No han sido nada buenos ni halagüeños los tres días de pruebas para Fernando Alonso en Bahréin -escasa presencia en pista y tiempo muy grises lo tres días, pero el piloto asturiano no se encuentra para nada preocupado o negativo. Tranquilo y sonriente dio un amplio repaso a la actualidad del Gran Circo.

Una temporada mucho más abierta

"Sí, creo que este año está más abierto. El año pasado parecía que Max tenía una gran ventaja en las pruebas de invierno, y este año parece que tal vez McLaren tiene una ventaja. Pero no he seguido los test, sólo leí las noticias esta mañana. Pero sí, creo que va a ser más abierto, y espero que cerrado hasta el final".

Sus primeras impresiones del AMR25

"Sí, no lo sé. Quiero decir, que hemos estado siguiendo nuestro programa, que aparentemente, es obvio que era diferente al de otros equipos. Hoy fue mi última mañana, pero incluso si fue mi último día en el coche, pusimos el primer juego de neumáticos nuevos a la una, creo".

"Así que, la pista ya no está en el punto óptimo, pero tuvimos que hacer algunos cambios muy importantes en el coche en términos de aprendizaje de la configuración al principio, que lleva 40 minutos en el garaje y cosas así. Y si haces eso con neumáticos nuevos muy temprano en la mañana, luego 45 minutos después de eso, la pista se acelera tan rápido que cambia mucho. Así que esperamos normalmente hasta que la pista esté estable. Y desafortunadamente en Bahréin, la estabilidad es la peor parte del día, porque muy temprano en la mañana se vuelve mala rápidamente, y la última parte del día se vuelve buena rápidamente. Así que la única parte estable es la sesión lenta".

"Sí, tenemos que esperar. Creo que tenemos algunos aspectos positivos en el coche. No vamos a entrar en detalles, pero obviamente los datos y la evaluación parecen buenos. Y hay un paso adelante en comparación con el coche del año pasado. Y también hay algunos aspectos negativos, como probablemente todas las cosas que necesitamos arreglar y mejorar para Australia más adelante en la temporada. Así que estamos relativamente contentos sabiendo que la zona media está muy reñida y que tendremos que hacer fines de semana perfectos si queremos sumar puntos. Pero esto quizás no ha sido una sorpresa e intentaremos mejorar a lo largo de la temporada".

La manejabilidad del AMR25

"Creo que hemos dado un paso adelante. Es verdad que hoy hace mucho viento y calor y el coche se volvió un poco más difícil. Pero las veces que estuve en el garaje esta mañana, vi básicamente a todos teniendo problemas y momentos aquí y allá. Así que era una situación complicada para todos".

"Así que estaba más relajado, no sólo por mi sensación hoy en el coche. Pero sí, creo que llegamos a un punto en el desarrollo del coche en el que es bastante complicado agregar carga aerodinámica sin agregar algo de dificultad a la conducción del coche. Pero estamos bastante bien con la evaluación y esas cosas. Lo mismo con las vueltas. Sé que no hemos dado muchas vueltas, pero no nos preocupa. El hardware del coche en sí es básicamente el del 24. Es sólo el exterior y no las partes aerodinámicas las que cambiaron mucho para el rendimiento. Pero digamos que los motores, los radiadores, los ejes de transmisión, la suspensión, todo es igual que el 24. Así que no necesitamos las distancias de carrera normales y tantas vueltas como probablemente necesitaremos el año que viene".

Es consciente que deberá ser muy paciente este 2025

"Sí, absolutamente. Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Queremos hacer el mejor 2025 posible. Pero sabiendo que 2026 es un gran reinicio en términos de regulaciones y rendimiento. Si estás luchando por el Campeonato del Mundo en 2025, es una historia diferente. No puedes renunciar a demasiado porque no sabes, no hay garantía de que vayas a luchar en 2026. Así que tienes que aceptar lo que tengas".

"Pero si no estás luchando por el Campeonato del Mundo en 2025, creo que no cambia demasiado estar en una posición arriba y abajo. Si eso cuesta algo para 2026, será doloroso. Pero creo que tenemos la gestión adecuada, tenemos la dirección de Lawrence (Stroll), tenemos a Andy (Cowell), tenemos a Adrian (Newey). Así que creo que tenemos a la mejor gente para tomar cualquier decisión y estaremos de acuerdo y estaremos contentos con eso".

Cambios de fuerzas durante la temporada

"Espero cambios, pero no por el alerón delantero. Espero cambios porque hay demasiados ejemplos. Los últimos dos años con McLaren, muy obviamente en 2023, pero también Mercedes el año pasado, Alpine el año pasado, porque los estaban doblando en las dos primeras carreras y acabaron siendo el quinto coche más rápido. Así que si consigues un paquete que supere las expectativas, cambia tu temporada".

"En Barcelona espero cambios pero no por la normativa de alerones (nuevas pruebas de flexibilidad). Creo que tendremos algunas mejoras en el coche a lo largo de la temporada y si una de ellas hace que el coche cobre vida, el resto de la temporada cambia por completo y estás luchando por cosas mucho más altas. Tengo confianza para las primeras dos carreras, pero incluso si el orden en las primeras cuatro carreras, no deberíamos mantener ese orden para el resto del año. Creo que seguirá cambiando con cada mejora del paquete"

Sobre las palabras de Norris afirmando que puede haber 14 ganadores en 2025

"No lo sé. Ahora que tiene el coche ganador, dice eso (sonríe). Cuando era el quinto o sexto equipo, decía que solo un equipo ganaría todas las carreras. Es un discurso normal y confiado y es bueno para él, pero creo que va a ser difícil. La fiabilidad es muy buena en estos días. No hay muchos abandonos, no hay muchos incidentes. Las estrategias están bastante definidas. Incluso el jueves antes de venir al Gran Premio, sabes exactamente que va a ser una parada, dos paradas, qué neumático vas a usar. Todo es tan perfecto ahora que es difícil cambiar o hacer que una carrera sea impredecible".

"Tiene que haber un clima loco o algo así. Ojalá haya varios ganadores y que sea un campeonato reñido. El año pasado ya fue muy bueno y espero que este año sea aún mejor".

¿Es mejor Aston Martin que Alpine o Williams?

"Eso es una suposición (el orden de fuerzas en la zona media). Es una predicción que todos tendréis en cuenta durante las próximas dos semanas. No he seguido el test. Sé que Carlos fue el más rápido ayer porque leí todas las noticias españolas, seguro. Es culpa suya. Pero aparte de eso, ni siquiera hoy sé quién es el primero y quién el segundo. Creo que todos tienen un programa diferente. Sé que McLaren hizo una buena tanda larga ayer y Carlos fue el primero ayer. Del resto del equipo, los días, los equipos y la información, no estoy al tanto. Supongo que es difícil creer que las cosas vayan a cambiar tanto en comparación con esta semana. Digámoslo así".

"Creo que en las cuatro primeras carreras no cambiarán mucho de lo que se vio en Abu Dhabi", dice sobre la última carrera de 2024.

Os lo llevo diciendo todo el Test. 👉🏽Antonio Lobato lo acaba de confirmar y es que tanto el Aston Martin como el Williams, no están para hacer podios. 🎙️"Adrián Newey llega en 3 días y desde que empiece a trabajar, hasta que haya mejoras hay un camino largo"#F1 #F1Testing pic.twitter.com/d5gyRGettb — RMPole (@Rm_Pole) February 27, 2025

La realidad es mucho más cruda. Este AMR25 no da la talla y deberá evolucionar mucho si queremos ver a Fernando luchando por el podio.