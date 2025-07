Como campeón del mundo de F1 en 2009 la opinión de Jenson Button tiene que ser respetada aunque no por ello compartida. Al inglés le han preguntado por el nombre del piloto más completo de todos los tiempos y en su particular top 1 no están nombres como Schumacher, Senna o Fangio. Tampoco Lewis Hamilton. El británico ha señalado en otra dirección y eso ha generado debate en el mundo del motor.

Para Button, el piloto más importante de la historia y el más completo es Max Verstappen. "Max es el piloto más completo de todos los tiempos. Sé que no ha ganado tantos campeonatos como Lewis, y creo que Lewis Hamilton es extremadamente bueno, uno de los mejores del mundo, pero Max puede hacer con un coche cosas que nadie más puede", dijo Verstappen en el podcast The Chris Moyles Show.

Jenson quiso matizar aún más sus palabras para no rebajar tanto a Hamilton respecto a Verstappen: "Yo fui su compañero durante tres años y el talento, la capacidad natural que tiene es increíble. Así que tiene un talento extremo y, obviamente, con la carrera que ha tenido, no estoy seguro de que alguien vaya a superar sus récords. Pero, pensando en este momento, siento que Max puede hacer más cosas con el coche que cualquier otro".

Sobre la personalidad de ambos, Button cree que él no era tan engreído como ellos porque no era tan bueno: "Yo simplemente no era, evidentemente, lo suficientemente engreído y arrogante porque no era tan bueno como Lewis".