campeonato de constructores", concluyó.

La oportunidad de fichar a Sainz se esfumó y a Red Bull no le ha quedado más remedio que apostar por Liam Lawson como el reemplazo de Pérez. El neozelandés tiene talento y futuro, pero ni de lejos es una apuesta tan segura como hubiera sido la de un Sainz que ya ha demostrado su buen hacer con Ferrar compitiendo de tú a tú con Charles Leclerc. El error de no apostar por el piloto madrileño en el momento adecuado puede salirle muy caro a la escudería austriaca que no deja de tirarse de los pelos por una decisión muy difícil de comprender.