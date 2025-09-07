Tremendo enfado de Alonso al abandonar en Monza: "Es increíble"

Nuevo revés para Fernando Alonso en la presente temporada de Fórmula Uno. Si bien en clasificación el piloto español de Aston Martin tiene una especie de don para cerrar una vuelta soberbia, la mala fortuna siempre aparece en domingo.

Esta vez ha sido en la carrera del Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, donde el rendimiento de Alonso estaba siendo positivo. El ovetense, que había logrado vencer a su compañero Lance Stroll en la clasificación (28-0), luchaba por acabar octavo con Gabriel Bortoleto, Liam Lawson y Kimi Antonelli.

Ya había hecho Alonso una primera parada en boxes y la estrategia estaba bien marcada, pero entonces tuvo la mala suerte de pisar con su Aston Martin un bache muy pronunciado en uno de los pianos de Monza, provocando que la suspensión del coche se rompiera.

SE LE ROMPE LA SUSPENSIÓN A ALONSO Y QUEDA FUERA DE LA CARRERA 😱 "Esto es increíble"#ItaliaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/sb0ZRl8C8b — DAZN España (@DAZN_ES) September 7, 2025

"Fallo en la suspensión, es increíble", certificaba el piloto de Oviedo, que ya entonces pronosticaba que iba a tener que abandonar más pronto que tarde cuando todavía quedaban 29 vueltas para el final.